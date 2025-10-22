Στο Αστυνομικό Μέγαρο της Ερμού ο Πέτρος Ψωμάς: Στην Ασφάλεια για απειλές

Το κατώφλι του Αστυνομικού Μεγάρου της Ερμού πέρασε χθες το πρωί ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «σπιράλ» Πέτρος Ψωμάς, για να ενημερώσει για περιστατικά που τον έχουν ανησυχήσει το τελευταίο διάστημα αλλά και να ενημερωθεί για τον τρόπο που πρέπει να κινείται από εδώ και στο εξής.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η εφημερίδα «Πελοπόννησος», ο κ. Ψωμάς μαζί με μία συνεργάτιδά του μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του «σπιράλ», βρέθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο περίπου στις 10.30 το πρωί.

Ο λόγος της επίσκεψης στην Ερμού μαθαίνουμε πως δεν ήταν εθιμοτυπικός. Ο Πέτρος Ψωμάς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα έχει δεχθεί αρκετά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία ερμηνεύονται ως απειλητικά.

Μάλιστα, όπως μεταφέρθηκε στην «Π», εκτός από μηνύματα έχει δεχθεί και ευθείες απειλές και τα γεγονότα του υπαγόρευσαν πως πρέπει να ενημερωθεί η Ασφάλεια Πατρών, ώστε να διερευνηθούν οι υποθέσεις και οι πραγματικές προθέσεις των αποστολέων.

Ο Πέτρος Ψωμάς επιβεβαίωσε στην «Π» πως βρέθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο, αλλά δεν θέλησε να επεκταθεί στο περιεχόμενο των συζητήσεων που είχε με στελέχη της ΕΛΑΣ. Η συζήτηση, πάντως, είναι δεδομένο πως δεν είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα…

Ωστόσο, σε δημόσια σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι εμφανές πως μετά την πρόσφατη επίθεση που δέχθηκε ο δημοσιογράφος της «Π» Παναγιώτης Ρηγόπουλος, όπου ο Π. Ψωμάς ζήτησε μια δήλωση καταδίκης του περιστατικού από τη δημοτική επιτροπή και εισέπραξε την άρνηση των στελεχών της δημοτικής αρχής, παρατηρήθηκε ένας αναβρασμός στο πρόσωπο του Πέτρου Ψωμά. Μάλιστα, το συγκεκριμένο περιστατικό πήρε πανελλήνιες διαστάσεις, αφού οι διάλογοι της συνεδρίασης έγιναν viral μέσω της «Ομάδας Αλήθειας».

Παράλληλα, μετά την προχθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για το θέμα της απόδοσης τιμών στον εκλιπόντα Ανδρέα Αποσκίτη, όπου η δημοτική αρχή καταψήφισε την εισήγηση, παρατηρήθηκαν νέες εντάσεις και κατηγορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον Π. Ψωμά να στοχοποιείται.

Δεν γνωρίζουμε ακριβώς το περιεχόμενο των μηνυμάτων, αλλά είναι εύλογο ένας πατέρας και οικογενειάρχης να ζητήσει βοήθεια και συμβουλές αν θεωρήσει ότι απειλείται ο ίδιος ή ο στενός του περίγυρος. Αλλωστε, βλέπουμε σχεδόν καθημερινά στην εποχή μας περιστατικά που ξεφεύγουν και από την πολιτική λογική και λαμβάνουν πιο προσωπικές προεκτάσεις.

