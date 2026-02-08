Στήριξη, συγχαρητήρια και ευχές του σπιράλ σε φορείς της Πάτρας

Ο επικεφαλής του σπιράλ Πέτρος Ψωμάς, εκλεγμένοι δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι της παράταξης καθώς και μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και του Πολιτικού Συμβουλίου εξακολουθούν να δίνουν το «παρών» σε εκδηλώσεις κοπής πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας που διοργανώνονται από φορείς, συλλόγους και σωματεία της Πάτρας.

Εκτός από τις εθιμοτυπικές ευχές τους, οι άνθρωποι του σπιράλ φροντίζουν να συγχαίρουν τους εκπροσώπους των διοργανωτών για το έργο και τη δράση τους ενώ δηλώνουν και την στήριξη τους στον αγώνα και την προσπάθεια κάθε συλλογικότητας, ειδικά όταν η αποστολή άπτεται ζητημάτων της πόλης και της τοπικής κοινωνίας.

«Σε μια εποχή απάθειας και παραίτησης» δηλώνει συχνά ο Πέτρος Ψωμάς «χαίρουν ευγνωμοσύνης και υποστήριξης οι συμπολίτες μας που μάχονται, σε όποιο μετερίζι έχουν επιλέξει». Και συμπληρώνει ο επικεφαλής του σπιράλ: «Μας συγκινούν οι συλλογικές προσπάθειες γιατί προϋποθέτουν διάθεση συνεννόησης, σύνθεσης και συνεργασίας, στοιχεία που λείπουν από την εποχή μας και τόσο ανάγκη τα έχει ο τόπος, η δημόσια σφαίρα και η τοπική αυτοδιοίκηση».

Την περασμένη εβδομάδα το σπιράλ εκπροσωπήθηκε, μεταξύ άλλων, στις εκδηλώσεις των εξής φορέων: «Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία – Παράρτημα Πάτρας», «Σύλλογος γονέων ατόμων με νοητική στέρηση – Μαχητές», «Ελληνική Εταιρία Αντιρευματικού Αγώνα (ΕΛ.Ε.Α.Ν.Α.)», «Ένωση Γονέων Δήμου Πατρέων», «Οργανισμός Λιμένα Πατρών (ΟΛΠΑ)», «Τεχνικό Επιμελητήριο – Παράρτημα Δυτικής Ελλάδος», «Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών», «Πολιτιστικός Σύλλογος Ζαβλανίου», «Πολιτιστικός Σύλλογος Ανθουπόλεως Πατρών», «Εξωραϊστικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Καστελλοκάμπου», «Βυζαντινή-Παραδοσιακή Χορωδία – Θεόδωρος Φωκαεύς», «Αθλητικός Σύλλογος Απόλλων Πατρών», Αθλητικός Σύλλογος Προμηθέας».

Εκ των στελεχών και μελών της παράταξης που συμμετείχαν στις παραπάνω εκδηλώσεις ήταν οι: Χαραλαμπος Στανίτσας, Τάκης Χρονόπουλος, Ανδρέας Κοσμάτος, Μαρία Γούβη, Γιώργος Αγγελόπουλος, Άντα Ρεμούντη, Δημήτρης Νταλαπέρας, Γιώργος Μπατάλης, Μάκης Κουλούρης, Άρης Μαμασιούλας, Μάνος Συμιανάκης.

