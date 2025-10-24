Στο «μικροσκόπιο» ο θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι: Πνευμονική εμβολή «δείχνει» η ιατροδικαστική, κρίσιμες οι τοξικολογικές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι τοξικολογικές εξετάσεις που θα ρίξουν φως στα αίτια θανάτου της 16χρονης, η οποία κατέρρευσε έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι, προκαλώντας σοκ και ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική υπηρεσία, η αιτία θανάτου αποδίδεται σε πνευμονική εμβολή, ωστόσο οι ειδικοί αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για να διαπιστώσουν αν υπήρξε εμπλοκή αλκοόλ ή άλλων ουσιών.

«Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει στοιχείο – τουλάχιστον από την ιατροδικαστική εξέταση – που να συνδέει την κατανάλωση αλκοόλ με τον θάνατο του παιδιού. Θα πρέπει να περιμένουμε τις τοξικολογικές εξετάσεις», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η ίδια διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ της αστυνομίας και του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», σημειώνοντας πως «όπως το νοσοκομείο θέτει τη θέση του εργαζόμενου, είμαι κι εγώ υποχρεωμένη να απαντήσω αυτό που μας μεταφέρει ο αξιωματικός υπηρεσίας: ότι ποτέ δεν έγινε επικοινωνία από κάποιον από το νοσοκομείο στο αστυνομικό τμήμα».

Πρόσθεσε επίσης πως δεν υπάρχει καταγραφή κλήσης στο κέντρο της Άμεσης Δράσης, κάτι που θα επιβεβαίωνε τη διαδικασία. «Η κάθε πλευρά λέει τη θέση της», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κ. Δημογλίδου αποκάλυψε ακόμη ότι λήψη δειγμάτων από το κατάστημα έγινε δύο ημέρες μετά, όταν η αστυνομία ενημερώθηκε από τον πατέρα της ανήλικης. Παράλληλα, επεσήμανε πως η προανάκριση έχει δείξει ότι το κορίτσι εισήλθε στο μαγαζί και κατανάλωσε αλκοόλ, γεγονός που συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων.

«Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να κινηθεί άμεσα η διαδικασία ελέγχου και λήψης δειγμάτων, ενώ ενημερώνεται και ο εισαγγελέας για τη σφράγιση του καταστήματος, όταν προβλέπεται», δήλωσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., υπογραμμίζοντας πως ευθύνες δεν βαραίνουν μόνο το προσωπικό εισόδου αλλά και τον ιδιοκτήτη και τον σερβιτόρο που προσφέρει αλκοόλ σε ανήλικο.

Από την πλευρά της, η αντιπρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, Ματίνα Παγώνη, εξήγησε ότι πνευμονική εμβολή μπορεί να προκληθεί από μέθη, χρήση ουσιών ή και από συνδυασμό αυτών, με τον θάνατο να επέρχεται ακαριαία.

Η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο της κοινής γνώμης, ενώ η αναμονή για τα τοξικολογικά αποτελέσματα είναι καθοριστική για να αποσαφηνιστεί εάν ο θάνατος της 16χρονης συνδέεται με την κατανάλωση αλκοόλ ή πρόκειται για καθαρά ιατρικό περιστατικό.

