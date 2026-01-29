Στο πένθος η Θεσσαλονίκη: Αναβάλλεται ο 2ος Αγώνας Δρόμου «Άλκης Καμπανός»

Ο 2ος Αγώνας Δρόμου «Άλκης Καμπανός» αναβάλλεται λόγω πένθους για τους 7 νεκρούς οπαδούς ΠΑΟΚ στο τροχαίο Ρουμανίας

ομολογια αλκη στην υποθεση για την δολοφονια αλκη καμπανου
29 Ιαν. 2026 9:45
Pelop News

Αναβάλλεται ο 2ος Αγώνας Δρόμου στη μνήμη του Άλκη Καμπανού, που ήταν προγραμματισμένος για την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 στη Θεσσαλονίκη. Η διοργάνωση μεταφέρεται οριστικά για την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, ως ένδειξη πένθους και σεβασμού για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Την απόφαση έλαβαν από κοινού η Οργανωτική Επιτροπή Αθλητικής, Ολυμπιακής, Παραολυμπιακής Παιδείας, Ιστορίας και Αξιών «Δ. Βικέλας» του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και η «Δομή 1ης Φεβρουαρίου 2022».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δομής, η αναβολή αποφασίστηκε «ως ένδειξη σεβασμού, συλλογικού πένθους και συμπαράστασης στην απώλεια ανθρώπινων ζωών, που πλήττει βαθιά την αθλητική και φίλαθλη κοινότητα». Στο πλαίσιο αυτό ακυρώνονται όλες οι αθλητικές εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για την Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου 2026 στη Θεσσαλονίκη.

Ο αγώνας δρόμου, με εκκίνηση στις 11:00 από το σημείο της δολοφονίας του Άλκη Καμπανού (Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής), καθώς και το φεστιβάλ αθλητικών δράσεων που θα ακολουθούσε στις 11:30 στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα διεξαχθούν κανονικά στις 15 Φεβρουαρίου, με το ίδιο πρόγραμμα και σημεία εκκίνησης/εκδηλώσεων.

