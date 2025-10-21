Τρόμος στον αέρα, έσπασε το παρμπρίζ του αεροπλάνου στα 36.000 πόδια! ΒΙΝΤΕΟ

Σοκ στις ΗΠΑ: «Αυτό είναι πραγματικά το μεγάλο μυστήριο» δήλωσε αναλυτής αεροπορικών θεμάτων

Τρόμος στον αέρα, έσπασε το παρμπρίζ του αεροπλάνου στα 36.000 πόδια! ΒΙΝΤΕΟ
21 Οκτ. 2025 9:12
Pelop News

Πτήση United Airlines εξετράπη την περασμένη εβδομάδα, αφού ένα «μυστηριώδες» αντικείμενο χτύπησε το παρμπρίζ του αεροσκάφους σε ύψος 36.000 ποδιών, προκαλώντας ρωγμή και τραυματίζοντας τον πιλότο, σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία και αξιωματούχους της αμερικανικής αεροπορίας.

Η Ιαπωνία αποκτά γυναίκα πρωθυπουργό για πρώτη φορά στην ιστορία της!

Η United Airlines δήλωσε ότι το Boeing 737-MAX 8 με 134 επιβάτες και ακόμα έξι άτομα πλήρωμα που ξεκίνησε από το Ντένβερ με προορισμό το Λος Άντζελες τελικά προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Γιούτα «για να αντιμετωπιστεί η ζημιά στο πολυεπίπεδο παρμπρίζ του». Από τα θραύσματα που δημιουργήθηκαν, τραυματίστηκε και ο πιλότος, ο οποίος έλαβε θεραπεία μετά την αναγκαστική προσγείωση. Στο μεταξύ, το παρμπρίζ το οποίο ράγισε μεταφέρεται στο εργαστήριο της Εθνικής Επιτροπής Ασφάλειας Μεταφορών ώστε να δοθεί λύση στο μυστήριο.

Παράλληλα, η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι οι επιβάτες μεταφέρθηκαν σε άλλο αεροσκάφος με προορισμό το Λος Άντζελες αργότερα την ίδια μέρα και η United συνεργάζεται με την ομάδα της για να επαναφέρει το αεροσκάφος σε λειτουργία.

«Πρόκειται για μια εξαιρετικά ασυνήθιστη κατάσταση, δεδομένου ότι το γυαλί προκάλεσε ζημιά στους επιβαίνοντες στο πιλοτήριο και δεδομένου του ύψους 36.000 ποδιών στο οποίο συνέβη η πρόσκρουση. Αυτό είναι πραγματικά το μεγάλο μυστήριο», δήλωσε ο αναλυτής αεροπορικών θεμάτων του ABC News, Τζον Νανς. Τα παρμπρίζ των αεροσκαφών είναι σχεδιασμένα με πολλαπλά στρώματα, ώστε να αντέχουν σε ζημιές που προκαλούνται από πράγματα όπως πρόσκρουση πουλιών, καιρικές συνθήκες ή ακόμη και συντρίμμια, αλλά οι ειδικοί λένε ότι είναι σπάνιο να πρόκειται για πρόσκρουση πουλιών σε τόσο μεγάλο ύψος.

«Το αεροσκάφος συγκρούστηκε με ένα αντικείμενο και ένα παράθυρο στο πιλοτήριο έσπασε, οπότε πρέπει να κάνουμε αναγκαστική προσγείωση στο Σολτ Λέικ Σίτι», είπε η φοιτήτρια και επιβάτης του αεροσκάφους Χέδερ Ράμσεϊ στο ABC News, ανακαλώντας το μήνυμα του πιλότου.

Τι μπορεί να χτύπησε το αεροσκάφος
Εν μέσω του μυστηρίου για το τι θα μπορούσε να έχει χτυπήσει το παρμπρίζ του αεροσκάφους, τη Δευτέρα το βράδυ, η WindBorne Systems, μια εταιρεία που κατασκευάζει smart μετεωρολογικά αερόστατα που χρησιμοποιούνται για την πρόγνωση του καιρού και την ανάλυση καιρικών δεδομένων, εξέδωσε μια δήλωση στην οποία ανέφερε ότι το αντικείμενο που χτύπησε και ράγισε το παρμπρίζ της πτήσης της United ενδέχεται να προέρχεται από εκείνη. Την ίδια στιγμή, η WindBorne Systems δήλωσε ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την έρευνα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:14 Πολυθρόνα για τέσσερις στην Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
11:09 Την Κυριακή (26/10) αλλάζει η ώρα-Τέσσερις μύθοι για την διαδικασία
11:00 Δείτε ΖΩΝΤΑΝΑ το 2o RGC Αν. Μακεδονίας-Θράκης: Διήμερο διαλόγου για την ανάπτυξη
10:54 ΓΑΔΑ: Εμφανίστηκε ο αστυνομικός που κατηγορήθηκε από την πρώην, επίσης αστυνομικό, σύντροφό του για ξυλοδαρμό!
10:53 Ακόμα να καλυφτεί η τρύπα στον πεζόδρομο
10:52 ΠΑΣΟΚ: Κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας για την τροπολογία του Αγνωστου Στρατιώτη
10:48 Αυτός είναι ο δράστης, που παραδόθηκε, για τη δολοφονία του 37χρονου στο Μπουρνάζι
10:48 Φλωρίδης: «Δεν μπορεί να διχάζει το εθνικό μνημείο»
10:42 Ενα μεγάλο μπράβο στην Ολυμπιάδα
10:37 Δυτική Αχαΐα: Εκσκαφέας εμβόλισε αυτοκίνητο, εγκλωβισμός ατόμων
10:36 Οδοντωτός Σιδηρόδρομος: Μόνο το υπουργείο έχει τη δύναμη να παρέμβει…
10:29 Με ποια κριτήρια θα δοθεί το επίδομα των 250 ευρώ σε 1.4 εκ. δικαιούχους
10:27 Ο Σαρκοζί με κοστούμι και γραβάτα πηγαίνει στη φυλακή χέρι-χέρι με την Κάρλα Μπρούνι! ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
10:20 Λύκειο Αιγείρας: «Time to Move – Ανακαλύπτοντας τις Ευκαιρίες στην Ευρώπη» ΦΩΤΟ
10:19 Νίκες για Αιολο, ΠΓΕ και Ερυθρό Αστέρα στο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής Γυναικών
10:19 Γαλλία: Άρχισε η δίκη για τη φρικτή δολοφονία 12χρονου κοριτσίου
10:11 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:03 Θανάσης Κοντογεώργης: Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι στον πυρήνα της συλλογικής μας μνήμης και δεν χωρούν αντιπαραθέσεις
10:03 Νέος Κόσμος: Άγρια συμπλοκή, τρεις στο νοσοκομείο και 5 συλλήψεις
9:57 Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείου Πατρών: Ο Γιάννης Ευσταθόπουλος στη Σχολη Κιθάρας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 21/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ