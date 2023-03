Στο πλευρό των Ελλήνων ο Όλαφ Σολτς για την τραγωδία στα Τέμπη: «Θρηνούμε με τους Έλληνες φίλους»

Τα συλλυπητήρια του για την τραγωδία στα Τέμπη που έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 36 ανθρώπους εξέφρασε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς.

«Θρηνούμε με τους Έλληνες φίλους μας και η σκέψη μας βρίσκεται στα θύματα και τις οικογένειές τους», έγραψε στο Twitter ο Όλαφ Σολτς, αναφερόμενος σε «τρομακτικά νέα που έρχονται από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ελλάδα».

«Ευχόμαστε στους φίλους Έλληνες καλή δύναμη σε αυτές τις δύσκολες ώρες», καταλήγει ο κ. Σολτς.

Αναλυτικά η ανάρτηση

Es sind schreckliche Nachrichten vom #Zugunglück in Griechenland! Wir trauern mit unseren griechischen Freunden und denken an die Opfer und deren Angehörige. Wir wünschen Euch viel Kraft in diesen schweren Stunden.

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) March 1, 2023

Τα συλλυπητήριά του για τη σιδηροδρομική τραγωδία εξέφρασε, επίσης με ανάρτησή του στο Twitter, ο υφυπουργός Στέγασης, Αστικής Ανάπτυξης και Κτιρίων Σέρεν Μπάρτολ, ο οποίος είναι και ο εντεταλμένος του καγκελάριου στην Ελληνογερμανική Συνέλευση.

«Είμαι σοκαρισμένος από τα τρομακτικά γεγονότα. Οι σκέψεις μου βρίσκονται στους νεκρούς, στις οικογένειές τους, στους τραυματίες και στον ελληνικό λαό, στους οποίους εκφράζω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας», αναφέρει ο κ. Μπάρτολ στο μήνυμά του και συνοδεύει την ανάρτησή του από φωτογραφία ελληνικής σημαίας η οποία κυματίζει μεσίστια.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ