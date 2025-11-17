Δύο παράλληλες πορείες στην Πάτρα για την επέτειο του Πολυτεχνείου – Σε ετοιμότητα η ΕΛΑΣ ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Σε κλίμα τιμής αλλά και έντονης κινητοποίησης εξελίσσονται αυτή την ώρα δύο μεγάλες πορείες στην Πάτρα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Από το απόγευμα, πλήθος πολιτών, εργατικών σωματείων, φοιτητών και μαθητών έχει συγκεντρωθεί στο κέντρο της πόλης, η οποία «πάλλεται» από συνθήματα και συμβολισμούς.

Η πορεία των εργατικών σωματείων από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας

Η πρώτη πορεία ξεκίνησε από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, με τη συμμετοχή δεκάδων εργατικών σωματείων, συλλόγων και φορέων.

Οι διαδηλωτές κρατούν πανό με συνθήματα όπως: «Το Πολυτεχνείο ζει», «Έξω το ΝΑΤΟ», «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία».

Συνδέοντας το ιστορικό μήνυμα της εξέγερσης με τα σύγχρονα κοινωνικά και εργασιακά αιτήματα, η πορεία κινείται σε κεντρικούς δρόμους, με έντονη συμμετοχή και παλμό.

Φοιτητές και μαθητές στη δεύτερη πορεία από το πρώην Παράρτημα

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η δεύτερη πορεία, που ξεκίνησε από το πρώην Παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών, στην οδό Κορίνθου.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές και νεανικές συλλογικότητες.

Οι νεολαίοι διασχίζουν κεντρικούς δρόμους, δίνοντας ξεχωριστό χαρακτήρα στις εκδηλώσεις, με έντονη παρουσία και συνθήματα που αναδεικνύουν ζητήματα δημοκρατίας, δικαιωμάτων και παιδείας.

Αυξημένη ετοιμότητα της ΕΛ.ΑΣ.

Η Αστυνομία βρίσκεται σε ενισχυμένη ετοιμότητα, έχοντας παρατάξει επιπλέον δυνάμεις στο κέντρο της πόλης. Οι αστυνομικές δυνάμεις παρακολουθούν διακριτικά την εξέλιξη των πορειών, διατηρώντας ελεγχόμενη την κυκλοφορία και το επίπεδο ασφάλειας, χωρίς να έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής εντάσεις.

