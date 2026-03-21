Στο Μαξίμου οι Έλληνες που επέστρεψαν από τη Μέση Ανατολή με τα κατοικίδιά τους – Το μήνυμα Μητσοτάκη για την ειδική αποστολή

Τους Έλληνες πολίτες που επαναπατρίστηκαν από τη Μέση Ανατολή μαζί με τα ζώα συντροφιάς τους υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια συνάντηση με ισχυρό συμβολισμό μετά την ειδική επιχείρηση που οργανώθηκε για την ασφαλή επιστροφή τους. Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για μία από τις πιο απαιτητικές αποστολές, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα άνοιξε δρόμο με μια πρωτοβουλία που δεν είχε προηγούμενο.

21 Μαρ. 2026 15:36
Pelop News

Στο Μέγαρο Μαξίμου υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης Έλληνες πολίτες που επέστρεψαν από τη Μέση Ανατολή μαζί με τα ζώα συντροφιάς τους, στο πλαίσιο της ειδικής πτήσης που οργανώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με την Aegean.

Κατά τη συνάντηση, ο πρωθυπουργός στάθηκε στη δυσκολία της συγκεκριμένης επιχείρησης, επισημαίνοντας ότι επρόκειτο για μία από τις πιο απαιτητικές αποστολές που κλήθηκε να διαχειριστεί η ελληνική πλευρά. Όπως ανέφερε, η ανάγκη ασφαλούς επιστροφής των πολιτών ήταν αυτονόητη προτεραιότητα, όμως εξίσου σημαντικό ήταν να εξασφαλιστεί ότι θα μπορούσαν να φύγουν μαζί και με τα κατοικίδιά τους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι, ως άνθρωπος που επίσης έχει ζώα, μπορεί να αντιληφθεί πόσο δύσκολο θα ήταν για κάποιον να εγκαταλείψει μια εμπόλεμη περιοχή χωρίς να έχει δίπλα του το ζώο του. Σε αυτό το πλαίσιο, έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην απόφαση να οργανωθεί ειδική αποστολή που να καλύπτει και αυτή την ανάγκη.

Ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να ακούσει από τους ίδιους τους επαναπατρισθέντες τις εμπειρίες τους από την κρίσιμη περίοδο που έζησαν στη Μέση Ανατολή, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν μέχρι να εξασφαλιστεί η επιστροφή τους στην Ελλάδα.

Όπως σημείωσε, η χώρα μας ήταν η πρώτη που φρόντισε οργανωμένα για τον επαναπατρισμό πολιτών μαζί με τα ζώα συντροφιάς τους από την περιοχή του Κόλπου, δημιουργώντας, όπως είπε, ένα προηγούμενο που ήδη φαίνεται να απασχολεί και άλλες χώρες.

Στη διάρκεια της συζήτησης βρέθηκαν στο επίκεντρο οι ιδιαιτερότητες και τα εμπόδια που συνοδεύουν τέτοιες επιχειρήσεις απεγκλωβισμού, με τον πρωθυπουργό να επισημαίνει ότι το Υπουργείο Εξωτερικών κινητοποιήθηκε από την πρώτη στιγμή για να οργανώσει τις αναγκαίες διαδρομές επιστροφής για τους Έλληνες που ήθελαν να φύγουν από την περιοχή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι βασικός στόχος της ελληνικής πολιτείας ήταν από την αρχή η προστασία των Ελλήνων πολιτών και η δυνατότητα ασφαλούς επιστροφής τους, υπογραμμίζοντας ότι η μέριμνα αυτή περιέλαβε εξαρχής και τα ζώα συντροφιάς τους.

Η σημερινή συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου είχε έτσι διπλή σημασία: αφενός ως μια έμπρακτη αναγνώριση της δύσκολης εμπειρίας που πέρασαν οι πολίτες αυτοί και αφετέρου ως ανάδειξη μιας επιχείρησης που η κυβέρνηση παρουσιάζει ως παράδειγμα συντονισμού, ταχύτητας και ανθρωποκεντρικής προσέγγισης σε συνθήκες κρίσης.

