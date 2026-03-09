Στην Πάτρα τραυματίστηκε 15χρονος από κροτίδα, συνελήφθη η μητέρα του!

Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με κροτίδα σημειώθηκε σήμερα (9/3/2026) στην Παραλία στην Πάτρα, με συνέπεια τον τραυματισμό ενός 15χρονου μαθητή.

Σοκ στην Πάτρα: Βρέθηκε νεκρή 25χρονη κοπέλα

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες ανήλικος επιχείρησε να ανάψει την κροτίδα που φέρεται να βρήκε έξω από το ΕΠΑΛ Παραλίας. Όμως η κροτίδα εξερράγη στα χέρια του, καθώς δε πρόλαβε να την πετάξει και ο νεαρός τραυματίστηκε!

Μάλιστα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Εκεί από τους γιατρούς διαπιστώθηκε τραυματισμός σε τρία δάχτυλα του χεριού του. Ευτυχώς κρίθηκε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ακρωτηριασμού και υποβλήθηκε σε συρραφή των τραυμάτων για να αποκατασταθεί η ζημιά.

Ήδη για υπόθεση ενημερώθηκε η Ασφάλεια Πατρών, που διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού. Βέβαια παράλληλα, συνελήφθη η μητέρα του ανήλικου με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



