Στις φυλακές Κασσαβέτειας εντοπίστηκαν δύο κρατούμενοι με φυματίωση

Στον Βόλο συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές υπηρεσίες, καθώς με φυματίωση διαγνώστηκαν δύο κρατούμενοι στις φυλακές Κασσαβέτειας, ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonotanews.gr, αναζητείται για να υποβληθεί σε εξετάσεις ένα ακόμη πρόσωπο εκτός φυλακής, που ενδεχομένως ήρθε σε επαφή με έναν εκ των δυο ασθενών σε επισκεπτήριο και υπάρχει κίνδυνος να φέρει το βακτήριο.

Ενεργή λοίμωξη από φυματίωση

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι δύο κρατούμενοι της Κασσαβέτειας – που παρουσιάζει πληρότητα σε αριθμό φυλακισμένων 113% – βρέθηκαν στις εξετάσεις με ενεργή λοίμωξη από φυματίωση το περασμένο Σάββατο, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες υγείας να τεθούν σε συναγερμό, γιατί οι συνθήκες συνωστισμού, ο κακός αερισμός και το προβληματικό βιοτικό επίπεδο ευνοεί την εξάπλωση, καθιστώντας τις φυλακές ευάλωτες για μετάδοση.

Συγχρόνως, σε κλιμάκιο του Κέντρου Υγείας Αλμυρού δόθηκε εντολή να προχωρήσει σε δοκιμασία Mantoux στους κρατούμενους της φυλακής, για τον εντοπισμό ατόμων που φέρουν το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης χωρίς να σημαίνει ότι νοσούν από αυτό.

Μπορεί να μην αισθάνονται άρρωστοι, να μην έχουν συμπτώματα, παρά μόνο θετική δερμοαντίδραση Mantoux, πράγμα που θα διαπιστωθεί άμεσα και αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας.

Για το αν είναι ενεργή η νόσος και σε άλλα άτομα εκτός των δύο που ήδη εντοπίστηκαν, και άρα μπορούν και να τη μεταδώσουν, τα αποτελέσματα θα είναι γνωστά τα επόμενα 24ωρα.

Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

Προκειμένου να εντοπίσουν αν πραγματικά είναι ενεργή η νόσος δεκάδες κρατούμενοι θα υποβληθούν σε ακτινογραφίες στο Κέντρο Υγείας, ενώ σε εξετάσεις υποβάλλονται οι φύλακες και όλο το πολιτικό προσωπικό της φυλακής.

