Στο χειρουργείο για 7η φορά ο Άρης Μουγκοπέτρος – «Ελπίζω να είναι η τελευταία»

Για έβδομη φορά μέσα σε περίπου εννέα μήνες θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Άρης Μουγκοπέτρος, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσα από βίντεο που ανάρτησε από το νοσοκομείο.

Ο μουσικός, ο οποίος ακρωτηριάστηκε στο χέρι το περασμένο Πάσχα, όταν κροτίδα εξερράγη στα δάχτυλά του, ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram ότι προχωρά σε ακόμη μία επέμβαση, εκφράζοντας την ελπίδα να είναι και η τελευταία.

«Κάνουμε την τελευταία μας προσπάθεια»

Στο βίντεο που δημοσίευσε, ο Άρης Μουγκοπέτρος εμφανίζεται αισιόδοξος αλλά και συγκινημένος, τονίζοντας πως πρόκειται για μία καθοριστική προσπάθεια στην πορεία αποκατάστασης.

«Για 7η φορά μέσα σε 9,5 μήνες μπαίνω πάλι στο χειρουργείο. Ελπίζω και ευελπιστώ πως θα είναι η τελευταία φορά. Κάνουμε την τελευταία μας προσπάθεια για να έρθουμε ακόμη πιο κοντά στον στόχο μας. Αφήνω το χέρι μου στα καλύτερα χέρια. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Θέλω τη θετική σας ενέργεια και την αγάπη. Να είστε όλοι καλά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ανάρτησή του συγκέντρωσε δεκάδες μηνύματα συμπαράστασης και ευχές για ταχεία ανάρρωση, με φίλους, συναδέλφους και θαυμαστές να στέκονται στο πλευρό του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Άρης Μουγκοπέτρος (@aris_mougopetros)

Η συγκινητική επιστροφή στο κλαρίνο

Λίγες ημέρες πριν από τη νέα επέμβαση, ο γνωστός κλαρινίστας είχε ανεβάσει ακόμη ένα βίντεο στο προφίλ του, στο οποίο τον βλέπουμε να παίζει κλαρίνο χρησιμοποιώντας τα δύο δάχτυλα που απέμειναν στο τραυματισμένο χέρι του.

Στη λεζάντα της ανάρτησης είχε γράψει:

«Ακόμα και το παρελθόν δεν είναι πια, αυτό που ήταν κάποτε. Αν η ζωή είναι ένα λουλούδι, οι αναμνήσεις είναι το άρωμά του».

Η εικόνα του να συνεχίζει να παίζει το αγαπημένο του όργανο, παρά τις δυσκολίες και τις επαναλαμβανόμενες επεμβάσεις, αποτέλεσε μήνυμα δύναμης και επιμονής, συγκινώντας το κοινό του.

Η νέα χειρουργική επέμβαση θεωρείται κρίσιμη για την περαιτέρω αποκατάσταση της λειτουργικότητας του χεριού του, με τον ίδιο να δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα μέχρι να φτάσει στον στόχο του: την όσο το δυνατόν πληρέστερη επιστροφή στη μουσική του πορεία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Άρης Μουγκοπέτρος (@aris_mougopetros)

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



