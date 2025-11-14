«Ρωτήστε τον Κλίντον», ο Τραμπ για τα σκανδαλώδη email του Τζέφρι Επστάιν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «έσπασε» τη σιωπή του για τα σκανδαλώδη email του Τζέφρι Επστάιν και κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι επαναφέρουν την υπόθεση του καταδικασμένου παιδόφιλου που βρέθηκε νεκρός στο κελί του με στόχο να αποσπάσουν την προσοχή από τις αποτυχίες τους.

Σήμερα (14.11.2025) στο Truth Social, ο Τραμπ έγραψε: «Οι Δημοκρατικοί κάνουν τα πάντα για να προωθήσουν ξανά την απάτη του Επστάιν, παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε στη δημοσιότητα 50.000 σελίδες εγγράφων, μόνο και μόνο για να αποσπάσουν την προσοχή από όλες τις κακές πολιτικές και τις ήττες τους – ειδικά από το Ντροπιαστικό Shutdown, όπου το κόμμα τους βρίσκεται σε πλήρη αποσύνθεση και δεν έχει ιδέα τι να κάνει».

Πρόσθεσε: «Μερικοί αδύναμοι Ρεπουμπλικανοί έχουν πέσει στα νύχια τους επειδή είναι αδύναμοι και ανόητοι. Ο Επστάιν ήταν Δημοκρατικός και είναι πρόβλημα των Δημοκρατικών, όχι των Ρεπουμπλικάνων! Ρωτήστε τον Μπιλ Κλίντον, τον Ριντ Χόφμαν και τον Λάρι Σάμμερς για τον Επστάιν, ξέρουν τα πάντα για αυτόν, μην χάνετε το χρόνο σας με τον Τραμπ. Έχω μια χώρα να κυβερνήσω!»

Μεταξύ του τεράστιου όγκου εγγράφων που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, υπήρχαν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου ο Επστάιν ισχυριζόταν ότι ο Τραμπ πέρασε «ώρες» στο σπίτι του και ότι «γνώριζε για τα κορίτσια» αλλά «ποτέ δεν έκανε μασάζ».

