Αγροτικά μπλόκα: Ξεκινούν σήμερα στη Δυτική Αχαΐα, ακολουθούν Ερύμανθος και Αιγιάλεια

Το ντόμινο κινητοποιήσεων του αγροτικού κόσμου της περιοχής ξεκινάει κι επίσημα σήμερα, με τη Δυτική Αχαΐα να ανοίγει πρώτη την «αυλαία» στα μπλόκα και να ακολουθεί την Παρασκευή η Αιγιάλεια και το Σάββατο η Αιτωλοακαρνανία.

Αγρότες: Περισσότερα από 3.500 τρακτέρ στα μπλόκα σε Νίκαια και Ε65, στον κόμβο Μεγαλοχωρίου

Οπως ανακοίνωσαν από κοινού, ο Αγροτικός Σύλλογος Δυτικής Αχαΐας και η Συντονιστική Επιτροπή Κτηνοτρόφων Δυτικής Αχαΐας, συγκροτήθηκε ενιαία συντονιστική επιτροπή, η οποία έχει ήδη αναλάβει τον σχεδιασμό και συντονισμό των επόμενων αποφάσεων και κινητοποιήσεων των αγροτών, κτηνοτρόφων και συνολικά όλων των επαγγελματιών του πρωτογενούς τομέα.

Η ενιαία αυτή δομή κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να οργανωθούν με αποτελεσματικότητα οι κινητοποιήσεις, οι οποίες ξεκινούν σήμερα (14.00-18.00), με τη συγκέντρωση τρακτέρ, αγροτών και κτηνοτρόφων στον κόμβο-φανάρια της Κάτω Αχαΐας.

Για την ιστορία, τη Συντονιστική Επιτροπή Κινητοποιήσεων Δυτικής Αχαΐας αποτελούν οι Γιώργος Βεσκούκης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Δημήτρης Φλύγκος, Γιώργος Παπαχριστόπουλος, Βασίλης Γκοτσόπουλος, Γιώργος Λοτσάρης, Γιώργος Κουτρουμάνης, Κώστας Τσαλίκης, Γιάννης Δημόπουλος, Αντώνης Στασινός, Αννα Παπαζαφείρη, Γρηγόρης Ρηγόπουλος και Νίκος Δρίβας.

«Ξεκινάμε με αποφασιστικότητα τις κινητοποιήσεις», δήλωσε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Δυτικής Αχαΐς Γιώργος Βεσκούκης και πρόσθεσε: «Ηδη κλείσαμε για λίγα λεπτά τον δρόμο το βράδυ της Δευτέρας και συνεχίζουμε. Κάθε μέρα θα αξιολογούμε τις κινήσεις μας».

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και το μέλος της Συντονιστικής και υπεύθυνος αγροτικού τομέα στο Επιμελητήριο Αχαΐας Γιώργος Παπαχριστόπουλος: «Στόχος μας είναι η μέγιστη συμμετοχή και μαζικότητα από την πλευρά όλων των συναδέλφων, προκειμένου να σταλεί το μήνυμα που πρέπει προς κάθε κατεύθυνση».

Οι κινητοποιήσεις στην Αιγιάλεια θα ξεκινήσουν την Παρασκευή, με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου της περιοχής Γιώργο Μποδιώτη να δίνει ξεκάθαρο στίγμα χθες στον Peloponnisos FM 103,9:

«Καλούμε όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν τον αγώνα που ξεκινάει, προκειμένου να έχουμε μια μαχητική κινητοποίηση. Θέλουμε ισχυρό μπλόκο και δυναμική παρουσία. Ολοκληρώνουμε τη συγκρότηση των επιτροπών αγώνα και την Παρασκευή θα δώσουμε ραντεβού στον δρόμο. Στόχος μας είναι το μόνιμο κλείσιμο των δρόμων και να συμβεί κάτι αντίστοιχο με αυτό που συμβαίνει στη Θεσσαλία.

Επιδιώκουμε τη συνεργασία και με τους όμορους νομούς προκειμένου να δημιουργήσουμε μια δυναμική κατάσταση. Καθημερινά θα λαμβάνουμε αποφάσεις για τις περαιτέρω κινήσεις μας και θα κάνουμε και παράλληλες δράσεις. Αυτή τη στιγμή δεν τίθεται θέμα αποκλεισμού λιμανιών. Θα δούμε, όμως, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα».

Και ο Γ. Μποδιώτης πρόσθεσε τα εξής: «Βγαίνουμε στον δρόμο για να εκπέμψουμε σήμα κινδύνου. Οι επιδοτήσεις που λαμβάνουμε είναι ελάχιστες. Οι ενισχύσεις έχουν πέσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Οι παραγωγοί εγκαταλείπουν τη δουλειά. Πόσο θα αντέξουμε κι εμείς; Η εμπλοκή της ΑΑΔΕ θα μας τελειώσει. Διεκδικούμε την παραμονή μας στο χωράφι γιατί αυτή συμβάλλει και στη διατροφική επάρκεια του ελληνικού λαού. Στην ουσία ο αγώνας μας είναι αγώνας για τον λαό».

Τέλος, στον «χορό» των κινητοποιήσεων μπαίνει από αύριο και ο Ερύμανθος. Σήμερα αναμένεται η σχετική απόφαση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρει μπλόκα για κάποιες ώρες στον κόμβο Κουρλαμπά. Αρχικά δεν θα κλείσει τελείως η κυκλοφορία, αλλά θα παραταχθεί ένα μικρός αριθμός τρακτέρ στην άκρη του δρόμου και θα υπάρξει διαμαρτυρία με πανό και συνθήματα, όμως όλα θα εξαρτηθούν και από τη συμμετοχή.

