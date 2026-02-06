Στο μικροσκόπιο οι αναρτήσεις του σμήναρχου: Social media, κυβερνοασφάλεια και σκιές κατασκοπείας υπέρ της Κίνας

Σημαντικό κομμάτι της έρευνας για την υπόθεση κατασκοπείας υπέρ της Κίνας αφορά πλέον και τη διαδικτυακή παρουσία του 54χρονου αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος εμφανιζόταν ιδιαίτερα δραστήριος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο σμήναρχος διατηρούσε έντονη παρουσία κυρίως στο LinkedIn, όπου δημοσίευε τακτικά αναρτήσεις, επιστημονικά άρθρα και επαναδημοσιεύσεις σχετικές με την κυβερνοασφάλεια, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις σύγχρονες απειλές στον ψηφιακό χώρο. Συχνά αναφερόταν σε ζητήματα που άπτονταν της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ενώ παράλληλα προέβαλλε θέματα που σχετίζονταν με τον χώρο των τηλεπικοινωνιών, της άμυνας και της πληροφορικής.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι αρκετές από τις αναρτήσεις του σχετίζονταν με την Κίνα, είτε μέσω επιστημονικών εξελίξεων είτε μέσα από εντυπωσιακά τεχνολογικά επιτεύγματα, όπως βίντεο από εορταστικές εκδηλώσεις με drones. Τα στοιχεία αυτά αξιολογούνται από τις αρχές, χωρίς μέχρι στιγμής να συνιστούν από μόνα τους αποδεικτικό υλικό.

Ο αξιωματικός φέρεται επίσης να είχε δείξει ενδιαφέρον για κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, συμμετέχοντας ακόμη και σε δράσεις αναδάσωσης, ενώ οι δημόσιες τοποθετήσεις του επικεντρώνονταν συχνά στην προστασία προσωπικών δεδομένων και στους κινδύνους από κακόβουλους παράγοντες στον κυβερνοχώρο.

Σε παλαιότερη ανάρτησή του, είχε επισημάνει ότι οι «εσωτερικές απειλές» αποτελούν κρίσιμο παράγοντα κινδύνου για οργανισμούς και επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας πως άτομα με πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές συνέπειες αν δεν εντοπιστούν εγκαίρως.

Στο επαγγελματικό του προφίλ προβαλλόταν ένα ιδιαίτερα ισχυρό βιογραφικό. Ο 54χρονος εμφανίζεται ως μηχανικός τηλεπικοινωνιών και συστημάτων πληροφορικής, με μακρόχρονη θητεία στην Πολεμική Αεροπορία και εξειδίκευση σε κρίσιμα τεχνολογικά πεδία, όπως τα δίκτυα επικοινωνιών, τα ηλεκτρονικά συστήματα και η ανάπτυξη λογισμικού για στρατιωτικές εφαρμογές.

Επιπλέον, αναφέρεται ως διαπιστευμένος αξιολογητής του ΝΑΤΟ στον τομέα των συστημάτων επικοινωνιών και πληροφοριών, ενώ φέρεται να διαθέτει μεταπτυχιακές σπουδές σχετικές με σύγχρονα οπλικά και τεχνολογικά συστήματα.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εξετάζοντας κάθε στοιχείο που μπορεί να φωτίσει το εύρος της δραστηριότητάς του και να αποσαφηνίσει αν υπήρξε μεταφορά ευαίσθητων πληροφοριών προς τρίτες χώρες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



