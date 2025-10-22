Στο Αστυνομικό Μέγαρο της Ερμού ο Πέτρος Ψωμάς: Στην Ασφάλεια για απειλές

Ο Πέτρος Ψωμάς το τελευταίο διάστημα έχει δεχθεί αρκετά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία ερμηνεύονται ως απειλητικά.

Στο Αστυνομικό Μέγαρο της Ερμού ο Πέτρος Ψωμάς: Στην Ασφάλεια για απειλές Αυτή τη φορά δεν ήταν εθιμοτυπική η επίσκεψη του Πέτρου Ψωμά στην Ερμού
22 Οκτ. 2025 12:00
Pelop News

Το κατώφλι του Αστυνομικού Μεγάρου της Ερμού πέρασε χθες το πρωί ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «σπιράλ» Πέτρος Ψωμάς, για να ενημερώσει για περιστατικά που τον έχουν ανησυχήσει το τελευταίο διάστημα αλλά και να ενημερωθεί για τον τρόπο που πρέπει να κινείται από εδώ και στο εξής.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η εφημερίδα «Πελοπόννησος», ο κ. Ψωμάς μαζί με μία συνεργάτιδά του μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του «σπιράλ», βρέθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο περίπου στις 10.30 το πρωί.

Ο λόγος της επίσκεψης στην Ερμού μαθαίνουμε πως δεν ήταν εθιμοτυπικός. Ο Πέτρος Ψωμάς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα έχει δεχθεί αρκετά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία ερμηνεύονται ως απειλητικά.

Μάλιστα, όπως μεταφέρθηκε στην «Π», εκτός από μηνύματα έχει δεχθεί και ευθείες απειλές και τα γεγονότα του υπαγόρευσαν πως πρέπει να ενημερωθεί η Ασφάλεια Πατρών, ώστε να διερευνηθούν οι υποθέσεις και οι πραγματικές προθέσεις των αποστολέων.

Ο Πέτρος Ψωμάς επιβεβαίωσε στην «Π» πως βρέθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο, αλλά δεν θέλησε να επεκταθεί στο περιεχόμενο των συζητήσεων που είχε με στελέχη της ΕΛΑΣ. Η συζήτηση, πάντως, είναι δεδομένο πως δεν είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα…

Ωστόσο, σε δημόσια σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι εμφανές πως μετά την πρόσφατη επίθεση που δέχθηκε ο δημοσιογράφος της «Π» Παναγιώτης Ρηγόπουλος, όπου ο Π. Ψωμάς ζήτησε μια δήλωση καταδίκης του περιστατικού από τη δημοτική επιτροπή και εισέπραξε την άρνηση των στελεχών της δημοτικής αρχής, παρατηρήθηκε ένας αναβρασμός στο πρόσωπο του Πέτρου Ψωμά. Μάλιστα, το συγκεκριμένο περιστατικό πήρε πανελλήνιες διαστάσεις, αφού οι διάλογοι της συνεδρίασης έγιναν viral μέσω της «Ομάδας Αλήθειας».

Παράλληλα, μετά την προχθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για το θέμα της απόδοσης τιμών στον εκλιπόντα Ανδρέα Αποσκίτη, όπου η δημοτική αρχή καταψήφισε την εισήγηση, παρατηρήθηκαν νέες εντάσεις και κατηγορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον Π. Ψωμά να στοχοποιείται.

Δεν γνωρίζουμε ακριβώς το περιεχόμενο των μηνυμάτων, αλλά είναι εύλογο ένας πατέρας και οικογενειάρχης να ζητήσει βοήθεια και συμβουλές αν θεωρήσει ότι απειλείται ο ίδιος ή ο στενός του περίγυρος. Αλλωστε, βλέπουμε σχεδόν καθημερινά στην εποχή μας περιστατικά που ξεφεύγουν και από την πολιτική λογική και λαμβάνουν πιο προσωπικές προεκτάσεις.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:00 Πολυτέλεια γίνεται το κρέας: Οι Πατρινοί κρεοπώλες εκπέμπουν SOS για τις ραγδαίες ανατιμήσεις
13:55 Ζελένσκι: «Καλός συμβιβασμός» η πρόταση Τραμπ για λήξη του πολέμου – Αμφιβολίες για τη στάση Πούτιν
13:53 Απειλές και «νύχτα τρόμου» για τον Νικολά Σαρκοζί στη φυλακή: Υπό 24ωρη προστασία μετά το βίντεο εκδίκησης για τον Καντάφι
13:45 Πολιτιστική ανάσα στο κέντρο της Πάτρας: Ξεκινά η αποκατάσταση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, τι προβλέπεται
13:34 Ανδρουλάκης στη δίκη για τις υποκλοπές: «Καλά οργανωμένο παράκεντρο εξουσίας» πίσω από την παρακολούθησή μου
13:32 Προσωρινή βλάβη στο τηλεφωνικό κέντρο της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας
13:29 Και ο καιρός τρελάθηκε: Από τις καταιγίδες στα… 30άρια – Ανοιξιάτικο σαββατοκύριακο και νέα πτώση θερμοκρασίας μετά την 28η Οκτωβρίου
13:19 Σία Αναγνωστοπούλου στη Βουλή: «Επικίνδυνη εκτροπή – Η Κυβέρνηση τιμωρεί τη λαϊκή κυριαρχία και τον Πάνο Ρούτσι»
13:15 Αγρίνιο: Αποφυλακίστηκε η φερόμενη «αρχηγός» του κυκλώματος αναπηρικών επιδομάτων -Προϋπόθεση εγγυοδοσία 20.000€
13:07 Φοινικούντα: «Ο θείος μου δολοφονήθηκε για τα χρήματα» – Η ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ «δείχνει» οικονομικά κίνητρα πίσω από το έγκλημα
13:03 «Δεν τελείωσαν τα Τέμπη»: Η Καρυστιανού προαναγγέλλει νέο κοινωνικό κίνημα και επιστροφή στο Σύνταγμα
13:00 2ο Regional Growth Conference Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης: Το σχέδιο ανάπτυξης Αχαΐας στην τελική ευθεία
12:58 Με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας οι Αγώνες Ορεινού Τρεξίματος Ηράκλειος Άθλος 2025
12:55 Δείτε πότε παίζουν οι γυναίκες του ΝΟΠ και της ΝΕΠ στο Κύπελλο
12:55 Σερβιτόροι και DJ στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ: Τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ το παράνομο όφελος
12:48 Μπακογιάννη στην Πάτρα: Στο επίκεντρο αρδευτικά έργα, ευλογιά, ΕΒΟ και κρουαζιέρα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:45 «Ασφυκτικά Όρια»: Ο Βαγγέλης Τσινιάς αποκαλύπτει τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία και τον περιορισμό
12:44 Βαρδούσια Ορη: Περιπέτεια στη φύση, που να πάτε
12:36 Ο Ερμής φουλάρει για το τοπικό ντέρμπι
12:35 Ηράκλειο: Πατέρας και γιος κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας: Μαχαίρωσαν δύο αδέρφια στις Μοίρες για κτηματικές διαφορές
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 22/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ