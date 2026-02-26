Στην Πάτρα το final-4 Κ20 Γυναικών

Στην Πάτρα θα γίνει το Final-4 στο Κ-20 Γυναικών (Νεανίδων) το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του διεθνούς διαιτητή Σάββα Ιορδανίδη.

Η ανακοίνωση της ΕΣΠΕΠ αναφέρει: Η Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρισης Πελοποννήσου (ΕΣΠΕΠ) ανακοινώνει τη διεξαγωγή της Τελικής Φάσης (Final-4) του Πρωταθλήματος Κ-20 Γυναικών (Νεανίδων) αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, η οποία θα φιλοξενηθεί στην Πάτρα, σε ένα διήμερο γεμάτο υψηλού επιπέδου αγώνες, συγκινήσεις και τιμητικές εκδηλώσεις.

Το Final-4 είναι αφιερωμένο στη μνήμη του αείμνηστου διεθνούς διαιτητή Πετοσφαίρισης Σάββα Ιορδανίδη, ο οποίος υπηρέτησε με ήθος, συνέπεια και προσφορά το άθλημα, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα στον χώρο του ελληνικού βόλεϊ.

Η ΕΣΠΕΠ τιμά τη μνήμη και την προσφορά του, αναδεικνύοντας τις αξίες του ευ αγωνίζεσθαι και του σεβασμού που εκείνος πρέσβευε.

Οι ημιτελικοί αγώνες θα διεξαχθούν την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στο Κλειστό Γυμναστήριο Απόλλωνα Πατρών στις 17:00 και 19:00, ενώ οι τελικοί αγώνες (Μικρός και Μεγάλος τελικός στις 14:00 και 16:00) θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στο Κλειστό Γυμναστήριο Παναχαϊκής Γ.Ε.

Η Πάτρα υποδέχεται τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της διοργάνωσης σε μία πραγματική γιορτή του γυναικείου αναπτυξιακού βόλεϊ της Πελοποννήσου.

Η διοργάνωση του Final-4 πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση της ΕΣΠΕΠ με τα σωματεία Απόλλων Πατρών και Παναχαϊκή Γ.Ε., με την πολύτιμη στήριξη του Δήμου Πατρέων, ο οποίος στηρίζει έμπρακτα τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις και την ανάπτυξη του αθλητισμού στην πόλη.

Στο πλαίσιο του Final-4, την Παρασκευή, η ΕΣΠΕΠ θα προχωρήσει σε τιμητική εκδήλωση για την πρώτη γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Απόλλωνα Πατρών, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική της προσφορά στην ανάπτυξη του γυναικείου βόλεϊ στην περιοχή και τη συμβολή της στην ιστορία του αθλήματος.

Η ΕΣΠΕΠ καλεί φίλους του βόλεϊ, αθλητές, προπονητές, γονείς και το φίλαθλο κοινό της Πάτρας να στηρίξουν με την παρουσία τους τις νεαρές αθλήτριες, αναδεικνύοντας έμπρακτα τη σημασία του αναπτυξιακού αθλητισμού και της γυναικείας πετοσφαίρισης.

Οι αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά μέσω διαδικτυακής μετάδοσης από τα επίσημα κανάλια των σωματείων και της ΕΣΠΕΠ, δίνοντας τη δυνατότητα σε φίλους του αθλήματος από κάθε γωνιά της Πελοποννήσου να παρακολουθήσουν τη μεγάλη αυτή διοργάνωση.

Η ΕΣΠΕΠ εύχεται καλή επιτυχία σε όλες τις συμμετέχουσες ομάδες και συγχαίρει εκ των προτέρων τις αθλήτριες για την προσπάθεια, το ήθος και το αγωνιστικό τους πνεύμα.

