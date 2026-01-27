Στο Μαξίμου ο Φαρμάκης για την ευλογιά προβάτων – Στόχος μηδενικά κρούσματα έως το καλοκαίρι, τι συζητήθηκε

Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, στο πλαίσιο σύσκεψης για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των προβάτων, με την κυβέρνηση να δίνει έμφαση στην αυστηρή εφαρμογή μέτρων βιοασφάλειας και στην ενίσχυση των ελέγχων, ώστε να προστατευτεί η ελληνική κτηνοτροφία και η παραγωγή φέτας.

Στο Μαξίμου ο Φαρμάκης για την ευλογιά προβάτων - Στόχος μηδενικά κρούσματα έως το καλοκαίρι, τι συζητήθηκε
27 Ιαν. 2026 13:30
Pelop News

Με τη συμμετοχή του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με αντικείμενο την αντιμετώπιση της ευλογιάς των προβάτων και την ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας σε περιοχές που εμφανίζουν επιδημιολογική επιβάρυνση.

Ο πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα ότι η κυβέρνηση ακολουθεί μία ενιαία στρατηγική για την εκρίζωση της νόσου, βασισμένη στην αυστηρή εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένων μέτρων, στον συντονισμό των φορέων και στην εντατικοποίηση των ελέγχων. Τόνισε ότι η εποχική υποχώρηση των κρουσμάτων δημιουργεί ένα κρίσιμο «παράθυρο ευκαιρίας» που πρέπει να αξιοποιηθεί, ώστε να προστατευτεί η βιωσιμότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι ο μαζικός εμβολιασμός δεν αποτελεί επιλογή υπό τις παρούσες συνθήκες, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της επιστημονικής κοινότητας, ενώ προειδοποίησε ότι θα εφαρμοστεί με αυστηρότητα το νομοθετικό πλαίσιο για την παράνομη διακίνηση εμβολίων. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι έλεγχοι σε εισαγωγές και μετακινήσεις ζώων θα εντατικοποιηθούν με τη συνδρομή της Αστυνομίας.

Στη σύσκεψη υπογραμμίστηκε η ανάγκη στενότερου συντονισμού μεταξύ Υπουργείων, Περιφερειών και εποπτικών αρχών, καθώς και η ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών πεδίου με πρόσθετο προσωπικό. Προβλέπεται επίσης η ενεργοποίηση νέων εργαστηριακών δομών για την ενίσχυση της διαγνωστικής ικανότητας, σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα και τον ΕΛΓΟ.

Η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή επανέλαβε ότι ο εμβολιασμός δεν συνιστάται προς το παρόν, λόγω του κινδύνου περαιτέρω διασποράς του ιού και της αδυναμίας διάκρισης μεταξύ εμβολιασμένων και νοσούντων ζώων. Την ίδια στιγμή, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες αποζημιώσεων των πληγέντων κτηνοτρόφων, ενώ σχεδιάζεται πρόγραμμα ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας τόνισε ότι η εκρίζωση της νόσου απαιτεί συντονισμένη κινητοποίηση όλων των εμπλεκομένων, με έμφαση στους ελέγχους και στη συνεργασία με τις Περιφέρειες και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Υπογράμμισε ότι στόχος είναι να επιτευχθούν μηδενικά κρούσματα έως το καλοκαίρι, ώστε να διασφαλιστεί η εξαγωγική δυναμική της ελληνικής κτηνοτροφίας και προϊόντων όπως η φέτα, που αποτελεί βασικό πυλώνα των τοπικών οικονομιών, μεταξύ των οποίων και της Δυτικής Ελλάδας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι της πολιτικής και επιστημονικής ηγεσίας, καθώς και περιφερειάρχες περιοχών με επιδημιολογική επιβάρυνση, με ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών για την αποτελεσματική διαχείριση της ζωονόσου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:12 Φυματίωση στις φυλακές Κασσαβέτειας: 2 ενεργά κρούσματα και δεκάδες θετικά τεστ
14:08 Νταλίκα «δίπλωσε» στην Περιφερειακή Θεσσαλονίκης – Χάος στην κυκλοφορία, κλειστό το ρεύμα προς τα δυτικά
14:06 Καρασμάνης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η τεχνική λύση είχε ημερομηνία λήξης – Αν είχαν γίνουν τα σχέδια βόσκησης, δεν θα υπήρχε σκάνδαλο»
14:03 Διαδηλώσεις και πολιτική ένταση στο Sundance: Σταρ του Χόλιγουντ κατά της ICE μετά τους φονικούς πυροβολισμούς στη Μινεσότα
14:00 Δρόμος-παγίδα στα Καμίνια: καθιζήσεις, λακκούβες και ανεξέλεγκτη ταχύτητα στην παλαιά Εθνική Πατρών–Πύργου
13:52 Δίπλα δίπλα τα κηδειόχαρτα: Βουβός πόνος στο τελευταίο αντίο στον 19χρονο Νίκο – Σήμερα η κηδεία της 17χρονης Αγγελικής ΦΩΤΟ
13:45 Εμβολιαστική παρέμβαση για παιδιά Ρομά στα Τσιχλεΐκα: Πρωτοβουλία του Δήμου Ήλιδας για την υγεία και την ένταξη
13:42 Η Κωνσταντοπούλου προαναγγέλλει πρωτοβουλίες για επιτάχυνση πολιτικών εξελίξεων: «Η αντιπολίτευση πρέπει να δράσει»
13:38 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Ο «Μώμος ο Πατρεύς» επιστρέφει στο Πάνθεον με σατιρικό διήμερο από 11 θεατρικές ομάδες απ’ όλη την Ελλάδα
13:34 Μεθυσμένος στρατιωτικός προκάλεσε επεισόδιο σε έλεγχο στη Χίο – Φθορές σε περιπολικό και συλλήψεις
13:30 Στο Μαξίμου ο Φαρμάκης για την ευλογιά προβάτων – Στόχος μηδενικά κρούσματα έως το καλοκαίρι, τι συζητήθηκε
13:20 «ΘέατροΚαρναβαλοΞεφαντώματα» στην Πλατεία Γεωργίου: Σάτιρα, μουσική και θεατρικά δρώμενα στο κέντρο της Πάτρας
13:06 Μεταξοχώρι Λάρισας: Το ωραιότερο χωριό του Κισσάβου
13:05 «Αχαιών Αγάπης Γεύμα»: Μήνυμα ζωής και προσφοράς από την «Καλλιπάτειρα» στην Πάτρα ΦΩΤΟ
13:00 Πάτρα: «Υπάρχει μέλλον για εμάς στην Ελλάδα;» – Αγωνιώδη ερωτήματα νέων στον Γιάνη Βαρουφάκη
12:58 Νέο σενάριο για την τραγωδία στη Βιολάντα: Διαρροή προπανίου πριν από την έκρηξη
12:54 Να σωθεί και να βρουν λύση στην Παναχαϊκή
12:53 Σταθερό μισθό και οικονομική στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων ανακοίνωσε η Βιολάντα μετά την τραγωδία στα Τρίκαλα
12:51 Χωρίς φιλάθλους το Αρης Πατρών – Παναιγιάλειος!
12:49 Τα Ψηλά Αλώνια έγιναν αρένα παιχνιδιού: Kαρναβαλικές δοκιμασίες με τα πληρώματα του Κρυμμένου Θησαυρού ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ