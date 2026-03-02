Στο «κόκκινο» τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια

Ισχυρές πτωτικές τάσεις καταγράφηκαν στο άνοιγμα των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026, υπό το βάρος των στρατιωτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και των αμερικανοϊσραηλινών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, που ακολουθήθηκαν από άμεσα ιρανικά αντίποινα σε χώρες της περιοχής.

Από τις πρώτες ώρες των συναλλαγών, οι βασικοί δείκτες κινήθηκαν σε έντονα αρνητικό έδαφος:

CAC 40 (Παρίσι): -1,96%

DAX (Φρανκφούρτη): -1,99%

FTSE MIB (Μιλάνο): -2,13%

FTSE 100 (Λονδίνο): -0,55%

Η πτώση αποδίδεται στην αβεβαιότητα που προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, με φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση και διαταραχές στις ενεργειακές ροές.

