Στο επίκεντρο ο Αραξος για το 2026 – Το Υπερταμείο προγραμματίζει την αξιοποίηση του αεροδρομίου

Ολα δείχνουν οτι το καλοκαίρι θα ξεπεραστούν οι 188.000 επιβάτες

01 Ιαν. 2026 19:00
Pelop News

Ενα κρίσιμο και κομβικό έτος για το μέλλον του αεροδρομίου του Αράξου αναμένεται να είναι το 2026, καθώς όλα δείχνουν ότι θα συνεχίσει την ανοδική του πορεία και το προσεχές καλοκαίρι, με στόχο την καταγραφή νέου ρεκόρ επιβατικής κίνησης. Το ιστορικό ρεκόρ μετακινήσεων για τον κρατικό αερολιμένα ανέρχεται στους 188.000 επιβάτες και είχε επιτευχθεί το 2018. Ωστόσο, δεδομένου ότι το καλοκαίρι του 2025 καταγράφηκαν περίπου 180.000 επιβάτες και ότι τη νέα σεζόν αναμένεται να προστεθούν τουλάχιστον δύο ακόμη τακτικές πτήσεις, θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό να σημειωθεί νέο ρεκόρ.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως έχει αποκαλύψει η «Πελοπόννησος», στον σχεδιασμό για το κρατικό αεροδρόμιο, πέραν της διατήρησης των δρομολογίων αραξος–Ναντ και αραξος–Λυών από τη Volotea, προβλέπεται η προσθήκη δύο ακόμη δρομολογίων.

Το ένα αφορά τη σουηδική αεροπορική εταιρεία Sher Air, η οποία αναμένεται από τον Ιούνιο να ξεκινήσει το δρομολόγιο Ζυρίχη–Αυλώνας–Αραξος. Επιπλέον, το ερχόμενο καλοκαίρι το κρατικό αεροδρόμιο του Αράξου θα συνδέεται και με το Λουξεμβούργο μέσω Ζακύνθου, στο πλαίσιο συνεργασίας με την αεροπορική εταιρεία Luxair.

Παράλληλα, υπάρχουν πληροφορίες ότι και άλλες αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους εξετάζουν τη δυνατότητα ένταξης τακτικών δρομολογίων, ωστόσο αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις.

Το δεύτερο μέτωπο που αφορά το αεροδρόμιο της Δυτικής Αχαΐας σχετίζεται με την αξιοποίησή του από το Υπερταμείο. Χθες έπεσαν οι υπογραφές για την πρόσληψη συμβούλων που θα αναλάβουν τη διαδικασία παραχώρησης των 22 περιφερειακών αεροδρομίων. Το τελικό μοντέλο αξιοποίησης αναμένεται να παρουσιαστεί εντός των πρώτων μηνών του 2026.

Το σχετικό πακέτο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα αεροδρόμια της Νάξου, της Πάρου, των Ιωαννίνων, της Αλεξανδρούπολης, της Λήμνου, του Αράξου, της Σύρου, της Μήλου, της Χίου, της Κοζάνης και της Καστοριάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρώτη η Fraport αναμένεται να εμφανιστεί ως διεκδικητής νέας παραχώρησης και, εφόσον αυτό προχωρήσει, εκτιμάται ότι θα δρομολογηθούν αναβαθμίσεις στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Αράξου.

Πάντως, λόγω της σημαντικής γραφειοκρατίας που χαρακτηρίζει τέτοιου είδους διαδικασίες, οι όποιες εξελίξεις σε επίπεδο ιδιωτικής διαχείρισης δεν αναμένονται πριν από το 2027. Το κράτος θα συνεχίσει να διαχειρίζεται το αεροδρόμιο καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026. Σε κάθε περίπτωση, το μέλλον προδιαγράφεται αισιόδοξο και αυτό δείχνουν οι ευρύτερες κινήσεις που καταγράφονται στον ξενοδοχειακό χάρτη της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής, από τους εμπλεκόμενους φορείς τους τελευταίους μήνες.

