Στήριξη στον Πάνο Ρούτσι: Συγκέντρωση στο Σύνταγμα για τον απεργό πείνας ΦΩΤΟ

Στην πλατεία Συντάγματος πραγματοποιήθηκε σήμερα συγκέντρωση αλληλεγγύης για τον Πάνο Ρούτσι, πατέρα του 22χρονου Ντένις που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας του για 14η ημέρα, ενώ δεκάδες πολίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα που δόθηκε για τις 18:30.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



