Στο πλευρό των ασθενών ανήμερα Χριστουγέννων: Ποιμαντική επίσκεψη του Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας στο Νοσοκομείο Αιγίου ΦΩΤΟ

Τους νοσηλευόμενους και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Αιγίου επισκέφθηκε ανήμερα των Χριστουγέννων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, μεταφέροντας λόγο παρηγοριάς, ελπίδας και πνευματικής ενίσχυσης, στο πνεύμα της εορτής της Γεννήσεως του Χριστού.

Με την ευκαιρία της μεγάλης εορτής της κατά σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου, ο Ιερώνυμος, Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, πραγματοποίησε την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025 ποιμαντική επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Αιγίου, στην Αίγιο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Σεβασμιώτατος συνομίλησε με τους ασθενείς που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο, απευθύνοντάς τους λόγους επιστηριγμού, αγάπης και ελπίδας, ενώ εξέφρασε τις πατρικές του ευχές για ταχεία ανάρρωση και δύναμη στις δύσκολες ώρες της δοκιμασίας τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην επικοινωνία του με τα μέλη του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού, προς τα οποία εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και τον σεβασμό του για το υψηλό αίσθημα ευθύνης, την αυταπάρνηση και την προσφορά με την οποία υπηρετούν καθημερινά τον πάσχοντα συνάνθρωπο, ειδικά κατά τις εορταστικές περιόδους, όταν οι ανάγκες είναι αυξημένες και οι συνθήκες πιο απαιτητικές.

Η παρουσία του Ποιμενάρχη στο Νοσοκομείο, ανήμερα των Χριστουγέννων, προκάλεσε συγκίνηση και χαρά τόσο στους ασθενείς και τις οικογένειές τους όσο και στο προσωπικό, ενισχύοντας το αίσθημα συμπαράστασης και ανθρώπινης εγγύτητας.

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, διά του Ποιμενάρχου της, με αφορμή τη λαμπρά εορτή των Χριστουγέννων, απηύθυνε θερμές ευχές ώστε ο Τριαδικός Θεός, διά πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου, να χαρίζει σε όλους σωματική και πνευματική υγεία, εξ ύψους δύναμη και κάθε ουράνια ευλογία, με ιδιαίτερη μέριμνα για τους ασθενείς και θεία ενίσχυση για όσους υπηρετούν στον χώρο της υγείας.

