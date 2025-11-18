Στο εδώλιο ξανά γνωστός παρουσιαστής: Κατηγορείται για διακίνηση ευαίσθητου υλικού πρώην συντρόφου του

Στο δικαστήριο οδηγήθηκε ξανά σήμερα, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, ο 61χρονος γνωστός τηλεοπτικός παρουσιαστής, μετά από μήνυση της πρώην συντρόφου του που τον κατηγορεί ότι διέδωσε στο διαδίκτυο προσωπικό οπτικοακουστικό υλικό από τη σχέση τους.

Η δίκη ξεκίνησε το πρωί, κεκλεισμένων των θυρών, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, έπειτα από σχετικό αίτημα της 42χρονης γυναίκας. Ο κατηγορούμενος δεν παρέστη αυτοπροσώπως, εκπροσωπήθηκε ωστόσο από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο παρουσιαστής αντιμετωπίζει κατηγορίες για δημοσιοποίηση ευαίσθητου υλικού που αφορά την ιδιωτική και σεξουαλική ζωή προσώπου με σκοπό τη βλάβη του, αδίκημα που διώκεται σε βαθμό κακουργήματος.

Η μήνυση είχε υποβληθεί τον Δεκέμβριο του 2021, ενώ ο κατηγορούμενος έχει ήδη καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης τριών ετών για άλλη υπόθεση, ενώ εκκρεμεί ακόμη μία δίκη εις βάρος του, επίσης για διακίνηση βίντεο με πρώην σύντροφό του.

Η σημερινή υπόθεση, που εξελίσσεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αποτελεί ένα ακόμα επεισόδιο στο μακρύ ποινικό ιστορικό του παρουσιαστή, ο οποίος τα τελευταία χρόνια απασχολεί επανειλημμένα τη Δικαιοσύνη για παρόμοια αδικήματα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



