Στο «κόκκινο» η Αιγιάλεια: Ανησυχητική αύξηση της παραβατικότητας των ανηλίκων

Μια σειρά περιστατικών με πρωταγωνιστές ανήλικους στην Αιγιάλεια έφερε ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της ανήλικης παραβατικότητας στην περιοχή. Μέσα σε λίγες ημέρες, το αστυνομικό δελτίο περιείχε ειδήσεις για παραβατική συμπεριφορά ανηλίκων. Η συχνότητα του φαινομένου δεν το χαρακτηρίζει ως ένα νέο κύμα εγκληματικότητας, αλλά περισσότερο ως αντανάκλαση κοινωνικών προβλημάτων που φαίνεται να αναπαράγονται στο περιθώριο.

Μόνο την τελευταία εβδομάδα, οι αστυνομικές αρχές του Αιγίου προχώρησαν σε συλλήψεις και σχηματισμό δικογραφιών για τρεις διαφορετικές υποθέσεις.

Σε μία από αυτές, ένας 15χρονος συνελήφθη να οδηγεί κλεμμένη μοτοσικλέτα, ενώ σε βάρος της μητέρας του σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Σε δεύτερη υπόθεση, ένας 16χρονος φέρεται να είχε αφαιρέσει δύο δίκυκλα από περιοχές του Αιγίου τους τελευταίους μήνες. Τα οχήματα εντοπίστηκαν σε χώρους που συνδέονται με τον ανήλικο και επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Τέλος, σε τρίτο περιστατικό, συνελήφθη 17χρονη Ρομά που αφαίρεσε τσαντάκι από σταθμευμένο αυτοκίνητο, χρησιμοποιώντας στη συνέχεια τις τραπεζικές κάρτες του θύματος για μικροαγορές. Επίσης, αναζητείται ο ανήλικος αδελφός της, ως συνεργός.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η κλοπή δικύκλων αποτελεί ένα νέο φαινόμενο στην τοπική νεανική παραβατικότητα. Συχνά, όπως επισημαίνουν, τα δίκυκλα αφαιρούνται όχι για πώληση ή αποσυναρμολόγηση, αλλά απλώς για «βόλτα». Πρόκειται μια πράξη παρόρμησης που φανερώνει περισσότερο ανωριμότητα παρά εγκληματική πρόθεση, επισημαίνουν οι ειδικοί.

Οι δράστες είναι, κατά κανόνα, έφηβοι 15 έως 17 ετών, παιδιά από οικογένειες με σοβαρές κοινωνικές δυσκολίες. Ανάμεσά τους υπάρχουν τόσο Ελληνες όσο και αλλοδαποί, ενώ ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν οι ανήλικοι Ρομά, που εμπλέκονται κυρίως σε μικροεγκληματικές πράξεις, όπως κλοπές αντικειμένων από αυτοκίνητα ή μικρά ποσά χρημάτων. Οι υποθέσεις αυτές δεν συνδέονται με οργανωμένες ομάδες, αλλά με μεμονωμένες συμπεριφορές και περιστασιακές παρορμήσεις.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αιγίου επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή στους χειρισμούς τέτοιων περιστατικών, γνωρίζοντας ότι έχουν να κάνουν με παιδιά. Η προσέγγισή τους επικεντρώνεται στη διαχείριση των περιστατικών με παιδαγωγικό πνεύμα, αναγνωρίζοντας ότι πίσω από την πράξη κρύβονται συνήθως ψυχοκοινωνικά ελλείμματα και όχι εγκληματική ιδιοσυγκρασία.

Αν και τα περιστατικά αυτά δεν συγκροτούν «κύμα» εγκληματικότητας, σκιαγραφούν μια ανησυχητική πραγματικότητα, την ύπαρξη νέων που μεγαλώνουν χωρίς στήριξη, σε περιβάλλοντα όπου η παραβατικότητα γίνεται διέξοδος ή παιχνίδι. Μια «ακτινογραφία» που δεν αφορά μόνο την Αιγιάλεια, αλλά ένα ευρύτερο κοινωνικό φαινόμενο, όπου η πρόληψη, η οικογενειακή στήριξη και οι κοινωνικές δομές καλούνται να παίξουν τον δικό τους ρόλο πριν η απερισκεψία γίνει συνήθεια.

