Στο πλευρό των ασθενών ανήμερα Χριστουγέννων: Ποιμαντική επίσκεψη του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας στο Νοσοκομείο Αιγίου ΦΩΤΟ

Μήνυμα στήριξης, ελπίδας και πνευματικής ενίσχυσης έστειλε ανήμερα των Χριστουγέννων ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, επισκεπτόμενος το Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου και συνομιλώντας με ασθενείς και προσωπικό.

Στο πλευρό των ασθενών ανήμερα Χριστουγέννων: Ποιμαντική επίσκεψη του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας στο Νοσοκομείο Αιγίου ΦΩΤΟ
25 Δεκ. 2025 21:12
Pelop News

Τους νοσηλευόμενους και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Αιγίου επισκέφθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, μεταφέροντας λόγο παρηγοριάς, ελπίδας και πνευματικής ενίσχυσης, στο πνεύμα της εορτής της Γεννήσεως του Χριστού.

Με την ευκαιρία της μεγάλης εορτής της κατά σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου, ο Ιερώνυμος, Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, πραγματοποίησε την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025 ποιμαντική επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου, στην Αίγιο.

Στο πλευρό των ασθενών ανήμερα Χριστουγέννων: Ποιμαντική επίσκεψη του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας στο Νοσοκομείο Αιγίου ΦΩΤΟ Στο πλευρό των ασθενών ανήμερα Χριστουγέννων: Ποιμαντική επίσκεψη του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας στο Νοσοκομείο Αιγίου ΦΩΤΟ

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Σεβασμιώτατος συνομίλησε με τους ασθενείς που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο, απευθύνοντάς τους λόγους επιστηριγμού, αγάπης και ελπίδας, ενώ εξέφρασε τις πατρικές του ευχές για ταχεία ανάρρωση και δύναμη στις δύσκολες ώρες της δοκιμασίας τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην επικοινωνία του με τα μέλη του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού, προς τα οποία εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και τον σεβασμό του για το υψηλό αίσθημα ευθύνης, την αυταπάρνηση και την προσφορά με την οποία υπηρετούν καθημερινά τον πάσχοντα συνάνθρωπο, ειδικά κατά τις εορταστικές περιόδους, όταν οι ανάγκες είναι αυξημένες και οι συνθήκες πιο απαιτητικές.

Στο πλευρό των ασθενών ανήμερα Χριστουγέννων: Ποιμαντική επίσκεψη του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας στο Νοσοκομείο Αιγίου ΦΩΤΟ Στο πλευρό των ασθενών ανήμερα Χριστουγέννων: Ποιμαντική επίσκεψη του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας στο Νοσοκομείο Αιγίου ΦΩΤΟ

Η παρουσία του Ποιμενάρχη στο Νοσοκομείο, ανήμερα των Χριστουγέννων, προκάλεσε συγκίνηση και χαρά τόσο στους ασθενείς και τις οικογένειές τους όσο και στο προσωπικό, ενισχύοντας το αίσθημα συμπαράστασης και ανθρώπινης εγγύτητας.

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, διά του Ποιμενάρχου της, με αφορμή τη λαμπρά εορτή των Χριστουγέννων, απηύθυνε θερμές ευχές ώστε ο Τριαδικός Θεός, διά πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου, να χαρίζει σε όλους σωματική και πνευματική υγεία, εξ ύψους δύναμη και κάθε ουράνια ευλογία, με ιδιαίτερη μέριμνα για τους ασθενείς και θεία ενίσχυση για όσους υπηρετούν στον χώρο της υγείας.

Στο πλευρό των ασθενών ανήμερα Χριστουγέννων: Ποιμαντική επίσκεψη του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας στο Νοσοκομείο Αιγίου ΦΩΤΟ Στο πλευρό των ασθενών ανήμερα Χριστουγέννων: Ποιμαντική επίσκεψη του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας στο Νοσοκομείο Αιγίου ΦΩΤΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:00 Σουηδία: Αστυνομικοί σκότωσαν ένοπλο άνδρα σε επέμβαση – Νεκρή γυναίκα μέσα σε σπίτι στο Μπόντεν
22:40 White Christmas: Το τραγούδι που έγινε παγκόσμιος μύθος και γεννήθηκε από μια προσωπική απώλεια
22:20 Θλίψη στη Βραζιλία: Έφυγε στα 18 της η πρωταθλήτρια ρυθμικής γυμναστικής Ιζαμπέλ Μαρσινάκ
22:00 Λιχτενστάιν: Τέσσερις νεκροί από την ίδια οικογένεια σε υπόθεση που ερευνά η αστυνομία
21:48 Χριστουγεννιάτικη ευχή από τον Τζο Μπάιντεν: Το στιγμιότυπο που «μπέρδεψε» τους χρήστες στα social media
21:38 Άγκυρα: «Δεν κλιμακώνουμε εμείς» – Υποβαθμίζει την τριμερή Ιερουσαλήμ και φορτώνει τις παραβιάσεις στο… ελληνικό αφήγημα
21:36 Αλέξανδρος Τσουβέλας: Αποσύρθηκε ανάρτησή του για τον Χριστό ως «μεγαλύτερο influencer» – Αντιδράσεις και αναφορές στα social media
21:27 Σοβαρό τροχαίο στην Πατρών–Πύργου: Πέντε τραυματίες στη διασταύρωση Λάππα
21:24 Απάτη-μαμούθ στη Θεσσαλονίκη: Προσποιήθηκαν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και άρπαξαν λίρες και κοσμήματα αξίας σχεδόν 500.000 ευρώ
21:12 Στο πλευρό των ασθενών ανήμερα Χριστουγέννων: Ποιμαντική επίσκεψη του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας στο Νοσοκομείο Αιγίου ΦΩΤΟ
21:00 Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πολιτικό όπλο: Πώς η ευρωπαϊκή Ακροδεξιά τα μετατρέπει σε πεδίο «πολιτισμικού πολέμου»
20:48 Ρία Ελληνίδου: «Δεν θέλω να συζητιέται η προσωπική μου ζωή περισσότερο από τη δουλειά μου» ΒΙΝΤΕΟ
20:36 Ο καιρός αύριο Παρασκευή: Βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες πριν τη σταδιακή βελτίωση – Πτώση θερμοκρασίας στα βόρεια
20:35 Σε νέα φάση οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία: Επαφές Ζελένσκι με απεσταλμένους των ΗΠΑ και «παγωμένο μέτωπο» στο τραπέζι
20:24 Χριστούγεννα που άλλαξαν ζωές: Το χτύπημα στην πόρτα και η πράξη αγάπης που κράτησε 45 χρόνια
20:22 Συνελήφθη ανήμερα Χριστουγέννων ο Άρης Μουγκοπέτρος για ενδοοικογενειακή απειλή – Τι αναφέρει η μήνυση, τι απαντά η πλευρά του
20:12 Φοίβος: Η άγνωστη ιστορία πίσω από το «Χριστούγεννα» – Από τη χιονισμένη Νέα Υόρκη στο πιο διαχρονικό ελληνικό εορταστικό τραγούδι
20:00 Μόσχα: Σε κρίσιμη κατάσταση 38χρονος μετά από κοκτέιλ με υγρό άζωτο σε χριστουγεννιάτικο πάρτι – Ρήξη στομάχου από «θεαματικό» πείραμα σεφ ΒΙΝΤΕΟ
19:48 Τραγωδία στο Τορίνο: 47χρονος πέθανε από πνιγμό στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι μπροστά στην οικογένειά του
19:36 Αγρίνιο: Μαχαίρωμα 23χρονου τα ξημερώματα των Χριστουγέννων – Επεισόδιο για «ασήμαντη αφορμή» στο κέντρο της πόλης
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ