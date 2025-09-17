Στο Λονδίνο ο Ντόναλντ Τραμπ: Επίσημη επίσκεψη με υψηλούς συμβολισμούς ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Αμερικανός πρόεδρος και η σύζυγός του φιλοξενούνται στο Ουίνδσορ από τον βασιλιά Κάρολο. Κρίσιμες συνομιλίες με τον Κιρ Στάρμερ για διεθνείς εξελίξεις και ενεργειακή συνεργασία.

 

17 Σεπ. 2025 8:06
Pelop News

Το βράδυ της Τρίτης έφτασε στο Λονδίνο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τη σύζυγό του Μελάνια, με το Air Force One να προσγειώνεται στο αεροδρόμιο του Στάνστεντ λίγο μετά τις 21:00 τοπική ώρα. Το προεδρικό ζεύγος μετέβη αμέσως στην κατοικία του Αμερικανού πρεσβευτή, ενώ σύμφωνα με το πρωτόκολλο θα φιλοξενηθεί στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Σήμερα, Τετάρτη, έχει προγραμματιστεί η επίσημη τελετή υποδοχής από τον βασιλιά Κάρολο και τη βασίλισσα Καμίλα, παρουσία του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας. Η τελετή θα περιλαμβάνει στρατιωτικές τιμές, κανονιοβολισμούς και επιθεώρηση της φρουράς από τον Τραμπ. Το απόγευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος θα καταθέσει στεφάνι στον τάφο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄, ενώ το βράδυ θα παρατεθεί επίσημο δείπνο προς τιμήν του ζεύγους.

Την Πέμπτη, ο Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβεί στο Τσέκερς για συνομιλίες με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Στο τραπέζι θα βρεθούν ζητήματα εμπορίου, άμυνας και ασφάλειας, αλλά και διεθνείς εξελίξεις, με αιχμή την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και τις πρόσφατες γεωπολιτικές κρίσεις στην Ευρώπη. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη συμφωνία Ηνωμένου Βασιλείου – ΗΠΑ για την ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας, που εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και θα δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Εν μέσω σοβαρών διεθνών κρίσεων, όπως αυτή της κατάρριψης των ρωσικών drones στην Πολωνία, της αδιάλλακτης στάσης της Ρωσίας, όπως την χαρακτηρίζουν οι αναλυτές, της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ, η οποία ανησυχεί πολλούς για την άνοδο της ακροδεξιάς διεθνώς, αλλά και της οικονομικής – πολιτικής κρίσης που μαστίζει την Γαλλία, η οποία δημιουργεί σοβαρά ζητήματα σε όλη την ευρωζώνη, η επίσκεψη Τραμπ στην Βρετανία χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σημαντική από πολλούς αναλυτές. Άλλωστε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ θα υπογράψουν συμφωνία με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης της πυρηνικής ενέργειας, η οποία από τη μια αναμένεται να δημιουργήσει ενεργειακή ασφάλεια και από την άλλη χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Στο περιθώριο των συνομιλιών οι δύο ηγέτες θα δουν αρχεία του Ουίνστον Τσώρτσιλ, ενώ αργότερα θα συμμετάσχουν σε επιχειρηματική εκδήλωση με τον Υπουργό Οικονομικών, πριν παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Κέιτ Μίντλετον και Μελάνια Τραμπ: Πρώτη κοινή επίσημη εμφάνιση στο Ηνωμένο Βασίλειο

Παράλληλα, η Μελάνια Τραμπ θα συμμετάσχει σε ξεχωριστές δράσεις με τη βασίλισσα Καμίλα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας, με επισκέψεις στη Βασιλική Βιβλιοθήκη και στους κήπους Φρόγκμορ.

Η επίσκεψη ολοκληρώνεται το απόγευμα της Πέμπτης, ενώ ιδιαίτερη σημειολογία έχει το γεγονός ότι είναι η δεύτερη φορά που Αμερικανός πρόεδρος λαμβάνει επίσημη πρόσκληση από το Παλάτι· η πρώτη ήταν το 2019, όταν ο Τραμπ είχε συναντήσει τη βασίλισσα Ελισάβετ.

 
