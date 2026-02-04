Στο Ομαν μεταφέρονται οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα

Στο Ομάν και όχι στην Τουρκία αναμένεται να διεξαχθούν τελικά οι συνομιλίες μεταξύ απεσταλμένων των ΗΠΑ και του Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.

Όπως ανέφερε τις πρώτες πρωινές ώρες (ώρα Ελλάδας) μέσω της πλατφόρμας X ο ισραηλινοαμερικανός δημοσιογράφος του Axios και του CNN, Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος «αραβική πηγή», η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε το ιρανικό αίτημα να αλλάξει ο τόπος διεξαγωγής των συνομιλιών, οι οποίες ήταν αρχικά προγραμματισμένες για την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη.

Ιρανικό αίτημα για περιορισμένη ατζέντα

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Τεχεράνη ζήτησε οι επαφές να περιοριστούν αποκλειστικά σε διμερείς συνομιλίες με αντικείμενο το πυρηνικό πρόγραμμα, αποκλείοντας άλλα ζητήματα που επιθυμεί να θέσει η Ουάσινγκτον, όπως το βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν και τη δράση φιλοϊρανικών οργανώσεων στην περιοχή.

«Θέλουν να αλλάξουν το πλαίσιο και το εύρος των συνομιλιών», ανέφερε περιφερειακός διπλωμάτης με γνώση των ιρανικών θέσεων, σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν μια ευρύτερη διαπραγμάτευση.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής τρίτων χωρών

Κατά τον Ραβίντ, παραμένει υπό διαπραγμάτευση το ενδεχόμενο συμμετοχής αραβικών και μουσουλμανικών χωρών της περιοχής στις συνομιλίες στο Ομάν. Ο Λευκός Οίκος, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, δεν προχώρησε σε επίσημο σχόλιο.

Κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή

Η αλλαγή τόπου και ατζέντας των συνομιλιών έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή. Την Τρίτη, ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε ιρανικό drone που, σύμφωνα με ανακοίνωσή του, προσέγγισε «επιθετικά» το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln στην Αραβική Θάλασσα, σε περιστατικό που μετέδωσε πρώτο το Reuters.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι «κακά πράγματα» ενδέχεται να συμβούν εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία, την ώρα που περιφερειακοί παίκτες πιέζουν για αποκλιμάκωση, φοβούμενοι γενικευμένη σύρραξη.

