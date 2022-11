Στο Λονδίνο τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός – Ομιλητής σε ελληνικό επενδυτικό συνέδριο – Ποιους θα δει

Ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης θα είναι ο βασικός oμιλητής στο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο που διοργανώνουν το Χρηματιστήριο Αθηνών και η Morgan Stanley, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2022, στο Συνεδριακό Κέντρο της Morgan Stanley στο Λονδίνο. Το συνέδριο πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Alpha Bank, την Eurobank, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την Τράπεζα Πειραιώς.

Το Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο στοχεύει στη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, μέσω της ανάδειξης των επενδυτικών ευκαιριών της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και της ενίσχυσης της θεσμικής εμπιστοσύνης στη χώρα μας. Θα περιλαμβάνει ατομικές και ομαδικές συναντήσεις μεταξύ των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών και διεθνών επενδυτικών funds, καθώς επίσης συζητήσεις σε πάνελ, παρουσιάσεις και εκδηλώσεις δικτύωσης.

Η πρώτη ημέρα του Συνεδρίου θα περιλαμβάνει one to one και group meetings καθώς και τις παρακάτω συζητήσεις:

-Καλωσόρισμα & Συζήτηση με τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας Συντονιστής: Franck Petitgas, Επικεφαλής της Morgan Stanley International

-Συζήτηση με τον κ. ‘Αλεξ Πατέλη, Οικονομικό Σύμβουλο του πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας Συντονιστής: Γιάνος Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών.

-Πάνελ: Ελληνικές Τράπεζες

Βασίλειος Ψάλτης, Διευθύνων Σύμβουλος, Alpha Services and Holdings Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος, Eurobank Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος, Piraeus Financial Holdings Συντονιστής: Nida Iqbal Siddiqi, Επικεφαλής EEMEA Banks Morgan Equity Research, Morgan Stanley

Η δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου περιλαμβάνει αποκλειστικά meetings εκπροσώπων των ελληνικών επιχειρήσεων με διεθνή funds.

Οι εισηγμένες που συμμετέχουν στο Συνέδριο είναι οι εξής: ΑΔΜΗΕ, Aegean Airlines, Alpha Bank, ΕΧΑΕ, ΕΥΔΑΠ, Autohellas, Cenergy, Ελλάκτωρ , Elvalhalcor, Eurobank, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ , ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, ΕΛΠΕ, Intracom, Intralot, Lamda Development, Motor Oil, Μυτιληναίος, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, ΔΕΗ, Σαράντης και Τέρνα Ενεργειακή. Επίσης θα συμμετέχουν και δύο μη εισηγμένες εταιρείες η Noval Property (η οποία έχει εκδώσει εταιρικό ομόλογο και σχεδιάζει την είσοδό της στο Χ.Α) και η εταιρεία PeopleCert.

Συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο

Το απόγευμα της Δευτέρας ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Βασιλιά Κάρολο Γ’, ο οποίος όχι λίγες φορές έχει εκφράσει την αγάπη του για την Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο άνδρες έχουν συναντηθεί δύο φορές το τελευταίο χρόνο, αφενός τον Μάρτιο του 2021, όπου ο τότε διάδοχος του θρόνου ήταν παρών στην παρέλαση αλλά και στις εορταστικές εκδηλώσεις της χώρας για τα 200 χρόνια από την ελληνική Επανάσταση, όπως και τον Δεκέμβριο του 2021, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε επισκεφθεί την έπαυλη Dumfries House στη Σκωτία και είχε ξεναγηθεί στο ιστορικό κτίριο και το κτήμα.

Στο επίκεντρο της τότε συνάντησης είχε βρεθεί η ολιστική στρατηγική που είχε εφαρμόσει το Ίδρυμα του Καρόλου για την αποκατάσταση της έπαυλης και του κτήματος που το περιβάλλει, την ανάπτυξη εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών και άλλων δράσεων και την ανάδειξη του κτήματος σε χώρου πρασίνου, ανοιχτού για όλους του πολίτες όλο το χρόνο, ενώ την ίδια ώρα προσφέρει θέσεις εργασίας.

Αυτό θα είναι και το αντικείμενο της συζήτησης των δύο ανδρών αφού η κυβέρνηση έχει βάλει στόχο την αξιοποίηση του Τατοϊου, για την οποία ο Κάρολος έχει εκδηλώσει προσωπικό ενδιαφέρον. Οι συμβουλές του λοιπόν για τον τρόπο ανάδειξης του κτήματος, ώστε να καταστεί τόπος έλξης αλλά και προσφοράς εργασίας, είναι πολύτιμες.

To βράδυ της Δευτέρας ο Πρωθυπουργός είναι προσκεκλημένος του καθηγητή Σύγχρονων Ελληνικών Σπουδών και διευθυντή του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του London School of Economics Kevin Featherstone για μια συζήτηση με αφορμή την επέτειο 25 χρόνων από την ίδρυση του Ελληνικού Παρατηρητηρίου του LSE.