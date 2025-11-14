Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Στοκχόλμη, η περιοχή έχει αποκλειστεί
Σύμφωνα με την Aftonbladet, ο οδηγός του λεωφορείου έχει συλληφθεί. Το περιστατικό διερευνάται ως ανθρωποκτονία εξ αμελείας
Στη Σουηδία συναγερμός σήμανε σήμερα (14.11.2025) όταν λεωφορείο προσέκρουσε σε στάση λεωφορείου στην Στοκχόλμη.
Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο με το λεωφορείο σημειώθηκε στην περιοχή Östermalm της Σουηδίας, με πολλά άτομα να έχουν χάσει τη ζωή τους και αρκετούς να έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με πληροφορίες της Aftonbladet.
«Πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό», δήλωσε η Sophie Gunnarsson, εκπρόσωπος τύπου του SL. Ακόμα δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για το τι προκάλεσε το ατύχημα.
Τουλάχιστον ένα άτομο έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, ανέφερε το SOS Alarm.
Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με ασθενοφόρα.
