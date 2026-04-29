Στις αρχές παραδόθηκε ο πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμεϊ: Κατηγορείται για απειλή κατά της ζωής του Τραμπ
Ο Κόμεϊ εμφανίστηκε ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στη Βιρτζίνια για ανάρτηση στο Instagram με τους αριθμούς «86 47», την οποία οι εισαγγελείς ερμηνεύουν ως απειλή κατά του προέδρου.
Στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βιρτζίνια βρέθηκε την Τετάρτη ο πρώην ισχυρός άνδρας του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, προκειμένου να παραδοθεί στις αρχές μετά το βαρύ κατηγορητήριο που εκκρεμεί εις βάρος του. Ο Κόμεϊ κατηγορείται για απειλή κατά της ζωής του Προέδρου των ΗΠΑ, μια υπόθεση που πυροδότησε μια αινιγματική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Παρά τη σοβαρότητα των κατηγοριών, ο ομοσπονδιακός δικαστής Ουίλιαμ Φιτζπάτρικ αποφάσισε την αποφυλάκισή του χωρίς εγγύηση ή περιοριστικούς όρους, με τον Κόμεϊ να παραμένει σιωπηλός καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
Στο επίκεντρο της δικαστικής διαμάχης βρίσκεται μια φωτογραφία που ανέβασε ο Κόμεϊ στο Instagram τον περασμένο Μάιο. Η εικόνα απεικόνιζε κοχύλια που σχημάτιζαν τους αριθμούς «86 47».
Οι εισαγγελείς ερμηνεύουν το «86» ως ορολογία της εστίασης (και της μαφίας, κατά τον Τραμπ) που σημαίνει «εξουδετέρωση» ή «εξαφάνιση».
Το «47» εκλαμβάνεται ως αναφορά στον Ντόναλντ Τραμπ, τον 47ο Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ενώ ο Κόμεϊ ισχυρίζεται πως επρόκειτο για ένα καθαρά πολιτικό σχόλιο χωρίς βίαιες προεκτάσεις, το Υπουργείο Δικαιοσύνης θεωρεί πως το μήνυμα θα μπορούσε να εκληφθεί ως σαφής απειλή.
«Εκδικητική δίωξη»
Ο δικηγόρος του Κόμεϊ, Πάτρικ Φιτζέραλντ, έκανε λόγο για στοχοποίηση του πελάτη του, υποστηρίζοντας ότι η δίωξη είναι «εκδικητική» και υποκινούμενη από την επιθυμία της κυβέρνησης να πλήξει τους πολιτικούς της αντιπάλους. Σημειώνεται πως αυτή είναι η δεύτερη δικαστική περιπέτεια του πρώην διευθυντή του FBI μέσα σε έναν χρόνο, καθώς προηγούμενη υπόθεση για ψευδή κατάθεση στο Κογκρέσο κατέρρευσε στο δικαστήριο.
Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε σχετικές δηλώσεις του, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η ανάρτηση να έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Πιθανόν. Δεν ξέρω».
Ο Κόμεϊ αναμένεται πλέον να εμφανιστεί ενώπιον δικαστηρίου στη Βόρεια Καρολίνα, αντιμετωπίζοντας ποινή φυλάκισης που μπορεί να φτάσει τα πέντε έτη.
