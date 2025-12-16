Στην Πάτρα σήμερα ο Τσίπρας: Παρουσιάζει την «Ιθάκη» του, τι θα πει στην ομιλία του

Στην Πάτρα, πρώτο σταθμό των περιφερειακών περιοδειών του για την παρουσίαση του βιβλίου του «Ιθάκη», ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να πραγματοποιήσει σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, μια ομιλία με έντονα προγραμματικά στοιχεία και χαρακτήρα πολιτικού μανιφέστου.

Η εκδήλωση, που διοργανώνεται από τις εκδόσεις Gutenberg, θα λάβει χώρα στον πολυχώρο Royal στις 19:00 και, σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπερβεί τα όρια της απλής παρουσίασης, μετατρεπόμενη σε πλατφόρμα κριτικής προς την κυβερνητική πολιτική.

Τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση του

Ο πρώην πρωθυπουργός προβλέπεται να εξαπολύσει οξεία επίθεση στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, στα σκάνδαλα και στη λειτουργία των θεσμών, καλώντας παράλληλα σε κοινωνική ενεργοποίηση και αντίσταση. Κεντρικός άξονας της ομιλίας του θα είναι η φράση ότι η απάθεια και η στασιμότητα βολεύουν το υπάρχον καθεστώς.

Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει στο βιβλίο «Ιθάκη», το οποίο θα παρουσιαστεί όχι μόνο ως αφήγηση παρελθοντικών γεγονότων, αλλά ως πηγή μαθημάτων για το μέλλον της χώρας. Όπως αναμένεται να υπογραμμίσει, το έργο περιγράφει νίκες, ήττες, λάθη και αγώνες κατά την προσπάθεια απαλλαγής από μνημόνια και επιτροπεία.

Ο κ. Τσίπρας προβλέπεται να απαντήσει στην πρόσφατη κριτική που δέχθηκε το βιβλίο, αποδίδοντας την ένταση της πολεμικής όχι μόνο στην απομυθοποίηση του παρελθόντος, αλλά κυρίως στην ανησυχία που προκαλεί η προοπτική νέων πολιτικών εξελίξεων.

Στην ομιλία του, ο πρώην πρωθυπουργός θα προβεί σε σύγκριση μεταξύ της δικής του κυβερνητικής θητείας και της σημερινής, τονίζοντας ότι η δική του περίοδος χαρακτηρίστηκε από σεβασμό στις θυσίες του λαού και εντιμότητα, σε αντίθεση με όσα αποδίδει στην παρούσα κυβέρνηση, όπως μετατροπή της χώρας σε «βάλτο διαφθοράς» με αναφορές σε υποκλοπές, Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο τέλος της παρέμβασής του, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να τονίσει την ανάγκη για «σοκ εμπιστοσύνης» και ριζική αλλαγή πολιτικών συσχετισμών υπέρ των προοδευτικών δυνάμεων. Θα μιλήσει για δημοκρατική αναβάπτιση θεσμών και Δικαιοσύνης, τερματισμό ασυλίας του μεγάλου πλούτου και καθιέρωση πατριωτικής εισφοράς για επένδυση στη νέα γενιά.

Η ομιλία στην Πάτρα ερμηνεύεται από συνεργάτες του ως βήμα προς τη συγκρότηση νέου πολιτικού φορέα στον προοδευτικό χώρο.

