Στο Μαξίμου οι κτηνοτρόφοι: Ευλογιά, στήριξη εισοδήματος και το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας στο τραπέζι

Σύσκεψη με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων θα πραγματοποιήσει αύριο, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026, στις 13:00, στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχίζοντας τον διάλογο που είχε ξεκινήσει με τον αγροτικό κόσμο πριν από λίγες εβδομάδες. Στη συνάντηση αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 20 εκπρόσωποι του κλάδου, με την κτηνοτροφία να περιγράφεται ως ο τομέας του πρωτογενούς τομέα που δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση αυτή την περίοδο.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, σκιαγραφώντας την ατζέντα της συζήτησης σε συνέντευξή του στον Alpha 98,9, σημείωσε ότι κεντρικό θέμα θα είναι η ευλογιά των αιγοπροβάτων και οι τρόποι περιορισμού της. Όπως ανέφερε, η επιδημιολογική εικόνα φαίνεται να βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο της καμπύλης, ωστόσο η διαχείριση της κατάστασης παραμένει απαιτητική και χρειάζεται σταθερή προσπάθεια για την πλήρη αντιμετώπιση της νόσου.

Αναφερόμενος στη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα του επιτρόπου Υγείας Όλιβερ Βάρχελι, ο υπουργός έκανε λόγο για σύγκλιση ως προς την ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας. Ταυτόχρονα, η Κομισιόν αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο εμβολιασμού, εφόσον το αποφασίσει η χώρα. Ωστόσο, παραμένουν σοβαρά εμπόδια, όπως η απουσία εγκεκριμένου εμβολίου και η έλλειψη αξιόπιστης μεθόδου DIVA, η οποία θα επιτρέπει τη διάκριση μεταξύ νόσησης και εμβολιασμού. Παράλληλα, υπογραμμίζεται η ανάγκη συνεκτίμησης κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων, ώστε τα ελληνικά κτηνοτροφικά προϊόντα να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα και την προστιθέμενη αξία τους.

Ο υπουργός επισήμανε ακόμη ότι πιθανή υποχώρηση της εξαγωγικής δραστηριότητας θα μπορούσε να συμπιέσει τις τιμές, τονίζοντας πως στόχος είναι η ανασυγκρότηση της ελληνικής κτηνοτροφίας σε πιο σταθερές βάσεις. Άφησε επίσης ανοικτό το ενδεχόμενο νέας εισοδηματικής στήριξης των κτηνοτρόφων και το 2026, σε περίπτωση που καθυστερήσει η ανασύσταση των κοπαδιών, υπογραμμίζοντας ότι η αποζημίωση εισοδήματος αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης.

