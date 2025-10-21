Τρόμος στον αέρα, έσπασε το παρμπρίζ του αεροπλάνου στα 36.000 πόδια! ΒΙΝΤΕΟ

Πτήση United Airlines εξετράπη την περασμένη εβδομάδα, αφού ένα «μυστηριώδες» αντικείμενο χτύπησε το παρμπρίζ του αεροσκάφους σε ύψος 36.000 ποδιών, προκαλώντας ρωγμή και τραυματίζοντας τον πιλότο, σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία και αξιωματούχους της αμερικανικής αεροπορίας.

Η United Airlines δήλωσε ότι το Boeing 737-MAX 8 με 134 επιβάτες και ακόμα έξι άτομα πλήρωμα που ξεκίνησε από το Ντένβερ με προορισμό το Λος Άντζελες τελικά προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Γιούτα «για να αντιμετωπιστεί η ζημιά στο πολυεπίπεδο παρμπρίζ του». Από τα θραύσματα που δημιουργήθηκαν, τραυματίστηκε και ο πιλότος, ο οποίος έλαβε θεραπεία μετά την αναγκαστική προσγείωση. Στο μεταξύ, το παρμπρίζ το οποίο ράγισε μεταφέρεται στο εργαστήριο της Εθνικής Επιτροπής Ασφάλειας Μεταφορών ώστε να δοθεί λύση στο μυστήριο.

United Airlines 737 MAX pilot injured after the windshield cracked at 36,000 while flying from Denver to Los Angeles on Thursday. Reports have suggested the possibility of the aircraft being hit by falling space debris or a small meteorite, though this remains unconfirmed.… pic.twitter.com/8qNg6aA0uE — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 18, 2025

Παράλληλα, η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι οι επιβάτες μεταφέρθηκαν σε άλλο αεροσκάφος με προορισμό το Λος Άντζελες αργότερα την ίδια μέρα και η United συνεργάζεται με την ομάδα της για να επαναφέρει το αεροσκάφος σε λειτουργία.

«Πρόκειται για μια εξαιρετικά ασυνήθιστη κατάσταση, δεδομένου ότι το γυαλί προκάλεσε ζημιά στους επιβαίνοντες στο πιλοτήριο και δεδομένου του ύψους 36.000 ποδιών στο οποίο συνέβη η πρόσκρουση. Αυτό είναι πραγματικά το μεγάλο μυστήριο», δήλωσε ο αναλυτής αεροπορικών θεμάτων του ABC News, Τζον Νανς. Τα παρμπρίζ των αεροσκαφών είναι σχεδιασμένα με πολλαπλά στρώματα, ώστε να αντέχουν σε ζημιές που προκαλούνται από πράγματα όπως πρόσκρουση πουλιών, καιρικές συνθήκες ή ακόμη και συντρίμμια, αλλά οι ειδικοί λένε ότι είναι σπάνιο να πρόκειται για πρόσκρουση πουλιών σε τόσο μεγάλο ύψος.

The NTSB is investigating a cracked windscreen on a Boeing 737-8 during cruise flight near Moab, Utah, Thursday. Operating as United flight 1093 from DEN to LAX, airplane diverted safely to SLC. NTSB gathering radar, weather, flight recorder data. Windscreen being sent to NTSB… — NTSB Newsroom (@NTSB_Newsroom) October 19, 2025

«Το αεροσκάφος συγκρούστηκε με ένα αντικείμενο και ένα παράθυρο στο πιλοτήριο έσπασε, οπότε πρέπει να κάνουμε αναγκαστική προσγείωση στο Σολτ Λέικ Σίτι», είπε η φοιτήτρια και επιβάτης του αεροσκάφους Χέδερ Ράμσεϊ στο ABC News, ανακαλώντας το μήνυμα του πιλότου.

Τι μπορεί να χτύπησε το αεροσκάφος

Εν μέσω του μυστηρίου για το τι θα μπορούσε να έχει χτυπήσει το παρμπρίζ του αεροσκάφους, τη Δευτέρα το βράδυ, η WindBorne Systems, μια εταιρεία που κατασκευάζει smart μετεωρολογικά αερόστατα που χρησιμοποιούνται για την πρόγνωση του καιρού και την ανάλυση καιρικών δεδομένων, εξέδωσε μια δήλωση στην οποία ανέφερε ότι το αντικείμενο που χτύπησε και ράγισε το παρμπρίζ της πτήσης της United ενδέχεται να προέρχεται από εκείνη. Την ίδια στιγμή, η WindBorne Systems δήλωσε ότι συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την έρευνα.

First launch from Oklahoma is up! Norman is the newest edition to our launch network 🎈 pic.twitter.com/WeW6mRDV8L — Jehan Godrej (@JehanGodrej) September 4, 2025

