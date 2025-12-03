Αγρότες: Περισσότερα από 3.500 τρακτέρ στα μπλόκα σε Νίκαια και Ε65, στον κόμβο Μεγαλοχωρίου

Κομβική ήταν η χθεσινή (2/12/2025) για τις κινητοποιήσεις, καθώς τον αγώνα των αγροτών συνέδραμαν και οι Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι οι οποίοι πραγματοποίησαν πορεία με τα αγροτικά τους στο κέντρο της Λάρισας και στην κεντρική πλατεία της πόλης πέταξαν γάλα και ζωοτροφές. Διαμαρτυρήθηκαν αφού πολλοί από αυτούς δεν έχουν ζώα λόγω της ευλογιάς και δεν έχουν αποζημιωθεί για την ολική ζημιά που έχουν πάθει.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα χιλιάδες «κερδισμένα λαχεία» και ο κτηνοτρόφος με 6.000 δελτία!

Από χθες όμως, τα μπλόκα τα οποία έχουν στηθεί με πρώτα αυτά σε Νίκαια και Ε65 ενισχύθηκαν σημαντικά και πλέον μετρούν μαζί περισσότερα από 3500 τρακτέρ. Την ίδια ώρα αλλά μπλόκα όπως αυτά των Μαλγάρων ξεκινούν σε άλλα σημεία του εθνικού δικτύου ενισχύοντας τη θέση των αγροτών που βρίσκονται μαζικά στον δρόμο.

Σήμερα οι αγρότες αναμένεται να αποκλείσουν το τελωνείο στον Προμαχώνα, ενώ οι συνάδελφοι τους στα Τρίκαλα θα στήσουν μπλόκο στον κόμβο Μεγαλοχωρίου, κοιτώντας όμως προς τον Ε65 που θα είναι δίπλα τους. Προφανώς θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες και συμβολικοί αποκλεισμοί σε λιμάνια της χώρας, όπως αυτό του Βόλου.

Πότε ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος των κινητοποιήσεων

Οι «στρατηγοί» του κάμπου στις κλειστές τους συσκέψεις προσπαθούν να προγραμματίσουν τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσουν στον αγώνα τους που είναι ο μαζικότερος σε συμμετοχή τα τελευταία 20 χρόνια.

Το πρώτο ερώτημα είναι πότε θα ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των κινητοποιήσεων. Δηλαδή με απλά λόγια, μέχρι πότε θα γίνει πράξη ο χάρτης της κλιμάκωσης που έχουν στα χέρια τους. Πληροφορίες του protothema.gr επιμένουν πως αυτός ο κύκλος θα κλείσει στα τέλη της εβδομάδας, όταν θα έχουν στηθεί όλα τα μπλόκα σε όλη την χώρα.

Σε αυτήν την κατεύθυνση είναι η πλαισίωση και η ενδυνάμωση όλων αυτών των σημείων που έχουν στηθεί με νέα τρακτέρ δίνοντας ακόμη περισσότερη ισχύ στο εγχείρημά τους.

Ο επόμενος κύκλος και οι μοχλοί πίεσης

Η επόμενη εβδομάδα σίγουρα θα είναι εβδομάδα αποτίμησης για τους αγρότες, εκτιμώντας την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί επί του πεδίου. Σκοπός τους όπως έχουν δηλώσει είναι να παραμείνουν στα μπλόκα και τα Χριστούγεννα πιέζοντας την κυβέρνηση για λύσεις στα προβλήματα τους.

Όμως τις επόμενες αποφάσεις για αυτόν τον δεύτερο κύκλο των κινητοποιήσεων θα κληθεί να πάρει η πανελλαδική σύσκεψη η οποία πιθανότατα θα γίνει στη Νίκαια την επόμενη εβδομάδα. Εκεί ανάλογα με τη στάση της κυβέρνησης οι αγρότες θα κληθούν να αποφασίσουν σκλήρυνση της στάσης τους ή πάγωμα της κλιμάκωσης του αγώνα.

Στη λογική της σκλήρυνσης της στάσης τους , έχει πέσει στο τραπέζι το ενδεχόμενο του αποκλεισμού και των παρακαμπτηρίων οδών ως έναν μοχλό πίεσης προς την κυβέρνηση λίγο πριν από τις γιορτές. Σε αυτό το πλαίσιο έχουν συζητηθεί – αλλά δεν έχουν αποφασιστεί – και άλλες μορφές αποκλεισμού.

Πώς μπορεί η κυβέρνηση να κάνει τους αγρότες να αποχωρήσουν

Μπορεί στον ορίζοντα να μην διαφαίνεται ακόμη συνάντηση κυβέρνησης – αγροτών, αλλά και τα δύο στρατόπεδα είναι βέβαιο πως ετοιμάζονται για την ημέρα που θα κάτσουν σε ένα τραπέζι για να συζητήσουν τις πιθανές λύσεις ώστε να οδηγηθούμε σε εκτόνωση .

Τι θα μπορούσε όμως να κάνει τους αγρότες να τελειώσουν τις κινητοποιήσεις τους; Το πρώτο που τους καίει είναι το κόστος παραγωγής. Άρα θα ζητήσουν αφορολόγητο πετρέλαιο και ρεύμα που δεν θα ξεπερνά τα 7 λεπτά την κιλοβατώρα. Το επόμενο αίτημα αφορά τις τιμές των προϊόντων, ζητώντας κατώτατες εγγυημένες τιμές. Και τέλος θα απαιτήσουν την αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να μπουν στη διαδικασία αποζημίωσης και άλλα προϊόντα. Το ερώτημα είναι τι τελικά από αυτά που ζητούν οι αγρότες είναι διατεθειμένη να ικανοποιήσει η κυβέρνηση με βάση τις δημοσιονομικές δυνατότητες της χώρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



