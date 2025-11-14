Στην Τεχεράνη κάνουν προσευχές για να βρέξει!

Τα αποθέματα νερού στα φράγματα της πόλης έχουν πέσει στο 8%. Το Ιράν αντιμετωπίζει φέτος τη χειρότερη ξηρασία εδώ και δεκαετίες

Στην Τεχεράνη κάνουν προσευχές για να βρέξει!
14 Νοέ. 2025 18:54
Pelop News

Στο Ιράν εκατοντάδες άνδρες και γυναίκες συγκεντρώθηκαν σήμερα σε ένα τέμενος στη βόρεια Τεχεράνη προκειμένου να προσευχηθούν για να βρέξει, την ώρα που η χώρα διανύει μία από τις χειρότερες ξηρασίες εδώ και δεκαετίες.

Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Στοκχόλμη, η περιοχή έχει αποκλειστεί

Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίσιμη κατάσταση με το νερό και στην Τεχεράνη το χαμηλό επίπεδο βροχής είναι «σχεδόν πρωτόγνωρο εδώ και έναν αιώνα», είχε δηλώσει τον Οκτώβριο ένας τοπικός αξιωματούχος.

Εκ των 31 ιρανικών επαρχιών, σε 15 δεν έπεσε σταγόνα βροχής αυτό το φθινόπωρο, όπως μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ.

Μπροστά στη λειψυδρία, η κυβέρνηση αποφάσισε προσφάτως να προχωρήσει σε διακοπές στην ηλεκτροδότηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην Τεχεράνη, μια μητρόπολη άνω των 10 εκατομμυρίων κατοίκων, για να περιορίσει την κατανάλωση.

Σήμερα, οι πιστοί συγκεντρώθηκαν στο τέμενος Εμαμζαντέχ Σάλεχ και προσευχήθηκαν για την επιστροφή των βροχοπτώσεων.

Αυτή η ομαδική προσευχή πραγματοποιείται τόσο από σουνίτες όσο και από σιίτες μουσουλμάνους, κατά τη διάρκεια επεισοδίων ξηρασίας.

Πολλοί κάτοικοι της πρωτεύουσας ξέσπασαν σε κλάματα καθώς προσεύχονταν με θέρμη. Όλες οι γυναίκες φορούσαν την παραδοσιακή μαντίλα και, σύμφωνα με τη θρησκευτική πρακτική, άνδρες και γυναίκες είχαν χωριστεί ο ένας από τον άλλο κατά τη διάρκεια της προσευχής.

Καθώς βρίσκεται στη νότια πλαγιά της οροσειράς του Αλμπόρζ, η Τεχεράνη γνωρίζει ζεστά και ξηρά καλοκαίρια, φθινόπωρα κάποιες φορές βροχερά και σκληρούς και χιονισμένους χειμώνες.

Οι κορυφές, που συνήθως καλύπτονται από χιόνι αυτήν την περίοδο, είναι φέτος απελπιστικά στεγνές.

Η πόλη καταναλώνει περίπου 3 εκατομμύρια κυβικά νερό την ημέρα, σύμφωνα με τον ιρανικό Τύπο.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος του Ιράν προειδοποίησε πως η Τεχεράνη θα μπορούσε να εκκενωθεί εξαιτίας της λειψυδρίας, εάν δεν βρέξει έως τα τέλη του έτους. Ο Μασούντ Πεζεσκιάν δεν διευκρίνισε πώς θα διεξαχθεί μια τέτοια επιχείρηση.

Εκ των πέντε φραγμάτων που τροφοδοτούν την πρωτεύουσα, το ένα είναι χωρίς νερό, ενώ τα αποθέματα σε ένα άλλο έχουν μειωθεί σε λιγότερο από 8%, σύμφωνα με τις αρχές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:19 «Έφαγε 250.000 από τον Παντελή Παντελίδη το βράδυ που σκοτώθηκε» μαρτυρία σοκ από τον Σπύρο Μαρτίκα Σπύρος Μαρτίκας για τον επιχειρηματία με τις απάτες των 1,3 εκ. ευρώ
19:10 Larry Fraser: Φυλάκιση 13 μηνών για την κλοπή του διάσημου έργου του Banksy
19:00 Οταν η σιωπή είναι η επιλογή
18:54 Στην Τεχεράνη κάνουν προσευχές για να βρέξει!
18:46 Προφυλακίστηκε ένας ακόμη κατηγορούμενος για τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ
18:39 Στα… πράσα πιάστηκαν στο «Βενιζέλος» με 44 κιλά κάνναβης!
18:30 Βενιζέλος για Πάτρα: Πόλη πρωθυπουργών με διαχρονικά ελλείμματα – Πρέπει να ξέρει τι θέλει και να το διεκδικεί
18:23 Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Στοκχόλμη, η περιοχή έχει αποκλειστεί
18:15 Πάτρα: Πορεία και εκδηλώσεις από το ΚΚΕ για τα 52 χρόνια από το Πολυτεχνείο
18:08 Μεθυσμένος οδηγός συνελήφθη, πρώτα ενεπλάκη σε τροχαίο και το έσκασε!
18:00 Ενας στους 9 ενήλικες είναι διαβητικός – Το μήνυμα της Βασιλικής Γούλα
17:55 «Είχε έρθει στο νοσοκομείο και είχε φέρει και το ιερό λείψανο του Αγίου Παρθενίου», αποκαλύψεις για τον ρασοφόρο youtuber
17:48 Στην τελική ευθεία ο νέος αυτοκινητόδρομος Πάτρα–Πύργος – Αυτοψία της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών τη Δευτέρα
17:39 Ο παίκτης που έκοψε ο Αταμάν για να μπει ο Φαρίντ στην «8άδα» των ξένων του Παναθηναϊκού στην Ελλάδα
17:31 «Ρωτήστε τον Κλίντον», ο Τραμπ για τα σκανδαλώδη email του Τζέφρι Επστάιν
17:19 Συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη επιθυμούν εκταφή των σορών, πλησιάζει στη λήξη η διορία
17:12 Ο 59χρονος καθηγητής κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος ανήλικων μαθητριών του
17:00 Αριστοφάνης Στεφάτος για τις έρευνες: Αν βρεθεί φυσικό αέριο, η Ελλάδα θα αλλάξει
16:53 Όμιλος ΔΕΗ: 130 MW φωτοβολταϊκών προστίθενται στο εν λειτουργία χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ στη Ρουμανία
16:50 Met Cosmetic & My Laser Clinic: Διακρίσεις αριστείας στα Medical Beauty Awards 2025
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ