Στο Μίσιγκαν γυναίκα κέρδισε τεράστιο ποσό σε λοταρία με αριθμούς που της πρότεινε το ChatGPT!

«Μόνο όταν συνδέθηκα στον λογαριασμό μου στο Michigan Lottery συνειδητοποίησα ότι είχα προσθέσει το Power Play ( κάτι σαν πολλαπλασιαστής) στο λαχείο μου και ότι στην πραγματικότητα είχα κερδίσει 100.000 δολάρια! Ο σύζυγός μου και εγώ δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε»

21 Οκτ. 2025 12:50
Στο Μίσιγκαν ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα, όταν μία γυναίκα κέρδισε 100.000 δολάρια στη λοταρία με αριθμούς που της πρότεινε το ChatGPT.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Michigan Lottery, όλα άρχισαν στις 6 Σεπτεμβρίου, όταν το τζακ-ποτ του τυχερού παιχνιδιού «Powerball» είχε ξεπεράσει το 1 δισ. δολάρια, γεγονός που ώθησε τη 45χρονη Tammy Carvey να αγοράσει δελτίο.

Ωστόσο, αντί να παίξει τους αριθμούς που σκέφτηκε η ίδια προτίμησε μία διαφορετική λύση. Αποφάσισε να ρωτήσει το ChatGPT να της πει ποιους αριθμούς να επιλέξει. «Ζήτησα από το ChatGPT μια σειρά αριθμών για το Powerball και αυτοί είναι οι αριθμοί που έπαιξα στο λαχείο μου», δήλωσε η Carvey.

Όταν έλεγξε τους νικητήριους αριθμούς στο διαδίκτυο συνειδητοποίησε ότι είχε κερδίσει 50.000 δολάρια, αλλά στην πραγματικότητα είχε κερδίσει περισσότερα.

«Μόνο όταν συνδέθηκα στον λογαριασμό μου στο Michigan Lottery συνειδητοποίησα ότι είχα προσθέσει το Power Play ( κάτι σαν πολλαπλασιαστής) στο λαχείο μου και ότι στην πραγματικότητα είχα κερδίσει 100.000 δολάρια! Ο σύζυγός μου και εγώ δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε», είπε.

Η Carvey πήγε στα κεντρικά γραφεία του Michigan Lottery για να παραλάβει το έπαθλο της, με το οποίο σκοπεύει να ξεπληρώσει το σπίτι της και μετά να αποταμιεύσει ό,τι απομείνει.

Η Michigan Lottery σημειώνει ότι «τα αποτελέσματα όλων των κληρώσεων είναι τυχαία και δεν μπορούν να προβλεφθούν με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης ή άλλων εργαλείων παραγωγής αριθμών».
