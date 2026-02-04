Στις 18 του μηνός «στεγνώνει» η τσέπη των Ελλήνων – Τι αποκαλύπτει η ετήσια έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της ετήσιας έρευνας του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) για το 2025, που αποτυπώνουν μια ζοφερή πραγματικότητα για τη συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών νοικοκυριών. Η ακρίβεια, οι σταθερά υψηλές δαπάνες για είδη πρώτης ανάγκης και η αδυναμία αποταμίευσης συνθέτουν ένα σκηνικό οικονομικής ασφυξίας που επεκτείνεται πλέον και στα μεσαία στρώματα.

Το εισόδημα δεν φτάνει

Σύμφωνα με την έρευνα, το 62,1% των νοικοκυριών δηλώνει ότι το μηνιαίο εισόδημά του δεν επαρκεί για ολόκληρο τον μήνα. Πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ σε αντίστοιχη έρευνα του Ινστιτούτου. Για τα νοικοκυριά αυτά, τα χρήματα επαρκούν μεσοσταθμικά μόνο για 18 ημέρες.

Η οικονομική επιδείνωση είναι γενικευμένη, καθώς το 51,5% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η κατάστασή του χειροτέρεψε το 2025. Τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά και οι συνταξιούχοι πλήττονται περισσότερο, με τα ποσοστά επιδείνωσης να αγγίζουν το 60,0% και 59,4% αντίστοιχα.

Πού πηγαίνουν τα χρήματα

Η ακρίβεια στα είδη διατροφής παραμένει ο «εφιάλτης» των καταναλωτών, καθώς το 69,8% δηλώνει ότι οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων είναι αυτές που το επηρέασαν περισσότερο. Οι δαπάνες των νοικοκυριών το 2025 αυξήθηκαν κυρίως:

Στους λογαριασμούς του σπιτιού (65,5%).

(65,5%). Στα είδη διατροφής (65,2%).

Αντίθετα, προκειμένου να ανταπεξέλθουν, τα νοικοκυριά προχώρησαν σε περικοπές στις εξόδους για ψυχαγωγία (39,3%) και στην ένδυση-υπόδηση (35,2%). Παράλληλα, το 12,1% των νοικοκυριών δηλώνει ότι το εισόδημά του δεν καλύπτει πλέον ούτε τις βασικές του ανάγκες, ζώντας σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Χρέη και Αποταμίευση: Έννοιες άγνωστες

Η έννοια της αποταμίευσης αποτελεί μακρινό όνειρο για το 83,5% των νοικοκυριών που δηλώνει αδυναμία να βάλει χρήματα στην άκρη. Την ίδια στιγμή:

Το 24,9% έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο.

έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο. Το 14% των νοικοκυριών εκφράζει φόβο ότι μπορεί να χάσει το σπίτι του λόγω αδυναμίας πληρωμής υποχρεώσεων.

των νοικοκυριών εκφράζει φόβο ότι μπορεί να χάσει το σπίτι του λόγω αδυναμίας πληρωμής υποχρεώσεων. Πάνω από τα μισά νοικοκυριά (55,7%) αδυνατούν να καλύψουν ένα έκτακτο έξοδο 500 ευρώ.

Brain Drain και Απαισιοδοξία

Η έρευνα αναδεικνύει και το συνεχιζόμενο κύμα μετανάστευσης. Το 10,9% των νοικοκυριών δήλωσε ότι τουλάχιστον ένα μέλος του μετανάστευσε στο εξωτερικό για εργασία την τελευταία πενταετία, ενώ μόλις το 6,6% είδε κάποιο μέλος να επιστρέφει στην Ελλάδα.

Όσο για το μέλλον, το 49,8% των πολιτών περιμένει περαιτέρω επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης το 2026, ποσοστό αυξημένο κατά 8,9 μονάδες σε σχέση με την περσινή πρόβλεψη.

Ανεπαρκή τα κυβερνητικά μέτρα

Η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων (87,5%) αξιολογεί ως ανεπαρκή τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αντί για επιδόματα ή το «καλάθι του νοικοκυριού» (που κρίνεται κατάλληλο μόνο από το 4,2%), οι πολίτες ζητούν δομικές λύσεις:

Αύξηση μισθών και συντάξεων (68,4%).

(68,4%). Μείωση φόρων και τελών (51,3%).

(51,3%). Έλεγχο των τιμών και πάταξη της αισχροκέρδειας (47,7%).

Η μελέτη του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ υπογραμμίζει την ανάγκη για πολιτικές που θα ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα συνολικά, καθώς οι αντοχές των νοικοκυριών φαίνεται να έχουν εξαντληθεί.

