«Εκτοξεύτηκε» η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ, οι επιπτώσεις για την ελληνική οικονομία

Το άνοιγμα των αγορών βρήκε την τιμή του πετρελαίου Μπρέντ να ενισχύεται κατά περίπου 12%, φτάνοντας τα 81,64 δολάρια το βαρέλι, από 72,87 που ήταν στο κλείσιμο της προηγούμενη συνεδρίασης δημιουργώντας έντονη ανησυχία για την πορεία των τιμών στα καύσιμα τις επόμενες ημέρες. Την ίδια στιγμή προβληματισμός επικρατεί και για το εάν οι αυξήσεις στα καύσιμα θα δημιουργήσουν ένα ντόμινο ανατιμήσεων και σε πολλά βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρό

Σε κάθε περίπτωση με ανακοίνωσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή αναφέρει ότι προχωρά σε άμεση και εντατική παρέμβαση στην αγορά καυσίμων, παρακολουθώντας σε πραγματικό χρόνο από το Σάββατο το μεσημέρι την εξέλιξη των τιμών βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και τη διαθεσιμότητά τους στα πρατήρια σε όλη τη χώρα.

Στόχος της Αρχής είναι η αυστηρή διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ανταγωνισμού και, πρωτίστως, η ουσιαστική προστασία των καταναλωτών από αδικαιολόγητες αυξήσεις τιμών και φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο γεωπολιτικό κίνδυνο και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, που ενδέχεται να επηρεάσουν την αγορά ενέργειας, η Αρχή ενεργοποίησε εκτεταμένο σχέδιο ελέγχων σε πρατήρια καυσίμων.

Η Αρχή καθιστά σαφές ότι:

-δεν θα γίνει ανεκτή καμία μορφή κερδοσκοπίας,

-οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς, στοχευμένοι και αυστηροί.

Από σήμερα Δευτέρα και καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, οι έλεγχοι εντείνονται περαιτέρω με ενισχυμένα κλιμάκια και διευρυμένη παρουσία σε όλη τη χώρα.

Αυξήθηκαν οι τιμές στα καύσιμα

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά 4 λεπτά του ευρώ στο 1,75 ευρώ από 1,71 ευρώ το λίτρο πριν από περίπου 20 ημέρες πωλείται κατά μέσο όρο η αμόλυβδη βενζίνη.

Αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνησης πωλείται κατά μέσο όρο σε όλη την Ελλάδα προς 1,56 ευρώ το λίτρο από 1,52 ευρώ καταγράφοντας επίσης μια αύξηση των 4 λεπτών το λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανσης πωλείται προς 1,17 ευρώ ανά λίτρο από 1,12 με την άνοδο που καταγράφεται να φτάνει τα 5 λεπτά το λίτρο και σε ποσοστό της τάξης του 4,5%.

Την ίδια στιγμή σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς μια πρώτη εκτίμηση, εκτός από τη διατάραξη της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας, σύμφωνα με προηγούμενες πολεμικές επιχειρήσεις, δείχνει πληθώρα σοβαρών και πολυεπίπεδων οικονομικών επιπτώσεων, τόσο περιφερειακά όσο και παγκοσμίως. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να δημιουργήσει στη παγκόσμια οικονομία κλυδωνισμούς, μειώνοντας το παγκόσμιο ΑΕΠ από – 0,2% έως και -1%, αυξάνοντας τον πληθωρισμό +1% και επιβραδύνοντας τις επενδύσεις προς αποφυγή ρίσκου. Το βασικό ζητούμενο για το μέγεθος των επιπτώσεων είναι για άλλη μια φορά η διάρκεια και η διασπορά της πολεμικής σύρραξης.

Οι θαλάσσιες μεταφορές, η ενέργεια αλλά και το κόστος του παγκόσμιου εμπορίου είναι οι τρεις βασικές «παράμετροι» που θα προσδιορίσουν, σε διεθνές επίπεδο την εικόνα των αγορών, σε μία χρονική συγκυρία εξαιρετικά ταραγμένη διεθνώς και με την Ευρωπαϊκή οικονομία να προσπαθεί να σταθεροποιηθεί εν μέσω ενός διεθνούς οικονομικού πολέμου λόγω δασμών, αλλά και εν μέσω μίας ακόμη «περιφερειακής σύρραξης», μετά την Ουκρανία, στο πέταλο της Ανατολικής Μεσογείου και εγγύς Ανατολής. Οι πρώτες βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις θα εμφανιστούν με την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου, δεδομένου ότι το Ιράν παράγει 4 εκατ. βαρέλια. Επίσης ο κίνδυνος διέλευσης των Στενών του Ορμούζ, που διακινεί το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου μπορεί να ωθήσει το Brent σε άνω των 100 $/βαρέλι, να αυξήσει τις τιμές LNG και φυσικού αερίου, επαναφέροντας πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρώπη

Για την Ελλάδα, οι επιπτώσεις είναι έμμεσες και άμεσες με τις σημαντικότερες να εστιάζονται σε πέντε βασικούς τομείς, τη ναυτιλία, το εμπόριο, το ενεργειακό κόστος, τον τουρισμό και τη γεωπολιτική σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου. Προέχει ασφαλώς όλων, η ασφάλεια των Ελλήνων ναυτικών και των πληρωμάτων των ελληνόκτητων πλοίων που βρίσκονται στην εμπόλεμη περιοχή με τη διασφάλιση της προστασίας της ελεύθερης ναυσιπλοΐας. Η χώρα μας ενδέχεται επίσης να θεωρηθεί «γειτονική ζώνη αστάθειας», ιδίως από επισκέπτες τρίτων χωρών όπως οι ΗΠΑ και η Ασία, με πιθανές ακυρώσεις πακέτων κρουαζιέρων σε Ελλάδα–Τουρκία–Ισραήλ–Αίγυπτο και μάλιστα να επιβαρύνουν, ενόψει των διακοπών του Πάσχα, τη τουριστική εικόνα μας.

