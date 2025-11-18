Στο εδώλιο ξανά γνωστός παρουσιαστής: Κατηγορείται για διακίνηση ευαίσθητου υλικού πρώην συντρόφου του
Ξεκίνησε σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης η δίκη γνωστού τηλεοπτικού παρουσιαστή, ο οποίος κατηγορείται ότι δημοσιοποίησε προσωπικές στιγμές με την πρώην σύντροφό του. Η υπόθεση εκδικάζεται κεκλεισμένων των θυρών.
Στο δικαστήριο οδηγήθηκε ξανά σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, ο 61χρονος γνωστός τηλεοπτικός παρουσιαστής, μετά από μήνυση της πρώην συντρόφου του που τον κατηγορεί ότι διέδωσε στο διαδίκτυο προσωπικό οπτικοακουστικό υλικό από τη σχέση τους.
Η δίκη ξεκίνησε το πρωί, κεκλεισμένων των θυρών, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, έπειτα από σχετικό αίτημα της 42χρονης γυναίκας. Ο κατηγορούμενος δεν παρέστη αυτοπροσώπως, εκπροσωπήθηκε ωστόσο από πληρεξούσιο δικηγόρο.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο παρουσιαστής αντιμετωπίζει κατηγορίες για δημοσιοποίηση ευαίσθητου υλικού που αφορά την ιδιωτική και σεξουαλική ζωή προσώπου με σκοπό τη βλάβη του, αδίκημα που διώκεται σε βαθμό κακουργήματος.
Η μήνυση είχε υποβληθεί τον Δεκέμβριο του 2021, ενώ ο κατηγορούμενος έχει ήδη καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης τριών ετών για άλλη υπόθεση, ενώ εκκρεμεί ακόμη μία δίκη εις βάρος του, επίσης για διακίνηση βίντεο με πρώην σύντροφό του.
Η σημερινή υπόθεση, που εξελίσσεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αποτελεί ένα ακόμα επεισόδιο στο μακρύ ποινικό ιστορικό του παρουσιαστή, ο οποίος τα τελευταία χρόνια απασχολεί επανειλημμένα τη Δικαιοσύνη για παρόμοια αδικήματα.
