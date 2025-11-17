Δύο παράλληλες πορείες στην Πάτρα για την επέτειο του Πολυτεχνείου – Σε ετοιμότητα η ΕΛΑΣ ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Από το απόγευμα, πλήθος πολιτών, εργατικών σωματείων, φοιτητών και μαθητών έχει συγκεντρωθεί στο κέντρο της πόλης, η οποία «πάλλεται» από συνθήματα και συμβολισμούς.

Δύο παράλληλες πορείες στην Πάτρα για την επέτειο του Πολυτεχνείου – Σε ετοιμότητα η ΕΛΑΣ ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
17 Νοέ. 2025 18:32
Pelop News

Σε κλίμα τιμής αλλά και έντονης κινητοποίησης εξελίσσονται αυτή την ώρα δύο μεγάλες πορείες στην Πάτρα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Από το απόγευμα, πλήθος πολιτών, εργατικών σωματείων, φοιτητών και μαθητών έχει συγκεντρωθεί στο κέντρο της πόλης, η οποία «πάλλεται» από συνθήματα και συμβολισμούς.

Η πορεία των εργατικών σωματείων από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας

Η πρώτη πορεία ξεκίνησε από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, με τη συμμετοχή δεκάδων εργατικών σωματείων, συλλόγων και φορέων.
Οι διαδηλωτές κρατούν πανό με συνθήματα όπως: «Το Πολυτεχνείο ζει», «Έξω το ΝΑΤΟ», «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία».

Διαβάστε επίσης: Πορεία μνήμης για τα 52 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου – Χιλιάδες στους δρόμους της Αθήνας

Συνδέοντας το ιστορικό μήνυμα της εξέγερσης με τα σύγχρονα κοινωνικά και εργασιακά αιτήματα, η πορεία κινείται σε κεντρικούς δρόμους, με έντονη συμμετοχή και παλμό.

Φοιτητές και μαθητές στη δεύτερη πορεία από το πρώην Παράρτημα

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη πορεία, που ξεκίνησε από το πρώην Παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών, στην οδό Κορίνθου.
Στην κινητοποίηση συμμετέχουν φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές και νεανικές συλλογικότητες.

Οι νεολαίοι διασχίζουν κεντρικούς δρόμους, δίνοντας ξεχωριστό χαρακτήρα στις εκδηλώσεις, με έντονη παρουσία και συνθήματα που αναδεικνύουν ζητήματα δημοκρατίας, δικαιωμάτων και παιδείας.

Δύο παράλληλες πορείες στην Πάτρα για την επέτειο του Πολυτεχνείου – Σε ετοιμότητα η ΕΛΑΣ ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ Δύο παράλληλες πορείες στην Πάτρα για την επέτειο του Πολυτεχνείου – Σε ετοιμότητα η ΕΛΑΣ ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Δύο παράλληλες πορείες στην Πάτρα για την επέτειο του Πολυτεχνείου – Σε ετοιμότητα η ΕΛΑΣ ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Δύο παράλληλες πορείες στην Πάτρα για την επέτειο του Πολυτεχνείου – Σε ετοιμότητα η ΕΛΑΣ ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Δύο παράλληλες πορείες στην Πάτρα για την επέτειο του Πολυτεχνείου – Σε ετοιμότητα η ΕΛΑΣ ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ Δύο παράλληλες πορείες στην Πάτρα για την επέτειο του Πολυτεχνείου – Σε ετοιμότητα η ΕΛΑΣ ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Αυξημένη ετοιμότητα της ΕΛ.ΑΣ.

Η Αστυνομία βρίσκεται σε ενισχυμένη ετοιμότητα, έχοντας παρατάξει επιπλέον δυνάμεις στο κέντρο της πόλης. Οι αστυνομικές δυνάμεις παρακολουθούν διακριτικά την εξέλιξη των πορειών, διατηρώντας ελεγχόμενη την κυκλοφορία και το επίπεδο ασφάλειας, χωρίς να έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής εντάσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:07 Φοινικούντα: Τα νέα δεδομένα και ο κύκλος ερευνών της αστυνομίας με συμπληρωματικές καταθέσεις και δράσεις
21:47 Πιθανή η εμπλοκή του Ουμέροφ στο σκάνδαλο διαφθοράς 100 εκατ. ευρώ στην Ουκρανία
21:42 Ηράκλειο: Αιματηρή συμπλοκή, ένας τραυματίας στο νοσοκομείο
21:35 Τέτοιο ξύλο δεν ξαναέγινε! Σφοδρή συμπλοκή ποδοσφαιριστών στην Αργεντινή, ΒΙΝΤΕΟ
21:22 «Στο Τορίνο θα δώσει την μάχη για να κερδίσει μια κανονική ζωή», η μητέρα του 18χρονου για τον μεγάλο αγώνα του Μάριου
21:11 Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώθηκε σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα η πορεία για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου, ΒΙΝΤΕΟ
21:00 Τα Τσιμπολογήματα της Αθηνάς Κακούρη: Περιμένοντας την «Ιθάκη» για τα ψώνια μου
20:55 Α’ Κατηγορία: Ανετη νίκη για τον Διαγόρα
20:45 Πολυτεχνείο: Πάνω από 15.000 διαδηλωτές, ειρηνικά ολοκληρώθηκε η πορεία
20:43 Ισόβια σε Βούλγαρο για την άγρια δολοφονία με τσάπα 85χρονου αγρότη στα Φάρσαλα
20:33 Η γιορτή του γυναικείου ποδοσφαίρου με Αγγελο Μπασινά ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
20:27 Πάτρα: Ειρηνικά και χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η πορεία για το Πολυτεχνείο, ΦΩΤΟ
20:22 «Ήπιε ένα μπουκάλι ουίσκι σε 10 λεπτά», ο αδελφός υπαρχηγού κυκλώματος για τον Παντελίδη
20:12 Mόνο οι παίκτες δεν φταίνε στην Παναχαϊκή
20:00 «Στην κόρη μου λείπει τούφα μαλλιών. Η φίλη της αιμορραγούσε», αποκαλύψεις από τον πατέρα 13χρονης που υπέστη άγριο ξυλοδαρμό από ανήλικες
20:00 Αυτόν τον διεθνή Ιρανό πολίστα κλείνει η ΝΕΠ
19:51 Τουλάχιστον 21 νεκροί και 40 τραυματίες στον Ισημερινό σε τροχαίο με λεωφορείο
19:40 Δυστύχημα στον Νέο Κόσμο με νεκρό άνδρα, είχε χτυπήματα στο κεφάλι
19:31 Σουηδία: Ταυτοποιήθηκαν οι γυναίκες που παρασύρθηκαν και σκοτώθηκαν από λεωφορείο στη Στοκχόλμη
19:19 Βορίζια: Βίντεο «οδήγησε» στην αποφυλάκιση του 23χρονου για τη βόμβα στο σπίτι των Φραγκιαδάκηδων, ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ