Αλέξης Τσίπρας: Πού οφείλεται ο «έρωτάς» του για την Πάτρα

Αρχικά είχε επιλεγεί η Θεσσαλονίκη, προκειμένου να προμοτάρει το βιβλίο του «Ιθάκη». Πίσω βέβαια από το προφανές, το προφανέστερο είναι ότι ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας «κατεβαίνει» στον λαό, έχοντας χαράξει μία νέα στρατηγική επαφής με την κοινωνία και αφετηρία του, τελικά, κατόπιν δεύτερης σκέψης, είναι η Πάτρα και όχι η συμπρωτεύουσα.

Την Τρίτη, λοιπόν, στο «Royal», θα γίνει η παρουσίαση της «Ιθάκης», μα πιο πολύ πλασάρεται ως διακύβευμα το «πέρασμα» που θα έχει ο Αλέξης Τσίπρας στην Αχαΐα, στην απόπειρά του να (ξανά)χτίσει αδιαμεσολάβητη σχέση με τις λαϊκές μάζες.

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τα αποτελέσματα του εγχειρήματός του, το βέβαιο, ωστόσο, είναι ότι η επανάκαμψή του, με όρους επανατοποθέτησης του ρόλου του στο πολιτικό πεδίο, γίνεται με πολύ μελετημένο τρόπο.

ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ

Ο Αλέξης Τσίπρας παρέκαμψε τη Θεσσαλονίκη και έρχεται στην Αχαΐα για να υποδηλωθεί η δική του επιρροή στο κάστρο του Παπανδρεϊσμού, που έδωσε στον ΣΥΡΙΖΑ απανωτές πρωτιές στις διπλές εκλογές του 2015 και του 2019, όταν είχε πάρει την κατιούσα το τότε κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Εχει ανάγκη ο πρώην πρωθυπουργός, που ήταν και υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας, τους συμβολισμούς και τις καλές εντυπώσεις και γι’ αυτό έβαλε πρώτη την Πάτρα στην ατζέντα των περιοδειών του, με την προσδοκία ότι θα ισχύσει πως μία καλή αρχή θ’ αποτελέσει το ήμισυ του παντός, της προσπάθειας να επανασυγκολλήσει τις σχέσεις του με τα κοινωνικά στρώματα.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ

Την προσεχή Τρίτη, τη μέρα που θα επισκεφθεί την αχαϊκή πρωτεύουσα ο Αλέξης Τσίπρας, συζητείται στη Βουλή ο προϋπολογισμός και έχει επιλέξει ο πρώην πρωθυπουργός την ανάδειξη μίας αντιδιαστολής. Την ώρα που θα καταγγέλλεται ως αντιλαϊκός ο προϋπολογισμός από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο ίδιος θα προτάσσει τον κοινωνικό χαρακτήρα μίας αδιαμεσολάβητης σχέσης με τα λαϊκά στρώματα της Πάτρας.

ΠΤΩΣΗ

Οπως γίνεται αντιληπτό, αυτή καθαυτή η παρουσίαση της «Ιθάκης» έρχεται σε δεύτερη μοίρα και φυσικά από την πρώτη κιόλας εξόρμηση του Αλέξη Τσίπρα στην περιφέρεια προσλαμβάνει προσχηματικό χαρακτήρα.

Αλλωστε, ο κύριος όγκος των πωλήσεων της «Ιθάκης» έγινε τις τρεις πρώτες μέρες, απ’ όταν παρουσιάσθηκε επίσημα στο «Παλλάς». Εκτοτε παρατηρείται ευδιάκριτη πτωτική τάση στις πωλήσεις.

Ο… ΒΑΞΕΒΑΝΗΣ

Βέβαια, ο εκδοτικός οίκος επικαλείται ότι παρατηρούνται ελλείψεις, διότι εξαντλήθηκαν τα πρώτα αντίτυπα και δεν υπάρχει η δυνατότητα ανατύπωσης λόγω έλλειψης χαρτιού! Μάλιστα, ισχυρίσθηκε ότι απευθύνθηκε στη Φιλανδία, που είναι χώρα εξαγωγής χαρτιού. Προσφέρθηκε, παράλληλα, ο εκδότης Κώστας Βαξεβάνης να διευκολύνει την κατάσταση από δικά του αποθέματα, αλλά λόγω των άθλιων σχέσεών του με τον Τσίπρα, όπως λένε οι κακές γλώσσες, δεν έγινε δεκτή η προσφορά του.

ΤΟ… ΧΑΛΙ

Πάντως, είναι γενικά δεκτικός σε «δώρα» ο πρώην πρωθυπουργός, όπως το χθεσινό που του χάρισαν με τη συνυπογραφή τους ο αχαιός πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και οι επίσης αχαιοί βουλευτές Ανδρέας Παναγιωτόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ και Σία Αναγνωστοπούλου της Νέας Αριστεράς.

Οι τρεις αχαιοί κοινοβουλευτικοί της Κεντροαριστεράς, πέντε μέρες προ της άφιξης Τσίπρα στην Πάτρα, κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή για τη Στροφυλιά.

Τυχαίο ή κρύβεται κάποιος ισχυρός συμβολισμός πίσω από την πρωτοβουλία τους; Τρίτη κοντή γιορτή. Οπότε, θα μάθουμε αν πρόκειται για στρώσιμο ενός κεντροαριστερού χαλιού στον πρώην πρωθυπουργό…

