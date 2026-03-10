Στο ιταλικό Δημόσιο σπάνιο έργο του Καραβάτζο μετά από συμφωνία 30 εκατ. ευρώ

Το ιταλικό κράτος προχώρησε στην αγορά ενός σπάνιου πίνακα του Καραβάτζο, καταβάλλοντας 30 εκατομμύρια ευρώ για το «Πορτρέτο του Μονσινιόρ Μαφέο Μπαρμπερίνι», σε μια από τις μεγαλύτερες δαπάνες που έχει πραγματοποιήσει ποτέ η χώρα για μεμονωμένο έργο τέχνης. Το έργο αποκτήθηκε έπειτα από διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν περισσότερο από έναν χρόνο και περνά πλέον στις δημόσιες συλλογές της Ιταλίας.

Ο πίνακας χρονολογείται περίπου στο 1598 και απεικονίζει τον Μαφέο Μπαρμπερίνι, ο οποίος αργότερα εξελέγη Πάπας Ουρβανός Η΄ και έμεινε γνωστός ως σημαντικός προστάτης των τεχνών. Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, πρόκειται για έργο ιδιαίτερης σημασίας όχι μόνο λόγω της ιστορικής του αξίας, αλλά και επειδή ανήκει στα ελάχιστα γνωστά πορτρέτα του Καραβάτζο.

Το έργο βρισκόταν για χρόνια σε ιδιωτική συλλογή στη Φλωρεντία και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά δημόσια στη Ρώμη το 2024. Πλέον θα ενταχθεί στη μόνιμη συλλογή του Palazzo Barberini, όπου θα εκτίθεται δίπλα σε άλλα σημαντικά έργα του μεγάλου Ιταλού ζωγράφου.

Ο υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας, Αλεσάντρο Τζιούλι, υπογράμμισε ότι η απόκτηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ενίσχυσης της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, ώστε σημαντικά αριστουργήματα να παραμένουν προσβάσιμα στο κοινό και στους ερευνητές, αντί να καταλήγουν σε ιδιωτικές συλλογές.

Η αγορά αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα επειδή τα αυθεντικά σωζόμενα έργα του Καραβάτζο είναι λίγα και τα πορτρέτα του ακόμη σπανιότερα. Το Reuters σημειώνει ότι είναι γνωστά περίπου 60 έργα του, ενώ το συγκεκριμένο πορτρέτο θεωρείται ξεχωριστό και για τη θέση που κατέχει στη σύγχρονη επανεκτίμηση του καλλιτέχνη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



