Στο πλευρό των αγροτών η ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας: Ψήφισμα στήριξης και αιχμές για την αγροτική πολιτική

Τη στήριξή της στον αγώνα των αγροτών και κτηνοτρόφων της Δυτικής Ελλάδας και ολόκληρης της χώρας δηλώνει με ψήφισμά της η ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, κάνοντας λόγο για αγώνα επιβίωσης και καταθέτοντας συγκεκριμένα αιτήματα προς την Πολιτεία.

Στο πλευρό των αγροτών η ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας: Ψήφισμα στήριξης και αιχμές για την αγροτική πολιτική
10 Δεκ. 2025 13:28
Pelop News

Την αλληλεγγύη και την πλήρη στήριξή της στις κινητοποιήσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων της Δυτικής Ελλάδας και ολόκληρης της χώρας εκφράζει με επίσημο ψήφισμά της η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Ελλάδας, χαρακτηρίζοντας τον αγώνα τους αγώνα επιβίωσης.

Όπως τονίζεται στο ψήφισμα, οι παραγωγοί δίνουν μάχη «για να κρατήσουν το βιος τους, να μείνουν στη γη τους και να μπορούν να παράγουν ποιοτικά και φθηνά τρόφιμα για τον λαό». Παράλληλα, γίνεται αναφορά στις πολιτικές των τελευταίων δεκαετιών που –όπως σημειώνεται– οδήγησαν στο ξεκλήρισμα μικρομεσαίων παραγωγών, στη συγκέντρωση γης και παραγωγής σε λίγα χέρια και στον εξαναγκασμό χιλιάδων αγροτών να εγκαταλείψουν τα χωράφια και τον τόπο τους.

Η ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας επισημαίνει ότι τα αγροτικά προϊόντα πωλούνται από τους παραγωγούς σε εξευτελιστικές τιμές, την ώρα που φτάνουν υπερτιμημένα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, πλήττοντας τόσο τους αγρότες όσο και τις λαϊκές οικογένειες.

Τα αιτήματα που στηρίζει η ΠΕΔ

Με το ψήφισμά της, η ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας δηλώνει ότι στηρίζει συγκεκριμένα αιτήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων, όπως:

  • Αφορολόγητο πετρέλαιο και πλαφόν στο ρεύμα
  • Κατάργηση του ΦΠΑ στα γεωργικά εφόδια
  • Αποζημίωση στο 100% για τους κτηνοτρόφους που έχασαν ζώα από ζωονόσους (ευλογιά, καταρροϊκός πυρετός), με ευθύνη του κράτους
  • Δωρεάν εμβολιασμό των κοπαδιών με κρατική ευθύνη
  • Άμεση πληρωμή των ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον κρατικό προϋπολογισμό
  • Κατώτατες εγγυημένες τιμές στα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα, ώστε να καλύπτεται το κόστος παραγωγής και να εξασφαλίζεται εισόδημα επιβίωσης

Οι δεσμεύσεις της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας

Η ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας δηλώνει ακόμη ότι:

  • Θα βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των αγροτών της περιοχής
  • Θα μεταφέρει το ψήφισμα στα αρμόδια Υπουργεία, στην ΚΕΔΕ και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
  • Θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα συμμετέχει ενεργά στις διεκδικήσεις για την επίλυση των προβλημάτων

«Ο αγώνας τους είναι αγώνας όλων μας», καταλήγει το ψήφισμα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Αυτές οι σούπες δυναμώνουν το ανοσοποιητικό και μας προστατεύουν από ιώσεις και λοιμώξεις
23:39 Αρίνια Σαμπαλένκα: Δεν έχω τίποτα εναντίον των τρανς αλλά δεν είναι δίκαιο να παίζουν κόντρα σε γυναίκες
23:21 Σμόκι Ρόμπινσον: Αίτηση περιοριστικής εντολής σε βάρος γυναίκας που τον κατηγορεί για σεξουαλική κακοποίηση
22:55 «Αυτό που δέχομαι πάρα πολύ είναι σεξουαλικά πεσίματα» η αποκάλυψη της Ναταλίας Δραγούμη
22:45 Οι αξίες των Ελλήνων του εξωτερικού, Τζίμας, Κωστούλας και Μαυροπάνος
22:36 Τέβιν Μακ: Κάτοικος Ρόδου ο πρώην άσος του Απόλλωνα
22:27 «Με ντροπή, με ταπεινότητα να αξίζω άραγε τόση αγάπη;» συγκλονίζει η ψυχολόγος Άννα Κανδαράκη
22:21 ΗΠΑ: Απίστευτο, οι τουρίστες από 42 χώρες-ανάμεσα τους και η Ελλάδα- υποχρεωμένοι να προσκομίζουν ιστορικό 5 ετών στα social media, για να μπουν στη χώρα!
22:11 Φοινικούντα: Τα σημεία κλειδιά της υπόθεσης, η διαθήκη και τα τηλέφωνα «έκαψαν» τον ανιψιό και μπήκε στο κάδρο για τη διπλή δολοφονία, ΒΙΝΤΕΟ
22:00 Γάζα: Ο αθέατος πόλεμος και οι ένοπλες παλαιστινιακές οργανώσεις, με τις… ευλογίες του Ισραήλ, ΒΙΝΤΕΟ
21:50 «Υπάρχει σχέδιο και στρατηγική αρκεί να έρθουν οι αγρότες»
21:41 Ηλικιωμένος σε χωριό της Αιγιάλειας τραυματίστηκε από κυνηγετικό όπλο
21:31 Περίεργη εξαφάνιση 16χρονης στην Αθήνα
21:21 Με κάθε επισημότητα ο Μόντε Μόρις στον Ολυμπιακό, ΒΙΝΤΕΟ
21:12 Κολομβία: Ο Πρόεδρος της χώρας προτείνει «γενική αμνηστία» και τον σχηματισμό «μεταβατικής κυβέρνησης»
21:01 Η Γκιλφόιλ στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Όλα όσα συζήτησε με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη
20:52 Το Ισραήλ «διώχνει» τη μία χώρα μετά την άλλη από τη Eurovision 2026
20:43 «Ο ξάδερφός μου μετά την διπλή δολοφονία ένιωθε βασιλιάς», ξέσπασμα για όσα έγιναν στη Φοινικούντα
20:31 Πάτρα: Άγρια επίθεση με κατσαβίδι και απόπειρα ληστείας σε δύο 23χρονους στο κέντρο της πόλης
20:21 Ελλάδα: Συνολικά 7 κλινικές είχαν λάβει το σπέρμα του Δανού δότη με το γονίδιο καρκίνου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ