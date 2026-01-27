Στο Μαξίμου ο Φαρμάκης για την ευλογιά προβάτων – Στόχος μηδενικά κρούσματα έως το καλοκαίρι, τι συζητήθηκε

Με τη συμμετοχή του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με αντικείμενο την αντιμετώπιση της ευλογιάς των προβάτων και την ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας σε περιοχές που εμφανίζουν επιδημιολογική επιβάρυνση.

Ο πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα ότι η κυβέρνηση ακολουθεί μία ενιαία στρατηγική για την εκρίζωση της νόσου, βασισμένη στην αυστηρή εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένων μέτρων, στον συντονισμό των φορέων και στην εντατικοποίηση των ελέγχων. Τόνισε ότι η εποχική υποχώρηση των κρουσμάτων δημιουργεί ένα κρίσιμο «παράθυρο ευκαιρίας» που πρέπει να αξιοποιηθεί, ώστε να προστατευτεί η βιωσιμότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι ο μαζικός εμβολιασμός δεν αποτελεί επιλογή υπό τις παρούσες συνθήκες, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της επιστημονικής κοινότητας, ενώ προειδοποίησε ότι θα εφαρμοστεί με αυστηρότητα το νομοθετικό πλαίσιο για την παράνομη διακίνηση εμβολίων. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι έλεγχοι σε εισαγωγές και μετακινήσεις ζώων θα εντατικοποιηθούν με τη συνδρομή της Αστυνομίας.

Στη σύσκεψη υπογραμμίστηκε η ανάγκη στενότερου συντονισμού μεταξύ Υπουργείων, Περιφερειών και εποπτικών αρχών, καθώς και η ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών πεδίου με πρόσθετο προσωπικό. Προβλέπεται επίσης η ενεργοποίηση νέων εργαστηριακών δομών για την ενίσχυση της διαγνωστικής ικανότητας, σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα και τον ΕΛΓΟ.

Η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή επανέλαβε ότι ο εμβολιασμός δεν συνιστάται προς το παρόν, λόγω του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του ιού και της αδυναμίας διάκρισης μεταξύ εμβολιασμένων και νοσούντων ζώων. Την ίδια στιγμή, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες αποζημιώσεων των πληγέντων κτηνοτρόφων, ενώ σχεδιάζεται πρόγραμμα ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας τόνισε ότι η εκρίζωση της νόσου απαιτεί συντονισμένη κινητοποίηση όλων των εμπλεκομένων, με έμφαση στους ελέγχους και στη συνεργασία με τις Περιφέρειες και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Υπογράμμισε ότι στόχος είναι να επιτευχθούν μηδενικά κρούσματα έως το καλοκαίρι, ώστε να διασφαλιστεί η εξαγωγική δυναμική της ελληνικής κτηνοτροφίας και προϊόντων όπως η φέτα, που αποτελεί βασικό πυλώνα των τοπικών οικονομιών, μεταξύ των οποίων και της Δυτικής Ελλάδας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι της πολιτικής και επιστημονικής ηγεσίας, καθώς και περιφερειάρχες περιοχών με επιδημιολογική επιβάρυνση, με ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών για την αποτελεσματική διαχείριση της ζωονόσου.

