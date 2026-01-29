Στο πένθος η Θεσσαλονίκη: Αναβάλλεται ο 2ος Αγώνας Δρόμου «Άλκης Καμπανός»

Αναβάλλεται ο 2ος Αγώνας Δρόμου στη μνήμη του Άλκη Καμπανού, που ήταν προγραμματισμένος για την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 στη Θεσσαλονίκη. Η διοργάνωση μεταφέρεται οριστικά για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, ως ένδειξη πένθους και σεβασμού για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Την απόφαση έλαβαν από κοινού η Οργανωτική Επιτροπή Αθλητικής, Ολυμπιακής, Παραολυμπιακής Παιδείας, Ιστορίας και Αξιών «Δ. Βικέλας» του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και η «Δομή 1ης Φεβρουαρίου 2022».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δομής, η αναβολή αποφασίστηκε «ως ένδειξη σεβασμού, συλλογικού πένθους και συμπαράστασης στην απώλεια ανθρώπινων ζωών, που πλήττει βαθιά την αθλητική και φίλαθλη κοινότητα». Στο πλαίσιο αυτό ακυρώνονται όλες οι αθλητικές εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για την Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου 2026 στη Θεσσαλονίκη.

Ο αγώνας δρόμου, με εκκίνηση στις 11:00 από το σημείο της δολοφονίας του Άλκη Καμπανού (Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής), καθώς και το φεστιβάλ αθλητικών δράσεων που θα ακολουθούσε στις 11:30 στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα διεξαχθούν κανονικά στις 15 Φεβρουαρίου, με το ίδιο πρόγραμμα και σημεία εκκίνησης/εκδηλώσεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



