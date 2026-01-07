Στο «μικροσκόπιο» της Τροχαίας influencer μοτοσικλετιστής για επικίνδυνες «σούζες» σε κεντρικές λεωφόρους

Η Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων έχει θέσει στο επίκεντρο της έρευνάς της έναν influencer μοτοσικλετιστή, ο οποίος φέρεται να πραγματοποιεί καθημερινά επικίνδυνους ελιγμούς σε κεντρικές λεωφόρους της Αθήνας, καταγράφοντας τις κινήσεις του και δημοσιεύοντας τις στα social media.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός έχει κινηθεί με υψηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, εκτελώντας «σούζες» ακόμα και με το ένα χέρι, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κάθεται σταυροπόδι πάνω στη μοτοσικλέτα. Ορισμένα βίντεο δείχνουν επίσης παραβιάσεις κόκκινων φαναριών.

Το περιεχόμενο δημοσιεύεται σε προσωπικούς λογαριασμούς σε Instagram και TikTok, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι ο σκοπός του είναι η αύξηση likes, προβολών και ακολούθων.

Η Τροχαία έχει ήδη εντοπίσει τους λογαριασμούς και συγκεντρώνει ψηφιακά στοιχεία για να ταυτοποιήσει τον διαχειριστή τους. Παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο συνεργών, δηλαδή ατόμων που τον ακολουθούν και καταγράφουν την επικίνδυνη πορεία του στους δρόμους.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ οι Αρχές επισημαίνουν ότι η προβολή επικίνδυνων συμπεριφορών στα social media μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά τροχαία ατυχήματα και δεν μένει χωρίς συνέπειες.

