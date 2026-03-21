Στο «κόκκινο» η δημόσια Υγεία στη Δυτική Ελλάδα: Η ΕΙΝΑ κλιμακώνει την πίεση για προσλήψεις, μισθούς και τέλος στην υπερεργασία

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην έδρα της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας πραγματοποίησε στις 18 Μαρτίου η ΕΙΝΑ, στο πλαίσιο της απεργιακής κινητοποίησης που είχε προκηρύξει η ΟΕΝΓΕ, φέρνοντας στο προσκήνιο τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία και οι γιατροί της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου και των τριμελών επιτροπών συναντήθηκε με τον διοικητή της 6ης ΥΠΕ, καταθέτοντας σειρά αιτημάτων που αφορούν τις προσλήψεις, τις συνθήκες εργασίας, τις εφημερίες, τις νοσηλείες στα ράντζα και τη συνολική υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας.

Στο αίτημα για μαζικές και μόνιμες προσλήψεις με επείγουσες διαδικασίες και ταυτόχρονη προκήρυξη όλων των κενών θέσεων, η απάντηση που, σύμφωνα με την ΕΙΝΑ, δόθηκε από τη διοίκηση ήταν γενική και αόριστη. Όπως αναφέρεται, έγινε λόγος για κάποιες προκηρύξεις επικουρικού και μόνιμου προσωπικού, χωρίς όμως να προσεγγίζονται οι πραγματικές ανάγκες, ακόμη και με βάση τα παρωχημένα οργανογράμματα του 2012, που για τα δύο νοσοκομεία της Πάτρας αντιστοιχούν σε περίπου 120 θέσεις.

Η ΕΙΝΑ υποστηρίζει ότι η επίκληση του «ρεαλισμού» από την πλευρά της ΥΠΕ και της κυβέρνησης λειτουργεί τελικά ως μηχανισμός περιορισμού των δικαιωμάτων εργαζομένων και ασθενών, αντί να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες υγειονομικές ανάγκες και στην ανάγκη για αξιοπρεπείς όρους εργασίας και αμοιβής για το ιατρικό προσωπικό.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι νοσοκομειακοί γιατροί καταγγέλλουν ότι η ευθύνη για τις άγονες προκηρύξεις αποδόθηκε περίπου στους ίδιους τους υγειονομικούς. Όπως σημειώνουν, ο διοικητής επικαλέστηκε ακόμη και τις αιτήσεις συναδέλφων για παραμονή στην υπηρεσία μετά τα 67 έτη, προκειμένου να στηρίξει την άποψη ότι οι συνθήκες στο ΕΣΥ βελτιώνονται. Η ΕΙΝΑ απαντά ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική, καθώς πολλοί γιατροί παραμένουν στην εργασία τους μετά την ηλικία συνταξιοδότησης για καθαρά οικονομικούς λόγους.

Ιδιαίτερη αιχμή ασκείται και στα μέτρα που παρουσιάζονται ως λύσεις, όπως η αποζημίωση των 250 ευρώ για εφημερίες μετακίνησης εκτός νομού ή για εργασία με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Η ΕΙΝΑ θεωρεί ότι τέτοιες ρυθμίσεις δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, αλλά παγιώνουν ένα μοντέλο λειτουργίας όπου τα νοσοκομεία στηρίζονται σε «γιατρούς νομάδες» και σε εφημεριακές μετακινήσεις, αντί να ενισχύονται με σταθερό, μόνιμο προσωπικό.

Κατά την Ένωση, οι προκηρύξεις βγαίνουν άγονες επειδή η πολιτική όλων των τελευταίων κυβερνήσεων έχει οδηγήσει σε σταθερή υποβάθμιση του ιατρικού επαγγέλματος στο δημόσιο σύστημα. Η ίδια κάνει λόγο για περικοπές 30% στον βασικό μισθό μέσα στην τελευταία 15ετία, για συρρίκνωση του επιδόματος προϋπηρεσίας και για κατάργηση του συντελεστή υπολογισμού της εφημεριακής αποζημίωσης, με αποτέλεσμα οι ειδικευόμενοι να αμείβονται, όπως αναφέρει, με μόλις 5,38 ευρώ μικτά την ώρα για εφημερία. Παράλληλα, περιγράφει ένα περιβάλλον υπερεργασίας, με ιδιαίτερα τους νέους γιατρούς να φτάνουν ακόμη και τις 72 ώρες εργασίας την εβδομάδα, χωρίς ουσιαστική εκπαίδευση και με συνεχή ανάθεση αλλότριων καθηκόντων.

Στο ζήτημα των ράντζων στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, η ΕΙΝΑ αναφέρει ότι ο διοικητής της 6ης ΥΠΕ απέδωσε το πρόβλημα τόσο στην επιλογή των ασθενών να κατευθύνονται προς μεγαλύτερα νοσοκομεία όσο και στη μετακίνηση πληθυσμού προς τα αστικά κέντρα. Η Ένωση αντιτείνει ότι το φαινόμενο είναι χρόνιο και συνδέεται άμεσα με τη σταθερή αποδυνάμωση του ΕΣΥ, τη μείωση των δημόσιων δαπανών υγείας και την υποβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας και των περιφερειακών νοσοκομείων.

Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση του νοσοκομείου Πύργου, από το οποίο πραγματοποιούνται, σύμφωνα με την ΕΙΝΑ, πάνω από 200 διακομιδές κάθε μήνα προς τα νοσοκομεία της Πάτρας. Παράλληλα, οι γιατροί καταγγέλλουν ότι η απόδοση του προβλήματος των ράντζων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου σε «διαχειριστική ανεπάρκεια» των ίδιων των νοσοκομείων αποτελεί μια απαράδεκτη μετατόπιση ευθυνών.

Σημαντική θέση στη συνάντηση κατείχε και το θέμα της υπερεργασίας. Η ΕΙΝΑ έθεσε, όπως αναφέρει, την καταστρατήγηση του θεσπισμένου ωραρίου, επισημαίνοντας ότι πολλοί γιατροί καλούνται να κάνουν μέχρι και δέκα εφημερίες τον μήνα, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου. Υπενθυμίζει μάλιστα ότι είχε ζητήσει εδώ και έναν χρόνο από τις διοικήσεις των νοσοκομείων να καταθέσουν, όπως προβλέπει ο νόμος, την κατάσταση των γιατρών που έχουν δηλώσει ότι αποδέχονται υπέρβαση του 48ώρου και έως 60 ώρες εργασίας την εβδομάδα, χωρίς να έχει λάβει απάντηση.

Σύμφωνα με την ΕΙΝΑ, και σε αυτό το πεδίο η απάντηση του διοικητή ήταν ότι η κατάσταση αυτή θεωρείται ανέφικτο να αλλάξει, λόγω της ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας. Οι νοσοκομειακοί γιατροί απαντούν ότι η δημόσια υγεία δεν προστατεύεται με ένα σύστημα που λειτουργεί υπό πίεση, με εξαντλημένους εργαζόμενους, εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών και όριο τις δημοσιονομικές αντοχές.

Στο φόντο αυτής της αντιπαράθεσης, η ΕΙΝΑ δηλώνει ότι θα κλιμακώσει το επόμενο διάστημα τη διεκδίκησή της για ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές, για μαζικές μόνιμες προσλήψεις γιατρών και λοιπού αναγκαίου προσωπικού, με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση.

Στα βασικά αιτήματα που επαναφέρει περιλαμβάνονται ο διπλασιασμός των μηνιαίων αποδοχών, η κατάργηση των μισθολογικών κλιμακίων που –όπως υποστηρίζει– λειτουργούν ως μηχανισμός συμπίεσης εισοδημάτων, η επαναφορά του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας σε ποσοστό 2% επί του βασικού μισθού για κάθε έτος υπηρεσίας, καθώς και ο επανυπολογισμός της ωριαίας αποζημίωσης της εφημερίας με συντελεστή 0,0059 επί του βασικού μισθού.

Παράλληλα, ζητά την κατάργηση του πλαφόν 12% στις πρόσθετες εφημερίες, την πλήρη και έγκαιρη καταβολή όλων των δεδουλευμένων εφημεριών χωρίς περικοπές, την αφορολόγητη πληρωμή των πρόσθετων εφημεριών έως ότου γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις, τη χορήγηση ανθυγιεινού επιδόματος στους γιατρούς του δημόσιου συστήματος υγείας, την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% υπέρ ανεργίας, την αύξηση του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ και, τέλος, την ανοιχτή προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων.

Με την κινητοποίηση αυτή, η ΕΙΝΑ επιχειρεί να αναδείξει ότι η πίεση που δέχεται το δημόσιο σύστημα υγείας στη Δυτική Ελλάδα δεν είναι περιστασιακή, αλλά διαρκής και συσσωρευμένη. Και ότι χωρίς άμεσες παρεμβάσεις σε προσλήψεις, μισθούς και εργασιακές συνθήκες, το αδιέξοδο για νοσοκομεία, εργαζόμενους και ασθενείς θα γίνεται όλο και πιο ασφυκτικό.

