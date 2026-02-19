Στο χειρουργείο για 7η φορά ο Άρης Μουγκοπέτρος – «Ελπίζω να είναι η τελευταία»

Στο χειρουργείο για 7η φορά ο Άρης Μουγκοπέτρος – «Ελπίζω να είναι η τελευταία»
19 Φεβ. 2026 16:20
Pelop News

Για έβδομη φορά μέσα σε περίπου εννέα μήνες θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Άρης Μουγκοπέτρος, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσα από βίντεο που ανάρτησε από το νοσοκομείο.

Ο μουσικός, ο οποίος ακρωτηριάστηκε στο χέρι το περασμένο Πάσχα, όταν κροτίδα εξερράγη στα δάχτυλά του, ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram ότι προχωρά σε ακόμη μία επέμβαση, εκφράζοντας την ελπίδα να είναι και η τελευταία.

«Κάνουμε την τελευταία μας προσπάθεια»

Στο βίντεο που δημοσίευσε, ο Άρης Μουγκοπέτρος εμφανίζεται αισιόδοξος αλλά και συγκινημένος, τονίζοντας πως πρόκειται για μία καθοριστική προσπάθεια στην πορεία αποκατάστασης.

«Για 7η φορά μέσα σε 9,5 μήνες μπαίνω πάλι στο χειρουργείο. Ελπίζω και ευελπιστώ πως θα είναι η τελευταία φορά. Κάνουμε την τελευταία μας προσπάθεια για να έρθουμε ακόμη πιο κοντά στον στόχο μας. Αφήνω το χέρι μου στα καλύτερα χέρια. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Θέλω τη θετική σας ενέργεια και την αγάπη. Να είστε όλοι καλά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ανάρτησή του συγκέντρωσε δεκάδες μηνύματα συμπαράστασης και ευχές για ταχεία ανάρρωση, με φίλους, συναδέλφους και θαυμαστές να στέκονται στο πλευρό του.

Η συγκινητική επιστροφή στο κλαρίνο

Λίγες ημέρες πριν από τη νέα επέμβαση, ο γνωστός κλαρινίστας είχε ανεβάσει ακόμη ένα βίντεο στο προφίλ του, στο οποίο τον βλέπουμε να παίζει κλαρίνο χρησιμοποιώντας τα δύο δάχτυλα που απέμειναν στο τραυματισμένο χέρι του.

Στη λεζάντα της ανάρτησης είχε γράψει:
«Ακόμα και το παρελθόν δεν είναι πια, αυτό που ήταν κάποτε. Αν η ζωή είναι ένα λουλούδι, οι αναμνήσεις είναι το άρωμά του».

Η εικόνα του να συνεχίζει να παίζει το αγαπημένο του όργανο, παρά τις δυσκολίες και τις επαναλαμβανόμενες επεμβάσεις, αποτέλεσε μήνυμα δύναμης και επιμονής, συγκινώντας το κοινό του.

Η νέα χειρουργική επέμβαση θεωρείται κρίσιμη για την περαιτέρω αποκατάσταση της λειτουργικότητας του χεριού του, με τον ίδιο να δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει τον αγώνα μέχρι να φτάσει στον στόχο του: την όσο το δυνατόν πληρέστερη επιστροφή στη μουσική του πορεία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:41 «Αν νόμιζαν ότι θα φοβηθώ και θα φύγω, έκαναν λάθος», ο Γεωργιάδης για επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας, ΒΙΝΤΕΟ
18:30 Βόλος: Συλλήψεις δύο νεαρών για ναρκωτικά
18:21 Γερμανία: Κατηγορείται για κλοπή διαιτητής που ξυλοκοπήθηκε αφού έκανε πρόταση γάμου στον σύντροφό του σε γήπεδο
18:11 Πέθανε η σπουδαία δημοσιογράφος Ντέπυ Νικολοπούλου
18:00 Πάτρα: Χημικές τουαλέτες και κιγκλιδώματα – Σε ετοιμότητα Δήμος και ΕΛΑΣ για το Καρναβάλι
17:49 Έγγραφα-ντοκουμέντα «καίνε» τους ισχυρισμούς του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα»
17:41 «Τελείωσε ο χρόνος της ελπίδας. Τι κάνουμε τώρα; Τον κοιτάμε απλώς να σβήνει;», συγκινεί και συγκλονίζει η μητέρα του 2χρονου που έλαβε κατεστραμμένο μόσχευμα καρδιάς στην Ιταλία
17:30 Τον Σεπτέμβριο το ξενόγλωσσο πρόγραμμα Ιατρικών Σπουδών στην Πάτρα – Δεξαμενή φοιτητών οι Ελληνες των ΗΠΑ
17:26 ΕΟΔΥ: Τρεις θάνατοι από γρίπη και δύο από COVID-19 την τελευταία εβδομάδα
17:22 Φαρμάκης: «Ισχυρό το αποτύπωμα δράσεων της Περιφέρειας για την επέτειο των 200 ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου»
17:16 Παράταση έως το 2026 για χρηματοδότηση αγροτών και αγροτικά ακίνητα – Νέες ρυθμίσεις «ανάσα»
17:14 Πολιτική εισήγηση για τα δημοτικά τέλη και το Τεχνικό Πρόγραμμα 2026 στον Δήμος Πατρέων
17:09 Πάτρα: Σάββατο πρωί στην κλιμάκωση του καρναβαλικού θερμομέτρου
17:09 «Προδιαγεγραμμένη η απόφαση, δεν μπορώ να πληρώσω για την εξαγορά της», η π. Αντώνιος για την καταδίκη του
17:08 Ζελένσκι για NATO: «Αν υπάρξουν εκπλήξεις, θα αντιδράσουμε»
17:06 Ο Δημήτρης Ζιαζιάς είναι ο γιατρός που συνελήφθη στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας – Τι συνέβη με τον πρώην πρόεδρο της ΕΙΝΑ
17:00 Πάτρα – Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου: Παραδόθηκαν τα τοπογραφικά – Ποια τα επόμενα βήματα
16:52 Τι πραγματικά προστατεύει την καρδιά; Ο ρόλος της HDL χοληστερόλης
16:44 Κατηγορία σοκ σε βάρος του Άντριου
16:36 Μαθητές με αναπηρία: Άνοδος 39% σε τέσσερα χρόνια – Πιέσεις σε Παράλληλη Στήριξη και Τμήματα Ένταξης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ