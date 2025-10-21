«Μου φαίνεται αστείο που εσύ θεωρείς τον εαυτό σου δημοσιογράφο», χαμός στον Λευκό Οίκο!

Η Καρολάιν Λέβιτ, η οποία απάντησε «η μάνα σου» σε ερώτηση για το ποιος πρότεινε τη Βουδαπέστη για την επερχόμενη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν

«Μου φαίνεται αστείο που εσύ θεωρείς τον εαυτό σου δημοσιογράφο», χαμός στον Λευκό Οίκο!
21 Οκτ. 2025 9:21
Pelop News

Φαίνεται ότι το ύφος του Ντόναλντ Τραμπ υιοθετεί αργά αλλά σταθερά ο Λευκός Οίκος, καθώς οι λεκτικές επιθέσεις και τα απαξιωτικά σχόλια στους δημοσιογράφους δεν έχουν τέλος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Καρολάιν Λέβιτ, η οποία απάντησε «η μάνα σου» σε ερώτηση δημοσιογράφου για το ποιος πρότεινε τη Βουδαπέστη για την επερχόμενη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο δημοσιογράφος της Huffington Post ρώτησε με μηνύματα την Καρολάιν Λέβιτ, εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου, αν ο Ντόναλντ Τραμπ «έχει επίγνωση της σημασίας της Βουδαπέστης» ενημερώνοντάς την πως: «Το 1994, η Ρωσία υποσχέθηκε, στη Βουδαπέστη, να μην εισβάλει στην Ουκρανία αν αυτή παραιτηθεί από τα πυρηνικά όπλα που κληρονόμησε μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης».

Έκπληκτος ο δημοσιογράφος τη ρώτησε αν το θεωρεί αστείο, ενώ η ίδια του επιτέθηκε λέγοντας πως: «Μου φαίνεται αστείο που εσύ θεωρείς τον εαυτό σου δημοσιογράφο. Είσαι ένας ακροαριστερός που κανείς δεν παίρνει στα σοβαρά, ούτε οι συνάδελφοί σου στα μέσα ενημέρωσης, απλώς δεν σου το λένε κατάμουτρα. Σταμάτα να μου στέλνεις μηνύματα με τις ανειλικρινείς, προκατειλημμένες και ανόητες ερωτήσεις σου».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου ανέβασε τα στιγμιότυπα οθόνης με τα μηνύματα μεταξύ αυτής και του δημοσιογράφου, αναφέροντας: «Ο SV Dáte της Huffington Post δεν είναι δημοσιογράφος που ενδιαφέρεται για τα γεγονότα. Είναι ένας αριστερός hacker που επιτίθεται σταθερά στον Πρόεδρο Τραμπ εδώ και χρόνια και βομβαρδίζει συνεχώς το τηλέφωνό μου με επιχειρήματα των Δημοκρατικών. Απλά ρίξτε μια ματιά στο feed του @svdate, το οποίο μοιάζει με προσωπικό ημερολόγιο κατά του Τραμπ».
«Οι ακτιβιστές που μεταμφιέζονται σε δημοσιογράφους κάνουν κακό στο επάγγελμα», πρόσθεσε.
