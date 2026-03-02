Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βουτιά» 4% πυροδότησε η Μέση Ανατολή

Με σημαντικές απώλειες άνοιξε η συνεδρίαση της Δευτέρας 2 Μαρτίου 2026 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εν μέσω γενικευμένης πτώσης στις διεθνείς αγορές λόγω της κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά -3,97% και διαμορφώθηκε στις 2.187,29 μονάδες (χαμηλό ημέρας), ενώ το υψηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.271,25 μονάδες. Σε άλλη μέτρηση της ημέρας, ο δείκτης σημείωσε απώλειες -3,49% και βρέθηκε στις 2.198,06 μονάδες, χάνοντας περίπου 80 μονάδες από το κλείσιμο της Παρασκευής (2.277,60 μονάδες). Ο τζίρος κυμάνθηκε στα 25 εκατ. ευρώ.

Κλειστά Δευτέρα και Τρίτη τα χρηματιστήρια σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Η πτώση αποδίδεται στις γεωπολιτικές εξελίξεις: Οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, με αποτέλεσμα τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων συμπεριλαμβανομένου του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ακολουθήθηκαν από ιρανικές αντεπιθέσεις κατά Ισραήλ, Μπαχρέιν, Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Ουάσιγκτον έχει δεσμευθεί για περαιτέρω δράση, ενώ η Τεχεράνη υποσχέθηκε νέα αντίποινα, πυροδοτώντας φόβους για ολοκληρωτικό πόλεμο στην περιοχή.

Οι διεθνείς αγορές αντιδρούν έντονα:

Τα futures των βασικών δεικτών της Wall Street (Dow Jones, S&P 500) υποχωρούν κατά τουλάχιστον 1-1,5%, με απώλειες άνω των 800 μονάδων για τον Dow Jones.

Στην Ευρώπη, οι δείκτες σε Φρανκφούρτη (DAX), Παρίσι, Μιλάνο και Μαδρίτη καταγράφουν πτώση άνω του 2%.

Η τιμή του πετρελαίου Brent εκτινάχθηκε έως και +10%, φτάνοντας τα 80 δολάρια το βαρέλι, λόγω κινδύνου παρεμπόδισης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ (1/4 παγκόσμιων μεταφορών αργού).

Οι επενδυτές στρέφονται σε ασφαλή καταφύγια, ενώ η μεταβλητότητα αναμένεται να παραμείνει υψηλή και τις επόμενες συνεδριάσεις. Σύμφωνα με αναλυτές, η δομική ρηχότητα της ελληνικής αγοράς και η υψηλή συμμετοχή ξένων επενδυτών εντείνουν την ευαισθησία της σε διεθνή γεγονότα, υπερκαλύπτοντας τα θεμελιώδη μεγέθη των εισηγμένων.

