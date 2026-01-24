Στο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για την παχυσαρκία συμμετέχει η Μονάδα Ενδοκρινολογίας του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα»

Η Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Διαβήτη και Μεταβολισμού της Θεραπευτικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, που λειτουργεί ως Διαβητολογικό Κέντρο στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», συμμετέχει στο Εθνικό Πρόγραμμα «Προλαμβάνω» για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Υπεύθυνη της Μονάδας είναι η Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ, Σταυρούλα Α. Πάσχου.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να υποβληθούν σε ιατρική αξιολόγηση και παρακολούθηση χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Όπως επισημαίνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του «Προλαμβάνω», η ιατρική εξέταση για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας πραγματοποιείται αποκλειστικά σε δημόσιες Μονάδες Υγείας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής κάλυψης.

Παράλληλα, η προβλεπόμενη φαρμακευτική αγωγή εκτελείται και διατίθεται από συνεργαζόμενα φαρμακεία, επίσης χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους δικαιούχους.

Για τον προγραμματισμό ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 213 216 2868.

