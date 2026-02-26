Στήριξη μικρών επιχειρήσεων: Πρόταση του Επιμελητηρίου για δράσεις συνεργασίας και δημιουργίας ομάδων εργασίας

Διευρυμένη σύσκεψη με τη συμμετοχή των διοικητικών συμβουλίων των σωματείων-μελών της, με κύριο θέμα την τρέχουσα οικονομική κατάσταση και τα προβλήματα των τοπικών επαγγελματιών, πραγματοποίησε χθες στα γραφεία της, η Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Αχαΐας (ΟΕΒΕΣΝΑ).

Στη συνάντηση συμμετείχαν και σημαντικοί εκπρόσωποι θεσμικών και οικονομικών φορέων, όπως ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, ο αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Τάκης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Θεόδωρος Λουλούδης και ο πρόεδρος του 10ου Περιφερειακού Τμήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Γιώργος Παππάς.

Ο κ. Παπαδόπουλος παρουσίασε τα τρέχοντα προγράμματα που υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τα οποία στοχεύουν κυρίως στη στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της περιοχής και προσφέρουν πραγματικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι οι δράσεις περιλαμβάνουν επιδοτήσεις για εκσυγχρονισμό εξοπλισμού, ενίσχυση ψηφιακών υποδομών και πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, με σκοπό να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα των τοπικών επιχειρήσεων.

Ο αντιπεριφερειάρχης τόνισε επίσης τη συνεργασία με θεσμικούς φορείς και τα επιμελητήρια, για να διασφαλιστεί η έγκαιρη ενημέρωση των επιχειρήσεων για διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις και αναπτυξιακά προγράμματα.

Ο Γιώργος Καββαθάς, υπογράμμισε ότι η ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα δεν διαφέρει ποσοτικά από την ευρωπαϊκή, καθώς οι μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα και στις δύο περιοχές. Ωστόσο, η έλλειψη οικονομικής δημοκρατίας καθιστά την ελληνική αγορά άνιση, καθώς οι αποφάσεις σε πολιτικό και θεσμικό επίπεδο διαμορφώνονται συχνά προς όφελος λίγων ισχυρών ομίλων, αφήνοντας εκτός λήψης αποφάσεων το 99% των επιχειρήσεων.

Ο κ. Καββαθάς επισήμανε ότι παραδείγματα όπως το σύστημα Nutri-Score ή η κατανομή των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ δείχνουν πώς οι μικρομεσαίοι αποκλείονται από χρηματοδοτικά εργαλεία και κανονιστικές ρυθμίσεις, ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις ενισχύονται και ελέγχουν τις τιμές, ενισχύοντας την ακρίβεια. Η συγκέντρωση ισχύος σε λίγους παίκτες και ο περιορισμένος αριθμός τραπεζικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την πρόσβαση σε κεφάλαια για τις μικρές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον Καββαθά, η λύση περνά μέσα από πολιτικές που θα ενισχύουν την ενεργειακή αυτοτέλεια, τη διαφάνεια και την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των ΜμΕ και την ισότιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές αγορές.

Από την πλευρά του, ο κ. Λουλούδης τόνισε ότι η χαμηλή τοπική οικονομική ανάπτυξη αποτελεί βασικό εμπόδιο για τις επιχειρήσεις, ενώ η έλλειψη μεγάλων υποδομών περιορίζει τις δυνατότητες ανάπτυξης. Η ενίσχυση των στρατηγικών επενδύσεων και η προώθηση καινοτομίας αναδεικνύονται ως βασικοί παράγοντες για την αναζωογόνηση της περιοχής.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων πρότεινε συγκεκριμένες δράσεις συνεργασίας μεταξύ Επιμελητηρίου και ΟΕΒΕΣΝΑ: Δημιουργία κοινής ομάδας εργασίας για τεκμηρίωση αιτημάτων, συνεργασία στον τομέα κατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων, ενημέρωση για χρηματοδοτικά εργαλεία και υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με πρακτικές δεσμεύσεις. Παράλληλα, να αξιοποιηθούν οι υπάρχοντες θεσμοί του Επιμελητηρίου για έμπρακτη στήριξη των επιχειρήσεων.

