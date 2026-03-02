Στο «κόκκινο» τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια

«Βουτιά» έως 2,13% στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

02 Μαρ. 2026 11:06
Pelop News

Ισχυρές πτωτικές τάσεις καταγράφηκαν στο άνοιγμα των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026, υπό το βάρος των στρατιωτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και των αμερικανοϊσραηλινών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, που ακολουθήθηκαν από άμεσα ιρανικά αντίποινα σε χώρες της περιοχής.

Διαβάστε επίσης: Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βουτιά» 4% πυροδότησε η Μέση Ανατολή

Από τις πρώτες ώρες των συναλλαγών, οι βασικοί δείκτες κινήθηκαν σε έντονα αρνητικό έδαφος:

  • CAC 40 (Παρίσι): -1,96%
  • DAX (Φρανκφούρτη): -1,99%
  • FTSE MIB (Μιλάνο): -2,13%
  • FTSE 100 (Λονδίνο): -0,55%

Η πτώση αποδίδεται στην αβεβαιότητα που προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις, με φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση και διαταραχές στις ενεργειακές ροές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:39 Με νέο όνομα η πρώην ηθοποιός Ναταλία Λιονάκη στην Τανζανία! ΒΙΝΤΕΟ
23:31 Σπουδαίοι οι Νέοι Γλαύκου, δυσκολεύτηκε η ΑΕ Ροϊτίκων, έκανε το «18 στα 18», ΦΩΤΟ
22:57 Υπόθεση κατασκοπείας στη Σούδα: Στο κινητό του Γεωργιανού εντοπίστηκε το λογισμικό encryptor, το οποίο χρησιμοποιούν οι Φρουροί της Επανάστασης
22:53 Σπανούλης: “Το ελληνικό μπάσκετ έχει προσωπικότητες”
22:48 IDF: Χτυπήσαμε γραφεία της ιρανικής υπηρεσίας πληροφοριών στην Τεχεράνη
22:38 CENTCOM: Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν 11 ιρανικά πλοία στον Κόλπο του Ομάν
22:28 «Το χτύπημα του Ιράν στην Κύπρο είναι απελπισία, όχι στρατηγική» δήλωση με σημασία του αντιπροσώπου του Ισραήλ στον ΟΗΕ
22:18 Ελληνικών συμφερόντων το τάνκερ που τυλίχθηκε στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ
21:59 Μπαχρέιν: Σοκαριστικό βίντεο με drone να χτυπά ξενοδοχείο ΒΙΝΤΕΟ
21:57 Με μυθικό Τολιόπουλο η Ελλάδα πήρε τη ρεβάνς στο Μαυροβούνιο
21:51 «Ο σύντροφός της την είχε κακοποιήσει, έζησε και πέθανε μόνη της», νέες μαρτυρίες για την 31χρονη στον Κολωνό
21:41 Πέθανε ο σπουδαίος Guy-Roger N’Ganga, τον είχε βαφτίσει ο Γιώργος Χριστόπουλος
21:30 Αίγιο: Άνδρας μεταφέρθηκε νεκρός στο Νοσοκομείο
21:21 Η συμμετοχή της Κοιν.Σ.Επ. Liofyllo στο Patras IQ 2026
21:21 Ύποπτες κινήσεις Γεωργιανού στη Σούδα, προσήχθη για κατασκοπεία
21:11 Δήμος Πατρέων: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο! Καμία συμμετοχή στην βρώμικη επίθεση στο Ιράν!
21:00 Φρουροί της Επανάστασης: Δεξαμενόπλοιο φλέγεται στα Στενά του Ορμούζ
20:50 Ποιοι εκλέχτηκαν στο νέο διοικητικό συμβούλιο στην Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος
20:39 Λύτρωση για τον Ατρόμητο, έχασε μεγάλη ευκαιρία η Αχαϊκή
20:29 Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 02.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ