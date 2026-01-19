Στις φυλακές Κασσαβέτειας εντοπίστηκαν δύο κρατούμενοι με φυματίωση

Στις φυλακές Κασσαβέτειας εντοπίστηκαν δύο κρατούμενοι με φυματίωση
19 Ιαν. 2026 18:15
Pelop News

Στον Βόλο συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές υπηρεσίες, καθώς με φυματίωση διαγνώστηκαν δύο κρατούμενοι στις φυλακές Κασσαβέτειας, ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός.

Διαλύθηκε ο αρραβώνας και άρχισαν τους πυροβολισμούς! ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonotanews.gr, αναζητείται για να υποβληθεί σε εξετάσεις ένα ακόμη πρόσωπο εκτός φυλακής, που ενδεχομένως ήρθε σε επαφή με έναν εκ των δυο ασθενών σε επισκεπτήριο και υπάρχει κίνδυνος να φέρει το βακτήριο.

Ενεργή λοίμωξη από φυματίωση
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι δύο κρατούμενοι της Κασσαβέτειας – που παρουσιάζει πληρότητα σε αριθμό φυλακισμένων 113% – βρέθηκαν στις εξετάσεις με ενεργή λοίμωξη από φυματίωση το περασμένο Σάββατο, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες υγείας να τεθούν σε συναγερμό, γιατί οι συνθήκες συνωστισμού, ο κακός αερισμός και το προβληματικό βιοτικό επίπεδο ευνοεί την εξάπλωση, καθιστώντας τις φυλακές ευάλωτες για μετάδοση.

Συγχρόνως, σε κλιμάκιο του Κέντρου Υγείας Αλμυρού δόθηκε εντολή να προχωρήσει σε δοκιμασία Mantoux στους κρατούμενους της φυλακής, για τον εντοπισμό ατόμων που φέρουν το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης χωρίς να σημαίνει ότι νοσούν από αυτό.

Μπορεί να μην αισθάνονται άρρωστοι, να μην έχουν συμπτώματα, παρά μόνο θετική δερμοαντίδραση Mantoux, πράγμα που θα διαπιστωθεί άμεσα και αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας.
Για το αν είναι ενεργή η νόσος και σε άλλα άτομα εκτός των δύο που ήδη εντοπίστηκαν, και άρα μπορούν και να τη μεταδώσουν, τα αποτελέσματα θα είναι γνωστά τα επόμενα 24ωρα.

Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα
Προκειμένου να εντοπίσουν αν πραγματικά είναι ενεργή η νόσος δεκάδες κρατούμενοι θα υποβληθούν σε ακτινογραφίες στο Κέντρο Υγείας, ενώ σε εξετάσεις υποβάλλονται οι φύλακες και όλο το πολιτικό προσωπικό της φυλακής.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:39 «Έλληνας Έσκομπάρ»: Δέσμευση των λογαριασμών και της περιουσίας του
18:27 Δαμασκός: Ανακτά τον έλεγχο στη Βορειοανατολική Συρία, «σάρωσε» τους Κούρδους σε δυο μέρες
18:15 Στις φυλακές Κασσαβέτειας εντοπίστηκαν δύο κρατούμενοι με φυματίωση
18:03 Ενεργοποίηση της Επιτροπής Ελέγχου Καταστημάτων Οπτικών Ειδών από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
17:53 Νοκ-άουτ και για Μπασκόνια Ναν-Μήτρογλου, προβληματισμός στον Παναθηναϊκό
17:40 «Δεν έχω την απαίτηση να συμφωνήσουμε σε όλα», ολοκληρώθηκε η συνάντηση Μητσοτάκη-αγροτών, ΒΙΝΤΕΟ
17:31 ΕΚΤΑΚΤΟ: Δολοφονία βαρυποινίτη στις φυλακές Κορυδαλλού
17:23 Διαλύθηκε ο αρραβώνας και άρχισαν τους πυροβολισμούς! ΒΙΝΤΕΟ
17:12 Καιρός: Βαρυχειμωνιά διαρκείας, η χώρα παραμένει στο«ψυγείο»
17:01 Δείτε που και πότε ανοίγει νέο τετράστερο ξενοδοχείο στην Αχαΐα ΦΩΤΟ
16:55 «Έπαθα σοκ, θα μπορούσα να είμαι στο μοιραίο τρένο», συγκλονίζει η Ελληνίδα που ζει στη Μάλαγα
16:52 Καθίζηση σε χωριό των Τζουμέρκων: «Ακούγονται θόρυβοι» λένε οι κάτοικοι – Αναμένονται γεωλόγοι
16:43 Eurostat: Στο 2,9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο – Στο 1,9% στην Ευρωζώνη
16:34 Νίκος Καραχάλιος στον Peloponnisos FM: «Η Μαρία Καρυστιανού εμπλέκεται σε πολιτικά παιχνίδια που τελικά ευνοούν την κυβέρνηση»
16:21 Πεκίνο για ΗΠΑ: Να μην χρησιμοποιούν τη λεγόμενη «απειλή από την Κίνα» ως πρόσχημα για τα δικά τους συμφέροντα
16:12 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Έξυπνη ιδέα, ασφαλής εκτέλεση και μια έναρξη χωρίς κορύφωση
16:09 Υπό δέσμευση οι λογαριασμοί 12 αγροτών για παράνομες επιδοτήσεις
16:00 Eurovision: Ο Αλεξάντερ Ρίμπακ επιστρέφει και διεκδικεί ξανά μια νίκη για τη Νορβηγία
15:47 Αφγανιστάν: Έκρηξη σε ξενοδοχείο στην Καμπούλ, υπάρχουν αναφορές για νεκρούς
15:33 Κανελλόπουλος: «Να εκμεταλλευτούμε το κενό διάστημα»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ