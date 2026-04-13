Στις 5μμ ο στρατός των ΗΠΑ θα αποκλείσει λιμάνια του Ιράν...

Ο στρατός των ΗΠΑ θα προχωρήσει σε λίγες ώρες στην επιβολή αποκλεισμού των λιμανιών του Ιράν, μετά την αποτυχία των απευθείας συνομιλιών των δυο εμπόλεμων κρατών, για την οποία η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη επιρρίπτουν την ευθύνη η μια στην άλλη.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως θα προχωρήσουν στην επιβολή, από τις 17:00 (ώρα Ελλάδας), αποκλεισμού «εναντίον πλοίων όλων των εθνικοτήτων που εισέρχονται ή αναχωρούν από ιρανικά λιμάνια και παράκτιες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων όλων των λιμανιών στον Αραβικό Κόλπο (σ.σ. έτσι αναφέρονται στον Κόλπο) και τον κόλπο του Ομάν», σύμφωνα με ανακοινωθέν που δημοσιοποιήθηκε μέσω X.

Ταυτόχρονα διαβεβαίωσαν ότι θα επιτρέπουν την κυκλοφορία σε πλοία που δεν αναχωρούν ή κατευθύνονται στο Ιράν μέσω των Στενών του Ορμούζ, θαλάσσιας αρτηρίας στρατηγικής σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο.

Μετά την αναγγελία του αποκλεισμού αυτού, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν αλματωδώς (+8%) στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία, ξεπερνώντας ξανά το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι.

Αν και οι αντιπροσωπείες έφυγαν από το Πακιστάν, δεν έκλεισαν την πόρτα σε ενδεχόμενη συνέχιση των διαπραγματεύσεων.

«Φεύγουμε αφού υποβάλαμε πολύ απλή πρόταση, προσέγγιση που αποτελεί την τελική μας πρόσφορά και την καλύτερη που μπορούσαμε να κάνουμε. Θα δούμε αν οι Ιρανοί θα επιλέξουν να αποδεχτούν τους όρους μας ή όχι», είπε ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς προτού επιβιβαστεί στο αεροσκάφος με το οποίο επέστρεψε στις ΗΠΑ.

Γαλλία και Βρετανία θα φιλοξενήσουν τις «επόμενες ημέρες» συνομιλίες για τη δημιουργία «πολυεθνικής ειρηνικής αποστολής» με στόχο την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, σε ανάρτησή του στο X.

«Τις επόμενες ημέρες, μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο, θα οργανώσουμε διάσκεψη με τις χώρες που είναι έτοιμες να συμβάλουν μαζί μας σε μια πολυεθνική ειρηνική αποστολή, με στόχο την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά», έγραψε, προσθέτοντας ότι η αποστολή θα είναι «αυστηρά αμυντική» και έτοιμη να αναπτυχθεί «μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες».

