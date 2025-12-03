Στήριξη Σκιαδαρέση στις κινητοποιήσεις αγροτοκτηνοτρόφων

Η Περιφερειακή Παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα» με επικεφαλής τον Σπύρο Ν. Σκιαδαρέση εκφράζει την απόλυτη στήριξή της στα δίκαια αιτήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων που αυτές τις ημέρες προχωρούν σε κινητοποιήσεις, διεκδικώντας λύσεις σε προβλήματα που χρονίζουν και επιβαρύνουν την παραγωγική τους δραστηριότητα.

Αγροτικά μπλόκα: Ξεκινούν σήμερα στη Δυτική Αχαΐα, ακολουθούν Ερύμανθος και Αιγιάλεια

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση: «Οι πρόσφατες αναταράξεις από το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι σοβαρές καθυστερήσεις στις πληρωμές των επιδοτήσεων, υπονομεύουν τον κόπο χιλιάδων αγροτών και κτηνοτρόφων και στη Δυτική Ελλάδα, οι οποίοι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στο κράτος και στη συνέπεια των θεσμών.

Το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί, η ενέργεια παραμένει δυσβάσταχτη, οι εισροές συνεχώς ακριβύνουν, και μέσα σε όλα αυτά η κυβέρνηση στέρησε από τους ανθρώπους της γης τα χρήματα που δικαιούνται. Οι αγρότες δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Δεν μπορούν να σχεδιάσουν, να επενδύσουν, ούτε καν να καλύψουν βασικές υποχρεώσεις.

Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα βιώνουν την οικονομική ανασφάλεια, αλλά και την αγωνία για το αύριο, ιδιαίτερα στη Δυτική Ελλάδα, η οποία έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από τη ζωονόσο της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και τις φυσικές καταστροφές.

Η «Νέα Δυτική Ελλάδα» που θα βρίσκεται μαζί τους στην πρώτη γραμμή του αγώνα καλεί την κυβέρνηση και την περιφερειακή Αρχή να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να δώσουν άμεσα σαφείς απαντήσεις στις αστοχίες με τις πληρωμές των επιδοτήσεων, να επισπεύσουν την καταβολή των χρημάτων που δικαιούνται οι παραγωγοί, να ληφθούν άμεσα επιπρόσθετα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες κτηνοτρόφους και να ανοίξουν έναν ουσιαστικό διάλογο με όλους όσοι κρατούν την ύπαιθρο ζωντανή.

Ως Περιφερειακή Παράταξη διεκδικούμε πολιτικές που θα στηρίζουν πραγματικά τον πρωτογενή τομέα, με διαφάνεια, αξιοπιστία και δικαιοσύνη. Η Περιφέρειά μας έχει ανάγκη έναν αγροτικό κόσμο δυνατό, ενεργό και ασφαλή οικονομικά.

Οι αγρότες δεν είναι επαίτες. Είναι η ραχοκοκαλιά της χώρας. Και η Πολιτεία οφείλει να τους το δείξει με πράξεις».

