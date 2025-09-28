Στήριξη στον Πάνο Ρούτσι: Συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τον απεργό πείνας ΦΩΤΟ

Ο πατέρας του Ντένις συνεχίζει την απεργία πείνας για 14η ημέρα

28 Σεπ. 2025 19:58
Pelop News

Στην πλατεία Συντάγματος πραγματοποιήθηκε σήμερα συγκέντρωση αλληλεγγύης για τον Πάνο Ρούτσι, πατέρα του 22χρονου Ντένις που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας του για 14η ημέρα, ενώ δεκάδες πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα που δόθηκε για τις 18:30.

