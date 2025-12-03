Στήριξη Σκιαδαρέση στις κινητοποιήσεις αγροτοκτηνοτρόφων

Σπυρος Σκιαδαρέσης: Η «Νέα Δυτική Ελλάδα» που θα βρίσκεται μαζί τους στην πρώτη γραμμή του αγώνα.

Σπύρος Σκιαδαρέσης
03 Δεκ. 2025 9:21
Pelop News

Η Περιφερειακή Παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα» με επικεφαλής τον Σπύρο Ν. Σκιαδαρέση εκφράζει την απόλυτη στήριξή της στα δίκαια αιτήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων που αυτές τις ημέρες προχωρούν σε κινητοποιήσεις, διεκδικώντας λύσεις σε προβλήματα που χρονίζουν και επιβαρύνουν την παραγωγική τους δραστηριότητα.

Αγροτικά μπλόκα: Ξεκινούν σήμερα στη Δυτική Αχαΐα, ακολουθούν Ερύμανθος και Αιγιάλεια

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση: «Οι πρόσφατες αναταράξεις από το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι σοβαρές καθυστερήσεις στις πληρωμές των επιδοτήσεων, υπονομεύουν τον κόπο χιλιάδων αγροτών και κτηνοτρόφων και στη Δυτική Ελλάδα, οι οποίοι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στο κράτος και στη συνέπεια των θεσμών.

Το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί, η ενέργεια παραμένει δυσβάσταχτη, οι εισροές συνεχώς ακριβύνουν, και μέσα σε όλα αυτά η κυβέρνηση στέρησε από τους ανθρώπους της γης τα χρήματα που δικαιούνται. Οι αγρότες δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Δεν μπορούν να σχεδιάσουν, να επενδύσουν, ούτε καν να καλύψουν βασικές υποχρεώσεις.

Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα βιώνουν την οικονομική ανασφάλεια, αλλά και την αγωνία για το αύριο, ιδιαίτερα στη Δυτική Ελλάδα, η οποία έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από τη ζωονόσο της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και τις φυσικές καταστροφές.

Η «Νέα Δυτική Ελλάδα» που θα βρίσκεται μαζί τους στην πρώτη γραμμή του αγώνα καλεί την κυβέρνηση και την περιφερειακή Αρχή να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να δώσουν άμεσα σαφείς απαντήσεις στις αστοχίες με τις πληρωμές των επιδοτήσεων, να επισπεύσουν την καταβολή των χρημάτων που δικαιούνται οι παραγωγοί, να ληφθούν άμεσα επιπρόσθετα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες κτηνοτρόφους και να ανοίξουν έναν ουσιαστικό διάλογο με όλους όσοι κρατούν την ύπαιθρο ζωντανή.

Ως Περιφερειακή Παράταξη διεκδικούμε πολιτικές που θα στηρίζουν πραγματικά τον πρωτογενή τομέα, με διαφάνεια, αξιοπιστία και δικαιοσύνη. Η Περιφέρειά μας έχει ανάγκη έναν αγροτικό κόσμο δυνατό, ενεργό και ασφαλή οικονομικά.
Οι αγρότες δεν είναι επαίτες. Είναι η ραχοκοκαλιά της χώρας. Και η Πολιτεία οφείλει να τους το δείξει με πράξεις».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:28 Ήπια πτώση στο Χρηματιστήριο – Στο -0,34% ο Γενικός Δείκτης στις 2.100 μονάδες
11:25 Κωνσταντοπούλου: «Στηρίζουμε ξεκάθαρα τους αγρότες – Η ΝΔ ευθύνεται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ»
11:22 Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI για εξάρθρωση σπείρας εμπορίας παιδιών
11:21 Αγρίνιο: Συνελήφθη άνδρας που «σήκωσε» τη γειτονιά στο πόδι με τη μουσική στο τέρμα
11:16 Ρούτε: «Η Ρωσία προετοιμάζεται για μακρά σύγκρουση, θέλει να αποσταθεροποιήσει τις κοινωνίες μας»
11:13 Μήνυμα Μητσοτάκη στους αγρότες: «Κατανοώ τη δυσαρέσκεια – Οι πληρωμές αυξάνονται στα 3,7 δισ. ευρώ»
11:10 Πάτρα: Οδηγούσε χωρίς άδεια – Είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση
11:07 Πάτρα: 15χρονος αρνήθηκε έλεγχο και τράπηκε σε φυγή – Κατασχέθηκε κατσαβίδι, συνελήφθη και ο πατέρας του
11:03 Πάτρα: Συνελήφθη γυναίκα με ένταλμα βίαιης προσαγωγής για βαριά αδικήματα
11:00 Διπλό χτύπημα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών, επιχειρήσεις σε Πάτρα και Αίγιο
10:59 Δικηγόρος Ματσούκα: «Θα πάει φυλακή την επόμενη φορά»
10:55 Σπασμένη Φλέβα: Λάθη και μπλόφες
10:55 «Δεν απαντάμε σε όσα λέει, η Ρωσία ετοιμάζεται για μακροχρόνια αντιπαράθεση», ο Ρούτε για τις απειλές του Πούτιν
10:53 Πάτρα: Εκπαιδευτικά προγράμματα Πολιτιστικής Κληρονομιάς στα Παλαιά Σφαγεία ΦΩΤΟ
10:50 «Έφυγε» από τη ζωή 28χρονος συνοριακός φύλακας
10:46 Πάτρα: Παρουσιάζεται το βιβλίο «ΑΠΟ-ΠΟΙΗΣΗ» της Ελευθερίας Ανδρικοπούλου – Γκίλα
10:42 Ελεύθεροι αφέθηκαν οι Μογκερίνι και Σανίνο, συνεχίζεται η έρευνα στην ΕΕ για ενδεχόμενη απάτη
10:39 Αγιος Αθανάσιος: Η “Αράχωβα” της Μακεδονίας
10:39 Στις φλόγες αυτοκίνητο στην Πάτρα
10:37 Θρίλερ στο Ισραήλ με την παράδοση των δύο τελευταίων σορών , τα λείψανα δεν ανήκουν σε ομήρους!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ