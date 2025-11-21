Στίβος: Πανστρατιά για την Αναστασία, αγώνες για καλό σκοπό!

Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία ανέλαβε η διοίκηση της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Β. Πελοποννήσου και ο πρόεδρός του Δημήτρης Πεγλερίδης, καθώς καλούν όλα τα σωματεία της περιοχής να σταθούν δίπλα στην 13χρονη αθλήτρια Αναστασία, η οποία διαγνώστηκε με όγκο στο κεφάλι πριν από λίγο καιρό. Η μικρή υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, αλλά ο δρόμος είναι μακρύς και γεμάτος δοκιμασίες.

Σ’ αυτήν είναι αφιερωμένη η αθλητική ημερίδα που θα διεξαχθεί αύριο στο Αθλητικό Δημοτικό κέντρο Λαδόπουλου και στην οποία θα λάβουν μέρος αθλητές και αθλήτριες των ηλικιακών κατηγοριών Κ14, Κ12, Κ9.

Για τον σκοπό αυτό, κάθε συμμετοχή αθλητή θα γίνεται με ένα συμβολικό ελάχιστο ποσό των 5 ευρώ, το οποίο θα διατεθεί εξ ολοκλήρου για τη στήριξη της οικογένειας της Αναστασίας.

Στον χώρο που θα διεξαχθεί η ημερίδα, θα βρίσκεται εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΣ για να παραλαμβάνει σε φάκελο το ποσό που συγκέντρωσε το κάθε σωματείο. Επίσης θα υπάρχει ειδικό κυτίο ενίσχυσης ώστε όσοι το επιθυμούν να συνδράμουν επιπλέον, σύμφωνα με τη δυνατότητά τους.

«Κάθε ευρώ είναι μια ανάσα αγάπης, μια χειρονομία ζωής, μια πινελιά φωτός στον αγώνα ενός παιδιού που έχει όνειρα να συνεχίσει να τρέχει, να χαμογελά, να ζει.

Ας αποδείξουμε όλοι, για ακόμη μία φορά, ότι ο αθλητισμός ενώνει, εμπνέει και θεραπεύει. Μπορούμε να γίνουμε το χαμόγελο, η δύναμη και η ελπίδα της μικρής μας Αναστασίας», ανέφερε ο κ. Πεγλερίδης.

