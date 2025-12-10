Στο πλευρό των αγροτών η ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας: Ψήφισμα στήριξης και αιχμές για την αγροτική πολιτική

Την αλληλεγγύη και την πλήρη στήριξή της στις κινητοποιήσεις των αγροτών και κτηνοτρόφων της Δυτικής Ελλάδας και ολόκληρης της χώρας εκφράζει με επίσημο ψήφισμά της η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Δυτικής Ελλάδας, χαρακτηρίζοντας τον αγώνα τους αγώνα επιβίωσης.

Όπως τονίζεται στο ψήφισμα, οι παραγωγοί δίνουν μάχη «για να κρατήσουν το βιος τους, να μείνουν στη γη τους και να μπορούν να παράγουν ποιοτικά και φθηνά τρόφιμα για τον λαό». Παράλληλα, γίνεται αναφορά στις πολιτικές των τελευταίων δεκαετιών που –όπως σημειώνεται– οδήγησαν στο ξεκλήρισμα μικρομεσαίων παραγωγών, στη συγκέντρωση γης και παραγωγής σε λίγα χέρια και στον εξαναγκασμό χιλιάδων αγροτών να εγκαταλείψουν τα χωράφια και τον τόπο τους.

Η ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας επισημαίνει ότι τα αγροτικά προϊόντα πωλούνται από τους παραγωγούς σε εξευτελιστικές τιμές, την ώρα που φτάνουν υπερτιμημένα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, πλήττοντας τόσο τους αγρότες όσο και τις λαϊκές οικογένειες.

Τα αιτήματα που στηρίζει η ΠΕΔ

Με το ψήφισμά της, η ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας δηλώνει ότι στηρίζει συγκεκριμένα αιτήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων, όπως:

Αφορολόγητο πετρέλαιο και πλαφόν στο ρεύμα

Κατάργηση του ΦΠΑ στα γεωργικά εφόδια

Αποζημίωση στο 100% για τους κτηνοτρόφους που έχασαν ζώα από ζωονόσους (ευλογιά, καταρροϊκός πυρετός), με ευθύνη του κράτους

Δωρεάν εμβολιασμό των κοπαδιών με κρατική ευθύνη

Άμεση πληρωμή των ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον κρατικό προϋπολογισμό

Κατώτατες εγγυημένες τιμές στα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα, ώστε να καλύπτεται το κόστος παραγωγής και να εξασφαλίζεται εισόδημα επιβίωσης

Οι δεσμεύσεις της ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας

Η ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας δηλώνει ακόμη ότι:

Θα βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των αγροτών της περιοχής

Θα μεταφέρει το ψήφισμα στα αρμόδια Υπουργεία, στην ΚΕΔΕ και σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς

Θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα συμμετέχει ενεργά στις διεκδικήσεις για την επίλυση των προβλημάτων

«Ο αγώνας τους είναι αγώνας όλων μας», καταλήγει το ψήφισμα.

