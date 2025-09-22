Στην Πάτρα το σεμινάριο του Συνδέσμου Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδιο – Φωτογραφίες

Δεν ήταν η πρώτη φορά που διοργανώθηκε σεμινάριο από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης με Αμαξίδιο στην Πάτρα. Η πόλη μας, άλλωστε, έχει μεγάλη μπασκετική παράδοση και – το κυριότερο – πολλούς ανθρώπους που ασχολούνται ενεργά με το κομμάτι της διαιτησίας.

Το σεμινάριο φιλοξενήθηκε στην Αγορά Αργύρη και, μάλιστα, το «παρών» στο κάλεσμα του προέδρου του Συνδέσμου Σπύρου Τσούντσουρα και των συνεργατών του έδωσαν ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, ο αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Τάκης Αντωνόπουλος, ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος, ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος, ο «Νουρέγιεφ» του ελληνικού μπάσκετ Κώστας Πετρόπουλος, κ.ά.

Οι διοργανωτές τίμησαν, μεταξύ άλλων, την ΠΔΕ και τον Δήμο Πατρέων για τη στήριξη, τον Κώστα Πετρόπουλο, τον Βαγγέλη Λιόλιο, το σωματείο Ηφαιστος, τον αντιπρόεδρο της ΟΣΕΚΑ Γρηγόρη Κοντοδήμο, τιο μέλος του ΣΔΕΚΑ Τάσο Αθανασόπουλο, κ.ά.

