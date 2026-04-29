Στις αρχές παραδόθηκε ο πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμεϊ: Κατηγορείται για απειλή κατά της ζωής του Τραμπ

Ο Κόμεϊ εμφανίστηκε ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στη Βιρτζίνια για ανάρτηση στο Instagram με τους αριθμούς «86 47», την οποία οι εισαγγελείς ερμηνεύουν ως απειλή κατά του προέδρου.

29 Απρ. 2026 22:54
Pelop News

Στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βιρτζίνια βρέθηκε την Τετάρτη ο πρώην ισχυρός άνδρας του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, προκειμένου να παραδοθεί στις αρχές μετά το βαρύ κατηγορητήριο που εκκρεμεί εις βάρος του. Ο Κόμεϊ κατηγορείται για απειλή κατά της ζωής του Προέδρου των ΗΠΑ, μια υπόθεση που πυροδότησε μια αινιγματική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρά τη σοβαρότητα των κατηγοριών, ο ομοσπονδιακός δικαστής Ουίλιαμ Φιτζπάτρικ αποφάσισε την αποφυλάκισή του χωρίς εγγύηση ή περιοριστικούς όρους, με τον Κόμεϊ να παραμένει σιωπηλός καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Στο επίκεντρο της δικαστικής διαμάχης βρίσκεται μια φωτογραφία που ανέβασε ο Κόμεϊ στο Instagram τον περασμένο Μάιο. Η εικόνα απεικόνιζε κοχύλια που σχημάτιζαν τους αριθμούς «86 47».

  • Οι εισαγγελείς ερμηνεύουν το «86» ως ορολογία της εστίασης (και της μαφίας, κατά τον Τραμπ) που σημαίνει «εξουδετέρωση» ή «εξαφάνιση».

  • Το «47» εκλαμβάνεται ως αναφορά στον Ντόναλντ Τραμπ, τον 47ο Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ενώ ο Κόμεϊ ισχυρίζεται πως επρόκειτο για ένα καθαρά πολιτικό σχόλιο χωρίς βίαιες προεκτάσεις, το Υπουργείο Δικαιοσύνης θεωρεί πως το μήνυμα θα μπορούσε να εκληφθεί ως σαφής απειλή.

«Εκδικητική δίωξη»

Ο δικηγόρος του Κόμεϊ, Πάτρικ Φιτζέραλντ, έκανε λόγο για στοχοποίηση του πελάτη του, υποστηρίζοντας ότι η δίωξη είναι «εκδικητική» και υποκινούμενη από την επιθυμία της κυβέρνησης να πλήξει τους πολιτικούς της αντιπάλους. Σημειώνεται πως αυτή είναι η δεύτερη δικαστική περιπέτεια του πρώην διευθυντή του FBI μέσα σε έναν χρόνο, καθώς προηγούμενη υπόθεση για ψευδή κατάθεση στο Κογκρέσο κατέρρευσε στο δικαστήριο.

Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε σχετικές δηλώσεις του, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η ανάρτηση να έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Πιθανόν. Δεν ξέρω».

Ο Κόμεϊ αναμένεται πλέον να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου στη Βόρεια Καρολίνα, αντιμετωπίζοντας ποινή φυλάκισης που μπορεί να φτάσει τα πέντε έτη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ