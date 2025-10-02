Στο Μεσολόγγι πλημμύρισαν κεντρικοί δρόμοι! ΒΙΝΤΕΟ

Πολλά είναι τα προβλήματα στο Μεσολόγγι από την κακοκαιρία με δρόμους στο κέντρο της πόλης να έχουν πλημμυρίσει!

«Επείγοντα μέτρα για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων από τα έργα του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών-Πύργου» επιστολή Πελετίδη

Εικόνες στην Οδό Μουστακλή στο Δημαρχείο



Γέμισαν νερά απο την νεροποντή δρόμοι στην πόλη του Μεσολογγίου

Οδό Βλαχοπούλου κια Ζ. Μήλιου



