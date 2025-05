Στο Κίεβο Μακρόν, Μερτς, Στάρμερ και Τουσκ: Πιέσεις για άμεση εκεχειρία και διαπραγματεύσεις – Προειδοποιούν για κυρώσεις

Την ανάγκη άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας επανέλαβε σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο Κίεβο μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και τον Πολωνό ομόλογό τους Ντόναλντ Τουσκ. Οι τέσσερις ηγέτες ζήτησαν κοινώς από τη Ρωσία να αποδεχθεί άνευ όρων εκεχειρία 30 ημερών, ανοίγοντας τον δρόμο για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Η επίσκεψη των ηγετών στο Κίεβο γίνεται την επομένη των εορτασμών στη Μόσχα για τα 80 χρόνια από τη νίκη στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, παρουσία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και 20 ξένων ηγετών, μεταξύ αυτών και του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ. Η ευρωπαϊκή απάντηση ήρθε με την κοινή εμφάνιση των Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ, οι οποίοι ταξίδεψαν με τρένο από την Πολωνία και πρόκειται να συναντηθούν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Τουσκ.

On our way to Kyiv. For Ukraine, for Europe.

Σε κοινή δήλωσή τους, οι τέσσερις ηγέτες επανέλαβαν την ενίσχυση της υποστήριξής τους στην Ουκρανία και προειδοποίησαν ότι σε περίπτωση άρνησης της Ρωσίας να αποδεχθεί την εκεχειρία, θα επιβληθούν νέες, ακόμα πιο αυστηρές κυρώσεις. Ο Μακρόν ξεκαθάρισε πως «αν υπάρξει εκεχειρία 30 ημερών, ξεκινούν άμεσες συνομιλίες Ουκρανίας-Ρωσίας. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε».

Αντίστοιχη στάση υιοθέτησε και ο Γερμανός καγκελάριος, σημειώνοντας ότι η άρνηση του Κρεμλίνου θα οδηγήσει σε «σκληρότερες κυρώσεις» και εντατικοποίηση της στήριξης προς το Κίεβο σε όλα τα επίπεδα – στρατιωτικό, πολιτικό και οικονομικό.

Οι δηλώσεις τους ενισχύθηκαν και από την πίεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την Πέμπτη κάλεσε τη Ρωσία να αποδεχθεί εκεχειρία 30 ημερών και προειδοποίησε για νέες κυρώσεις. Ο Μακρόν, με ανάρτησή του στο X, κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «υπεκφεύγει, θέτει όρους, κερδίζει χρόνο και συνεχίζει τον πόλεμο εισβολής της».

Back in Kyiv, my first thoughts go to the Ukrainian people. For more than three years, you have stood with admirable courage.

For your land.

For your freedom.

For Europe.

The security of our continent is at stake here.…

