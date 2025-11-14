«Ρωτήστε τον Κλίντον», ο Τραμπ για τα σκανδαλώδη email του Τζέφρι Επστάιν

Κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι επαναφέρουν την υπόθεση του καταδικασμένου παιδόφιλου που βρέθηκε νεκρός στο κελί του με στόχο να αποσπάσουν την προσοχή από τις αποτυχίες τους

«Ρωτήστε τον Κλίντον», ο Τραμπ για τα σκανδαλώδη email του Τζέφρι Επστάιν
14 Νοέ. 2025 17:31
Pelop News

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «έσπασε» τη σιωπή του για τα σκανδαλώδη email του Τζέφρι Επστάιν και κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι επαναφέρουν την υπόθεση του καταδικασμένου παιδόφιλου που βρέθηκε νεκρός στο κελί του με στόχο να αποσπάσουν την προσοχή από τις αποτυχίες τους.

Γαλλία: Εντολή για εκκένωση στο σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς ΒΙΝΤΕΟ

Σήμερα (14.11.2025) στο Truth Social, ο Τραμπ έγραψε: «Οι Δημοκρατικοί κάνουν τα πάντα για να προωθήσουν ξανά την απάτη του Επστάιν, παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης έδωσε στη δημοσιότητα 50.000 σελίδες εγγράφων, μόνο και μόνο για να αποσπάσουν την προσοχή από όλες τις κακές πολιτικές και τις ήττες τους – ειδικά από το Ντροπιαστικό Shutdown, όπου το κόμμα τους βρίσκεται σε πλήρη αποσύνθεση και δεν έχει ιδέα τι να κάνει».

Πρόσθεσε: «Μερικοί αδύναμοι Ρεπουμπλικανοί έχουν πέσει στα νύχια τους επειδή είναι αδύναμοι και ανόητοι. Ο Επστάιν ήταν Δημοκρατικός και είναι πρόβλημα των Δημοκρατικών, όχι των Ρεπουμπλικάνων! Ρωτήστε τον Μπιλ Κλίντον, τον Ριντ Χόφμαν και τον Λάρι Σάμμερς για τον Επστάιν, ξέρουν τα πάντα για αυτόν, μην χάνετε το χρόνο σας με τον Τραμπ. Έχω μια χώρα να κυβερνήσω!»

Μεταξύ του τεράστιου όγκου εγγράφων που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, υπήρχαν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όπου ο Επστάιν ισχυριζόταν ότι ο Τραμπ πέρασε «ώρες» στο σπίτι του και ότι «γνώριζε για τα κορίτσια» αλλά «ποτέ δεν έκανε μασάζ».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:19 «Έφαγε 250.000 από τον Παντελή Παντελίδη το βράδυ που σκοτώθηκε» μαρτυρία σοκ από τον Σπύρο Μαρτίκα Σπύρος Μαρτίκας για τον επιχειρηματία με τις απάτες των 1,3 εκ. ευρώ
19:10 Larry Fraser: Φυλάκιση 13 μηνών για την κλοπή του διάσημου έργου του Banksy
19:00 Οταν η σιωπή είναι η επιλογή
18:54 Στην Τεχεράνη κάνουν προσευχές για να βρέξει!
18:46 Προφυλακίστηκε ένας ακόμη κατηγορούμενος για τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ
18:39 Στα… πράσα πιάστηκαν στο «Βενιζέλος» με 44 κιλά κάνναβης!
18:30 Βενιζέλος για Πάτρα: Πόλη πρωθυπουργών με διαχρονικά ελλείμματα – Πρέπει να ξέρει τι θέλει και να το διεκδικεί
18:23 Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Στοκχόλμη, η περιοχή έχει αποκλειστεί
18:15 Πάτρα: Πορεία και εκδηλώσεις από το ΚΚΕ για τα 52 χρόνια από το Πολυτεχνείο
18:08 Μεθυσμένος οδηγός συνελήφθη, πρώτα ενεπλάκη σε τροχαίο και το έσκασε!
18:00 Ενας στους 9 ενήλικες είναι διαβητικός – Το μήνυμα της Βασιλικής Γούλα
17:55 «Είχε έρθει στο νοσοκομείο και είχε φέρει και το ιερό λείψανο του Αγίου Παρθενίου», αποκαλύψεις για τον ρασοφόρο youtuber
17:48 Στην τελική ευθεία ο νέος αυτοκινητόδρομος Πάτρα–Πύργος – Αυτοψία της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών τη Δευτέρα
17:39 Ο παίκτης που έκοψε ο Αταμάν για να μπει ο Φαρίντ στην «8άδα» των ξένων του Παναθηναϊκού στην Ελλάδα
17:31 «Ρωτήστε τον Κλίντον», ο Τραμπ για τα σκανδαλώδη email του Τζέφρι Επστάιν
17:19 Συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη επιθυμούν εκταφή των σορών, πλησιάζει στη λήξη η διορία
17:12 Ο 59χρονος καθηγητής κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος ανήλικων μαθητριών του
17:00 Αριστοφάνης Στεφάτος για τις έρευνες: Αν βρεθεί φυσικό αέριο, η Ελλάδα θα αλλάξει
16:53 Όμιλος ΔΕΗ: 130 MW φωτοβολταϊκών προστίθενται στο εν λειτουργία χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ στη Ρουμανία
16:50 Met Cosmetic & My Laser Clinic: Διακρίσεις αριστείας στα Medical Beauty Awards 2025
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ