Στο επίκεντρο της έρευνας η Χαντέ Ερτσέλ – Τι ανέφερε στην πρώτη της αντίδραση

Στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας για υποθέσεις ναρκωτικών στην Κωνσταντινούπολη βρέθηκε η ηθοποιός Χαντέ Ερτσέλ, καθώς οι τουρκικές αρχές εξέδωσαν εντολές κράτησης για 16 άτομα από τον χώρο των επιχειρήσεων, του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας. Από την επιχείρηση προέκυψε η προσαγωγή 14 υπόπτων, ενώ για δύο ακόμη πρόσωπα εκδόθηκαν εντάλματα.

Τι είπε η ηθοποιός

Η Χαντέ Ερτσέλ αντέδρασε με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, εξηγώντας ότι βρίσκεται στο εξωτερικό λόγω σπουδών εδώ και περίπου έναν μήνα και πως θα επιστρέψει στην Τουρκία για να γίνουν οι απαραίτητες διευκρινίσεις και να καταθέσει. Στο ίδιο μήνυμα ανέφερε ότι εμπιστεύεται την τουρκική δικαιοσύνη και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η υπόθεση θα ξεκαθαρίσει σύντομα.

Στη λίστα των προσώπων για τα οποία εκδόθηκαν εντολές κράτησης περιλαμβάνονται επίσης ο πρώην πρόεδρος της Μπεσίκτας Φικρέτ Ορμάν, ο πρώην πρόεδρος της Γαλατασαράι Μπουράκ Ελμάς, οι επιχειρηματίες Χακάν Σαμπαντζί και Κερίμ Σαμπαντζί, καθώς και γνωστά πρόσωπα της τουρκικής σόουμπιζ.

Η ανακοίνωση της Εισαγγελίας

Σύμφωνα με τη διατύπωση της Εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης, οι εντολές κράτησης αφορούν πρόσωπα για τα οποία, με βάση τα στοιχεία της έρευνας, προέκυψε είτε κατοχή ναρκωτικών για προσωπική χρήση είτε διευκόλυνση χρήσης. Οι αρχές υπογράμμισαν ότι η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και συνεχίζεται με πλήρη επιμέλεια.

