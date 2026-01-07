Στο «μικροσκόπιο» της Τροχαίας influencer μοτοσικλετιστής για επικίνδυνες «σούζες» σε κεντρικές λεωφόρους

Η Αστυνομία ερευνά βίντεο που δημοσιεύει στα social media, καταγράφοντας επικίνδυνους ελιγμούς και παραβιάσεις Κ.Ο.Κ.

Στο «μικροσκόπιο» της Τροχαίας influencer μοτοσικλετιστής για επικίνδυνες «σούζες» σε κεντρικές λεωφόρους
07 Ιαν. 2026 11:13
Pelop News

Η Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων έχει θέσει στο επίκεντρο της έρευνάς της έναν influencer μοτοσικλετιστή, ο οποίος φέρεται να πραγματοποιεί καθημερινά επικίνδυνους ελιγμούς σε κεντρικές λεωφόρους της Αθήνας, καταγράφοντας τις κινήσεις του και δημοσιεύοντας τις στα social media.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός έχει κινηθεί με υψηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και στη λεωφόρο Ποσειδώνος, εκτελώντας «σούζες» ακόμα και με το ένα χέρι, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις κάθεται σταυροπόδι πάνω στη μοτοσικλέτα. Ορισμένα βίντεο δείχνουν επίσης παραβιάσεις κόκκινων φαναριών.

Το περιεχόμενο δημοσιεύεται σε προσωπικούς λογαριασμούς σε Instagram και TikTok, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι ο σκοπός του είναι η αύξηση likes, προβολών και ακολούθων.

Η Τροχαία έχει ήδη εντοπίσει τους λογαριασμούς και συγκεντρώνει ψηφιακά στοιχεία για να ταυτοποιήσει τον διαχειριστή τους. Παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο συνεργών, δηλαδή ατόμων που τον ακολουθούν και καταγράφουν την επικίνδυνη πορεία του στους δρόμους.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ οι Αρχές επισημαίνουν ότι η προβολή επικίνδυνων συμπεριφορών στα social media μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά τροχαία ατυχήματα και δεν μένει χωρίς συνέπειες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:16 Καιρός: Επικίνδυνες βροχές και καταιγίδες μέχρι την Πέμπτη – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας
13:08 Κύπρος: 45χρονος βούτηξε για τον Σταυρό, τον πήρε και έφυγε!
13:00 Λαϊκές αγορές: Λουκέτο επ΄ αόριστον – Για ποιους λόγους κινητοποιούνται οι επαγγελματίες και παραγωγοί
12:51 Σύλληψη δύο ανδρών στην Πάτρα για απόπειρα διάρρηξης διαμερίσματος
12:49 Γνώριμος διαιτητής στο παιχνίδι Παναχαϊκή – Ζάκυνθος
12:40 Πάτρα – Βία ανηλίκων δίχως τέλος: Τρεις ανήλικοι αλλοδαποί χτύπησαν δύο νεαρούς
12:32 Πάτρα: Σύσκεψη συγκάλεσε ο Δήμος για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών
12:27 Χατζηδάκης: Εκτός δημοσιονομικού πλαισίου τα 7 από τα 27 αιτήματα των αγροτών – ΖΩΝΤΑΝΑ οι ανακοινώσεις
12:24 Στο νοσοκομείο με σοβαρό τραύμα από όπλο μετανάστης στον Έβρο
12:16 Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να λύσει τη συνεργασία του με τον Φίλιπ Μαξ
12:10 Το μεταγραφικό στο προσκήνιο για την Παναχαϊκή
12:08 Πάτρα: Την Παρασκευή οι εκδηλώσεις μνήμης για τον Νίκο Τεμπονέρα
12:00 Αγροτικές κινητοποιήσεις: Διάλογος σε σταυροδρόμι – Τι συμβαίνει στην Πάτρα
11:52 Σχολεία: Επιστροφή στις αίθουσες για μαθητές και εκπαιδευτικούς αύριο 8 Ιανουαρίου
11:43 Μητσοτάκης: Ουσιαστικό βήμα στήριξης των αγροτών η πρόταση της Κομισιόν για πόρους 45 δισ. ευρώ
11:27 Χρηματιστήριο Αθηνών: Ήπιες ανοδικές τάσεις
11:23 ΠΑΣΟΚ: Πρόταση για αγροτικό ρεύμα με «πραγματική ενεργειακή δικαιοσύνη»
11:13 Στο «μικροσκόπιο» της Τροχαίας influencer μοτοσικλετιστής για επικίνδυνες «σούζες» σε κεντρικές λεωφόρους
11:00 Είπαν τα κάλαντα για τα Θεοφάνια και έκλεψαν παπούτσια στο Χαϊδάρι
10:59 Γιατί κούτσαινε ο Μαδούρο – Μώλωπες Φλόρες: Τραυματίστηκαν ελαφρά κατά την επιχείρηση σύλληψης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ