Στην Πάτρα τραυματίστηκε 15χρονος από κροτίδα, συνελήφθη η μητέρα του!

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Εκεί από τους γιατρούς διαπιστώθηκε τραυματισμός σε τρία δάχτυλα του χεριού του

Στην Πάτρα τραυματίστηκε 15χρονος από κροτίδα, συνελήφθη η μητέρα του!
09 Μαρ. 2026 22:45
Pelop News

Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με κροτίδα σημειώθηκε σήμερα (9/3/2026) στην Παραλία στην Πάτρα, με συνέπεια τον τραυματισμό ενός 15χρονου μαθητή.

Σοκ στην Πάτρα: Βρέθηκε νεκρή 25χρονη κοπέλα

Συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες ανήλικος επιχείρησε να ανάψει την κροτίδα που φέρεται να βρήκε έξω από το ΕΠΑΛ Παραλίας.  Όμως η κροτίδα εξερράγη στα χέρια του, καθώς δε πρόλαβε να την πετάξει και ο νεαρός τραυματίστηκε!

Μάλιστα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο. Εκεί από τους γιατρούς διαπιστώθηκε τραυματισμός σε τρία δάχτυλα του χεριού του. Ευτυχώς κρίθηκε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ακρωτηριασμού και υποβλήθηκε σε συρραφή των τραυμάτων για να αποκατασταθεί η ζημιά.

Ήδη για υπόθεση ενημερώθηκε η Ασφάλεια Πατρών, που διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού. Βέβαια παράλληλα, συνελήφθη η μητέρα του ανήλικου με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, όπως προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Champions League: Κάνουν… παρέλαση Βαγγέλης Παυλίδης, Λουίς Σουάρες και Βιτίνια
23:39 Το 2025 η θερμοκρασία έπιασε ταβάνι, τι αναμένεται να συμβεί το 2026
23:21 Περάσατε τα 50; Βάλτε αυτά τα 8 θαυματουργά τρόφιμα στο πιάτο σας και θα δείτε μεγάλη διαφορά παντού!
23:01 Οριο για την Προεθνική η Βασιλική Ζαφειροπούλου
22:55 ΗΠΑ: 10 εκατ. δολάρια η εγγύηση στη γυναίκα που «γάζωσε» την έπαυλη της Ριάνα
22:46 Τραμπ: «Ο πόλεμος έχει σχεδόν τελειώσει. Αν κάνουν κάτι κακό, θα είναι το τέλος του Ιράν και δεν θα ξανακούσετε ποτέ το όνομά του»
22:45 Στην Πάτρα τραυματίστηκε 15χρονος από κροτίδα, συνελήφθη η μητέρα του!
22:35 Ερντογάν: Να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος πριν εξαπλωθεί περαιτέρω
22:25 Σημαντικές νίκες για ΕΑΠ, Αραχωβίτικα Ακταίο, Ολυμπιάδα, τι συνέβη στην 19η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η,ΦΩΤΟ
22:15 Η περιπέτεια της Μοιραράκη όταν είχε συλληφθεί στο Ιράν
22:05 Το Politico παίρνει θέση: Γιατί ο Πούτιν είναι ο πραγματικός κερδισμένος από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
21:55 «Η Χεζμπολάχ θα υπερασπιστεί την ύπαρξή της όποιο και αν είναι το τίμημα», δηλώνει στέλεχος του Λιβάνου
21:45 Ελβετία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε καταβολή αποζημιώσεων στα θύματα της φονικής πυρκαγιάς στο Μοντανά
21:34 Δολοφονική επίθεση: Ποδοσφαιριστής ομάδας νέων μαχαιρώθηκε από τον αδερφό αντιπάλου του
21:23 Ντόναλντ Τραμπ: Θα δολοφονηθεί και ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αν δεν εγκαταλείψει το πυρηνικό πρόγραμμα
21:16 Απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης: Θα εκτοξεύουμε πυραύλους με κεφαλές άνω του ενός τόνου
21:06 «Σκότωσες τη μάνα που σε γέννησε»-«Δεν είμαι δολοφόνος, έχω βιώσει bullying», ένταση στην απολογία του ο μητροκτόνος της Λάρισας
20:55 Σοκ στην Πάτρα: Βρέθηκε νεκρή 25χρονη κοπέλα
20:47 Πάνω από 11 κιλά ισχυρού συνθετικού ναρκωτικού κατασχέθηκαν στην Κομοτηνή
20:40 Δήμος Ερυμάνθου: Οι απαντήσεις στον Κανελλόπουλο για Σφαγεία, Πυροπροστασία και αντιπλημμυρικά
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ